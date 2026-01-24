Il Franchi ricorda Commisso prima di Fiorentina-Cagliari: video, applausi, rose bianche e minuto di silenzio, il dg Ferrari in lacrime

Questo, infine, il messaggio della Curva Fiesole in memoria di Commisso:

"Caro Presidente, con queste poche righe vogliamo salutarti e ringraziarti. Sì, dobbiamo farlo perché in questi anni hai gestito la Fiorentina con passione. La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di "moneeey", ti dicemmo una cosa: "I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione". Beh, dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Così come in qualche modo, hai sempre avuto una forma di rispetto verso la Curva Fiesole, e noi questo non lo dimentichiamo. Buon viaggio Presidente, anche da lassù, continua a tifare viola".