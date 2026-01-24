Pubblicità
Rocco Commisso Stadio Franchi Fiorentina Cagliari 24012026Getty Images
Claudio D'Amato

Il Franchi ricorda Commisso prima di Fiorentina-Cagliari: video, applausi, rose bianche e minuto di silenzio, il dg Ferrari in lacrime

Emozioni al Franchi nel ricordo di Rocco Commisso: a ridosso del calcio d'inizio di Fiorentina-Cagliari video del compianto presidente, bambini del settore giovanile in campo con delle rose bianche e minuto di raccoglimento pre-gara. Il dg viola Ferrari scoppia in lacrime, messaggio della Fiesole.

Forti emozioni, quelle vissute a ridosso del calcio d'inizio di Fiorentina-Cagliari.

Ruota tutto attorno alla drammatica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, omaggiato e ricordato dallo stadio Artemio Franchi dopo i minuti di silenzio osservati su tutti i campi della Serie A nello scorso weekend di campionato.

Nella 'sua casa', il pubblico gigliato gli ha reso un ulteriore ultimo saluto.

  • VIDEO SUI MAXI-SCHERMI E BAMBINI DEL VIVAIO IN CAMPO CON ROSE BIANCHE

    Sui led dell'impianto sono stati diffusi video di Commisso, mentre sul terreno di gioco 500 bambini del settore giovanile avevano tra le mani delle rose bianche.

  • IL DG FERRARI IN LACRIME

    Toccante l'immagine del direttore generale viola Alessandro Ferrari (a cui il patron dei sardi Giulini e l'ad Melis hanno consegnato un omaggio floreale), colto dalle telecamere in tribuna in lacrime durante la proiezione delle clip raffiguranti Commisso.

  • APPLAUSI E MINUTO DI SILENZIO PRE-MATCH

    Scroscianti ma allo stesso tempo composti gli applausi dell'intero Franchi, così come si è svolto in religioso silenzio il minuto di raccoglimento che ha caratterizzato l'immediatezza di Fiorentina-Cagliari.

  • IL MESSAGGIO DELLA CURVA FIESOLE

    Questo, infine, il messaggio della Curva Fiesole in memoria di Commisso: 

    "Caro Presidente, con queste poche righe vogliamo salutarti e ringraziarti. Sì, dobbiamo farlo perché in questi anni hai gestito la Fiorentina con passione. La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di "moneeey", ti dicemmo una cosa: "I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione". Beh, dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Così come in qualche modo, hai sempre avuto una forma di rispetto verso la Curva Fiesole, e noi questo non lo dimentichiamo. Buon viaggio Presidente, anche da lassù, continua a tifare viola".

