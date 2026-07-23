La nuova missione milanese di Gerry Cardinale ha, tra i suoi tanti obiettivi, quello di risolvere e sbloccare più di qualche situazione che sul mercato sta impedendo al Milan di soddisfare le ulteriori richieste dell'allenatore Rubén Amorim dopo gli acquisti per circa 100 milioni di euro di Gonçalo Ramos e Mario Gila. La vicenda più spinosa e per certi versi urgente è quella relativa al futuro di Rafael Leao.
Il Fenerbahce spinge per Leao: il Milan chiede 60 milioni, pronto un maxi-ingaggio per il portoghese
VOGLIONO TUTTI LA STESSA COSA
Il calciatore portoghese sta beneficiando degli ultimi giorni di vacanza successivi all'uscita di scena ai Mondiali con la sua nazionale, in attesa come il club rossonero di definire la sua prossima destinazione. Le ripetute dichiarazioni rilasciate lo scorso maggio, il desiderio di chiudere il capitolo italiano e affrontare una nuova avventura in un nuovo campionato dopo 7 anni di Milan, rimangono attuali più che mai. E trovano una rispondenza con le desiderata della formazione rossonera, che ritiene che siano maturati i tempi per una separazione. Per questioni tecnico-tattiche, economiche (Leao è il giocatore più pagato coi suoi 7 milioni di euro, bonus compresi, di ingaggio) e motivazionali. Ad oggi tuttavia la vicenda vive una pericolosa fase di stallo.
TRA INGHILTERRA E TURCHIA
Non è un mistero che l'attaccante portoghese si aspettasse una via d'uscita in un campionato di alto livello e di suo gradimento, tra Spagna e soprattutto Inghilterra. E ad oggi i rumors sui sondaggi effettuati da Aston Villa e Tottenham non hanno trovato un'aderenza coi fatti concreti. Le uniche manifestazioni di interesse per Leao sono arrivate dalla Turchia e dalle due società più prestigiose della Superlig, Galatasaray e Fenerbahce. Soluzioni che al momento non suscitano l'entusiasmo del diretto interessato nonostante sul piatto ci siano delle proposte di ingaggio in doppia cifra.
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I COSTI DELL'OPERAZIONE
Dal canto suo, il Milan si aspetta di ricevere un'offerta per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 60 milioni di euro. Il valore a bilancio del classe '99, prendendo come parametro l'ultimo esercizio approvato (quello al 30 giugno 2025), è di 16,8 milioni di euro e l'obiettivo della formazione rossonera è di registrare una significativa plusvalenza che sblocchi risorse significative da reinvestire per l'acquisto di un nuovo trequartista di piede sinistro. Non è da escludere che, nel caso in cui lo stallo degli ultimi giorni si prolungasse, che il Milan possa aprire a soluzioni alternative come un prestito abbastanza oneroso con obbligo di riscatto condizionato pur di risolvere la grana Leao.
TENTATIVO FENERBAHCE
Il giocatore, che salterà certamente la prima amichevole ufficiale di sabato 25 contro il Celtic Glasgow, è atteso in Australia – prima tappa della tournée in giro per il mondo della squadra di Amorim – insieme al connazionale Gonçalo Ramos il 29 luglio. A quella data il suo futuro potrebbe non essere stato ancora risolto, ma in tal senso va fornito un importante aggiornamento che risale alle ultime ore. Secondo quanto riferisce milannews.it, una delegazione del Fenerbahce ha programmato un blitz a Milano per incontrare il legale che rappresenta gli interessi di Leao e prospettargli la proposta (10 milioni a stagione) in arrivo da parte del club turco. Che ha già investito oltre 60 milioni di euro sul mercato estivo per gli acquisti di Nathan Aké, Vedat Muriqi e Mason Greenwood e ora, dopo i contatti con gli intermediari coinvolti nell'operazione, pensa anche anche a Rafa Leo.
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