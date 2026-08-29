Il figlio di Robinho giocherà in Serie A, accordo raggiunto col Genoa: il giovane attaccante brasiliano arriva dal Santos

Ma in che ruolo gioca Robinho Jr?

Il figlio dell'ex Milan è un attaccante, proprio come il padre. E ha solo 18 anni. Il suo nome completo è invece Robson Jr Guglielmetti de Souza.

Ma per tutti anche in Italia sarà semplicemente Robinho Jr. Cresciuto nel settore giovanile del Santos. Negli scorsi mesi il suo profilo era stato accostato anche all'Inter.

Robinho Jr gioca prevalentemente come ala sinistra. La sua caratteristica migliore è quella di saltare facilmente il diretto avversario in velocità nell'uno contro uno.



