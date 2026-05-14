Il futuro di Dybala ancora da scrivere: nuovo incontro tra il suo agente e i dirigenti della Roma

Solo fino a poche settimane fa, la possibile permanenza di Paulo Dybala alla Roma sembrava un qualcosa di fortemente complicato, oggi le cose potrebbero essere molto cambiate.
Il campione argentino, nonostante i problemi fisici che lo hanno frenato in questa stagione, continua ad essere nei programmi tecnici di Gian Piero Gasperini, da qui la riapertura di un discorso che sembrava quasi chiuso.
Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', proprio quella di giovedì 14 maggio potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Dybala.