Il futuro di Foden tutto da scrivere: stagione deludente col City, ora deve dare delle risposte con l’Inghilterra

Il centrocampista ventiquattrenne è regredito tanto nel corso di questa stagione: deve dare una risposta dopo mesi molto deludenti.

"Ricevere un riconoscimento dai tuoi colleghi significa tutto e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me"

Queste le parole pronunciate da un commosso Phil Foden dopo essere stato incoronato giocatore dell'anno della Professional Footballers' Association (PFA) per la stagione 2023-24.

"Voglio anche ringraziare in modo particolare Pep, lo staff tecnico del City e tutti i miei compagni di squadra che mi aiutano a cercare di migliorare ogni singolo giorno. La scorsa stagione è stata molto speciale per tutti noi, ma ora tutta la nostra attenzione è concentrata sul cercare di ottenere più successi in questa".

L'articolo prosegue qui sotto

Quello assegnato a Foden è stato un riconoscimento assolutamente meritato, considerando quale è stato l'apporto che ha dato nella corsa che ha condotto il City alla conquinsta del quarto titolo consecutivo in Premier League, un record. Guardiola ha fatto affidamento più su Foden, che su Erling Haaland o Kevin De Bruyne, nelle partite più importanti, e non ha mai perso l'occasione di sottolineare la sua importanza per la squadra.

"È sempre stato un giocatore di talento, ma ora è più maturo e capisce meglio il gioco, soprattutto in fase difensiva. È incredibile", ha detto il tecnico del City dopo la doppietta nella vittoria per 3-1 nel derby contro il Manchester United dello scorso marzo. "Vincendo le partite si diventa un giocatore di livello mondiale".

Tuttavia, a poco più di un anno da quella prestazione folgorante, Foden si ritrova a vivere un momento totalmente opposto. Il ventiquattrenne ha smesso di "migliorare ogni giorno"; anzi, sembra addirittura regredire, tanto che nel peggior City del decennio ha perso lo status di giocatore inamovibile.

Lo scarso stato di forma non gli è ancora costato il posto in Nazionale, ma le cose potrebbero cambiare presto. Thomas Tuchel non può permettersi di portare passeggeri nel tentativo di porre fine ai 60 anni di di digiuno dell'Inghilterra ai Mondiali, ovvero ciò che Foden è diventato al City...