Il figlio di Robinho giocherà in Serie A, accordo raggiunto col Genoa: il giovane attaccante brasiliano arriva dal Santos

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Il figlio di Robinho giocherà in Serie A.
A mettere a segno il colpo a sorpresa è stato il Genoa, che si assicura un giovanissimo talento del calcio brasiliano.
Attaccante di ruolo come il padre, Robinho Jr arriva dal Santos e si trova già in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.