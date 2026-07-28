Il futuro di Frattesi: cosa fa l'Inter, l'ipotesi Juventus, le parole dell'agente e gli scenari di mercato

Un anno fa, eravamo qui a discutere del futuro di Davide Frattesi. E pure due anni fa. Normale: il centrocampista dell'Inter è ogni estate uno dei nomi potenzialmente più caldi del mercato.
Potenzialmente, già. Perché alla fine Frattesi non si è mai mosso da Milano, nonostante certi mal di pancia sorti durante la gestione Inzaghi e non certo scomparsi nell'anno di Chivu.
E ora che succederà? Per il momento c'è una sola certezza: a poco più di un mese dalla conclusione della finestra estiva, Frattesi è ancora un giocatore dell'Inter. Ma, appunto, al gong del 1° settembre manca ancora parecchio. E dunque, attenzione a quel che potrà accadere.
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