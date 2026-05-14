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Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il futuro di Dybala ancora da scrivere: nuovo incontro tra il suo agente e i dirigenti della Roma

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Secondo quanto riportato da 'Sky', è in programma in queste ore un incontro tra l'agente di Dybala e la Roma: il contratto dell'argentino scadrà a fine stagione.

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Solo fino a poche settimane fa, la possibile permanenza di Paulo Dybala alla Roma sembrava un qualcosa di fortemente complicato, oggi le cose potrebbero essere molto cambiate.

Il campione argentino, nonostante i problemi fisici che lo hanno frenato in questa stagione, continua ad essere nei programmi tecnici di Gian Piero Gasperini, da qui la riapertura di un discorso che sembrava quasi chiuso.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', proprio quella di giovedì 14 maggio potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Dybala.

  • Paulo Dybala(C)Getty Images

    IL CONTRATTO IN SCADENZA

    Come è noto, Paulo Dybala è legato alla Roma da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

    Questo vuol dire che l'argentino, in assenza di un accordo per il rinnovo, lascerebbe il club giallorosso al termine di questa stagione e a parametro zero.

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  • IL FATTORE GASPERINI

    Come riportato da 'Sky Sport', a puntare sulla permanenza di Paulo Dybala alla Roma è anche Gian Piero Gasperini.

    Il tecnico giallorosso vorrebbe mantenere l'ossatura della squadra che bene ha fatto in questa annata e vorrebbe anche che venissero confermati quei giocatori che hanno un peso specifico importante all'interno dello spogliatoio.

    Tra questi figura anche Paulo Dybala, ovvero un elemento che nelle ultime quattro stagioni è stato la vera stella della compagine capitolina.

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  • L'AGENTE DI DYBALA A ROMA

    È proprio in questa ottica che vanno visti gli ultimi sviluppi.

    Dopo quello già avvenuto nei giorni scorsi, è stato fissato un nuovo incontro tra i dirigenti della Roma e Carlos Novel, ovvero l'agente di Dybala.

    Al momento non si stanno trattando i termini per il prolungamento, ma comunque potrebbe essere questa l'occasione per un chiarimento tra le parti.


  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    LA STAGIONE DI DYBALA

    Quella che si avvia alla sua conclusione è stata una stagione non semplice per Paulo Dybala.

    A causa di infortuni, prima muscolari e poi ad un ginocchio, è stato costretto a saltare qualcosa come quindici partite di campionato, collezionando dunque solo 20 presenze accompagnate da 2 goal e quattro assist.

    Resta ora da vedere se il derby con la Lazio sarà la sua ultima partita all'Olimpico da giocatore della Roma, o se ci saranno i margini per un rinnovo.

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