Il Fenerbahce spinge per Leao: il Milan chiede 60 milioni, pronto un maxi-ingaggio per il portoghese

Non è un mistero che l'attaccante portoghese si aspettasse una via d'uscita in un campionato di alto livello e di suo gradimento, tra Spagna e soprattutto Inghilterra. E ad oggi i rumors sui sondaggi effettuati da Aston Villa e Tottenham non hanno trovato un'aderenza coi fatti concreti. Le uniche manifestazioni di interesse per Leao sono arrivate dalla Turchia e dalle due società più prestigiose della Superlig, Galatasaray e Fenerbahce. Soluzioni che al momento non suscitano l'entusiasmo del diretto interessato nonostante sul piatto ci siano delle proposte di ingaggio in doppia cifra.