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Santos v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Lelio Donato

Il figlio di Robinho giocherà in Serie A, accordo raggiunto col Genoa: il giovane attaccante brasiliano arriva dal Santos

Calciomercato
Genoa

Colpo a sorpresa del Genoa che porta Robinho Jr in Serie A, il giovanissimo attaccante brasiliano è figlio dell'ex rossonero e arriva dal Santos.

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Il figlio di Robinho giocherà in Serie A.

A mettere a segno il colpo a sorpresa è stato il Genoa, che si assicura un giovanissimo talento del calcio brasiliano.

Attaccante di ruolo come il padre, Robinho Jr arriva dal Santos e si trova già in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.

  • ROBINHO JR AL GENOA: LA FORMULA DELL'AFFARE

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il trasferimento dal Santos al Genoa avverrà con la formula del prestito.

    Robinho Jr come detto si trova già in Italia. Nell'accordo è stata inserita un'opzione per il diritto di riscatto in favore del club ligure.

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  • CHI È ROBINHO JR: RUOLO E CARATTERISTICHE

    Ma in che ruolo gioca Robinho Jr?

    Il figlio dell'ex Milan è un attaccante, proprio come il padre. E ha solo 18 anni. Il suo nome completo è invece Robson Jr Guglielmetti de Souza.

    Ma per tutti anche in Italia sarà semplicemente Robinho Jr. Cresciuto nel settore giovanile del Santos. Negli scorsi mesi il suo profilo era stato accostato anche all'Inter.

    Robinho Jr gioca prevalentemente come ala sinistra. La sua caratteristica migliore è quella di saltare facilmente il diretto avversario in velocità nell'uno contro uno.


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  • L'ULTIMA STAGIONE COL SANTOS

    Ormai da mesi Robinho Jr è nel mirino dei top club, ma alla fine a spuntarla è stato il Genoa, dove avrà l'opportunità di misurarsi col calcio europeo senza troppa pressione.

    Da gennaio ad oggi in realtà ha peraltro giocato molto poco con la maglia del Santos. Le sue qualità non sono in discussione. Così come gli ampi margini di miglioramento considerata la giovanissima età.

    Come detto sopra, a seguirlo c'era l'Inter ma anche Liverpool e Chelsea. Prima però il percorso di crescita di Robinho Jr passerà dal Genoa.

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