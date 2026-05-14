Il futuro di Dybala ancora da scrivere: nuovo incontro tra il suo agente e i dirigenti della Roma

Come riportato da 'Sky Sport', a puntare sulla permanenza di Paulo Dybala alla Roma è anche Gian Piero Gasperini.

Il tecnico giallorosso vorrebbe mantenere l'ossatura della squadra che bene ha fatto in questa annata e vorrebbe anche che venissero confermati quei giocatori che hanno un peso specifico importante all'interno dello spogliatoio.

Tra questi figura anche Paulo Dybala, ovvero un elemento che nelle ultime quattro stagioni è stato la vera stella della compagine capitolina.