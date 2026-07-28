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Frattesi InterGetty Images
Stefano Silvestri

Il futuro di Frattesi: cosa fa l'Inter, l'ipotesi Juventus, le parole dell'agente e gli scenari di mercato

Calciomercato
Serie A
Inter
D. Frattesi

L'ex centrocampista del Sassuolo sta per iniziare la quarta stagione a Milano, ma ancora una volta da comprimario: tra permanenza e addio, quale può essere il suo destino.

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Un anno fa, eravamo qui a discutere del futuro di Davide Frattesi. E pure due anni fa. Normale: il centrocampista dell'Inter è ogni estate uno dei nomi potenzialmente più caldi del mercato.

Potenzialmente, già. Perché alla fine Frattesi non si è mai mosso da Milano, nonostante certi mal di pancia sorti durante la gestione Inzaghi e non certo scomparsi nell'anno di Chivu.

E ora che succederà? Per il momento c'è una sola certezza: a poco più di un mese dalla conclusione della finestra estiva, Frattesi è ancora un giocatore dell'Inter. Ma, appunto, al gong del 1° settembre manca ancora parecchio. E dunque, attenzione a quel che potrà accadere.


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  • LE PAROLE DELL'AGENTE

    C'è anche un'altra certezza, in realtà: Frattesi è uno di quelli che non sono per nulla certi di rimanere a far parte della rosa dell'Inter nella stagione che prenderà il via alla fine di agosto.

    A confermarlo è stato il suo procuratore, Giuseppe Riso. Intervistato nel pomeriggio da Sky Sport, l'agente ha parlato anche della sua situazione e della possibilità che qualche sviluppo possa accadere nelle prossime settimane.

    "Io devo ancora incontrare l'Inter - ha detto Riso - appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro".

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  • Spalletti FrattesiGetty Images

    L'IPOTESI JUVENTUS

    In Italia, Frattesi è stato avvicinato un po' a tutte le altre grandi del campionato nel corso delle finestre di mercato: dal Napoli alla Roma, pure alla Lazio. Ma l'accostamento clou dell'estate 2026 è stato con la Juventus.

    "Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter, non mi sembra giusto - ha detto ancora riso a Sky - Poi ragioneremo sul futuro. Fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

    A Torino, Frattesi ritroverebbe Luciano Spalletti: è l'allenatore che assieme a Roberto Mancini gli ha dato fiducia in Nazionale e che lo ha convocato per il suo unico grande torneo in maglia azzurra, ovvero Euro 2024, facendolo giocare in una spedizione comunque disastrosa.

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  • GLI INTERESSAMENTI DALL'ESTERO

    Per quanto riguarda l'estero, è noto da tempo l'interessamento del Nottingham Forest nei confronti di Frattesi. Anche se gli inglesi non hanno mai affondato davvero il colpo per il giocatore romano.

    La speranza dell'Inter era proprio quella di cedere Frattesi al Forest, non solo per fare cassa ma anche per liberare un posto in mezzo al campo. Posto che, nei piani della società e di Chivu, sarebbe stato occupato da Curtis Jones del Liverpool.

    Alla fine tutto si è bloccato: Frattesi è ancora a Milano, Jones è ancora a Liverpool. Un incastro che, per il momento, è rimasto solamente nelle idee dei nerazzurri.

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  • COSA FA L'INTER

    La volontà dell'Inter non è cambiata: il club continua a includere Frattesi nella lista dei giocatori prescindibili e vendibili. Un po' come Benjamin Pavard, un altro per il quale si sta cercando di capire l'effettiva fattibilità di una cessione. Tradotto: l'arrivo di un'offerta soddisfacente.

    Il problema è sempre il solito: un mercato bloccato per tutti, pure per i campioni d'Italia. Che sì, hanno messo le mani su un parametro zero prestigioso come John Stones. Ma che per il resto non sono ancora riusciti a portare a Milano l'erede di Dumfries, nonché una nuova mezzala: in quest'ultimo caso, dipenderà anche dall'uscita di Frattesi.

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