Il futuro di Gyokeres ancora da scrivere: “Sono tra i migliori al mondo, mi piacerebbe la Premier League”

Il bomber svedese, in un’intervista a L’Equipe, spiega: “Mi piacerebbe giocare in Premier League, sarebbe una grande rivincita”.

Viktor Gyokeres è certamente uno dei centravanti più ambiti in assoluto nel corso di questa sessione di calciomercato.

Il suo nome è stato accostato a quello di alcuni club italiani (la Juventus su tutte), ma soprattutto a società inglesi come l’Arsenal che sembra essere stata quella che più di tutte ha cercato di approfondire i discorsi con lo Sporting Lisbona.

Il futuro del bomber svedese è oggi tutto da scrivere, soprattutto a causa del braccio di ferro con il suo club che chiede una cifra altissima per la sua cessione e, in un’intervista rilasciata a L’Equipe, è stato lui stesso a svelare che gli piacerebbe tornare in Inghilterra per confrontarsi con la Premier League.