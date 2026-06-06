La persona che sta facendo sognare tutti i tifosi del Fenerbahçe si chiama Hakan Safi, imprenditore turco e candidato alla presidenza del club gialloblù insieme allo sfidante Aziz Yildirim, storica leggenda del club a capo del quale è stato per vent'anni dal 1998 al 2018. Safi - che al momento in Turchia danno per sfavorito nel testa a testa - ha dichiarato di aver stanziato un budget di 250 milioni per il mercato e ha promesso un'estate da protagonisti con grandi colpi. Storie e trattative che si incrociano con i club italiani, coinvolti direttamente o indirettamente nelle strategie di quello che può essere il nuovo Fenerbahçe.
Il Fenerbahce irrompe sul mercato anche in Serie A: concorrenza alla Roma per Greenwood, l'idea Calhanoglu e il sogno Conte per la panchina
L'ACCORDO CON GREENWOOD, MA LA ROMA NON MOLLA
Nella serata di venerdì 5 giugno Safi ha annunciato di aver trovato un accordo con Mason Greenwood (che ha iniziato a seguirlo sui social), obiettivo della Roma su richiesta di Gasperini che lo voleva anche a Bergamo. Safi ha il sì del giocatore, ma va trovato un accordo con il Marsiglia che ha già fatto sapere di valutare il giocatore intorno ai 50 milioni: questa richiesta importante è legata a un'alta percentuale sulla rivendita che il club turco deve dare al Manchester United. Da qualche giorno la Roma sta provando a trattare con l'OM per cercare di abbassare il prezzo, nel frattempo si è inserito Safi ma i giallorossi non mollano e andranno avanti a trattare.
L'AMICIZIA CON MALDINI, LEWANDOWSKI E L'INCONTRO PER CALHANOGLU
Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe è molto vicino a Paolo Maldini, i due sono legati da un rapporto d'amicizia e nelle scorse settimane sono stati visti più volte insieme in diversi eventi: sta prendendo corpo l'ipotesi di un ruolo dirigenziale dell'ex Milan nel Fenerbahçe in caso di vittoria delle elezioni da parte di Hakan Safi. Non solo, se dovesse davvero diventare il nuovo presidente del club ha già promesso un altro paio di colpi sui quali sta lavorando: Robert Lewandowski e Hakan Calhanoglu. Alt: in Turchia raccontato che nei giorni scorsi c'è stato un incontro con l'agente del centrocampista dell'Inter Gordon Stipic, che vuole capire quanto sia concreto l'interesse per Calha.
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IL SOGNO CONTE
Non è finita, perché Safi sta lavorando anche a un top player tra gli allenatori: secondo alcune indiscrezioni starebbe lavorando per portare a Istanbul Antonio Conte, che si è liberato da poco dal Napoli dopo due stagioni e uno scudetto con De Laurentiis ma potrebbe subito ripartire con un nuovo progetto. La sua prima scelta resta comunque il ritorno in Nazionale, ma se dovesse davvero andare in Turchia sarebbe il secondo allenatore della Süper Lig dopo Vincenzo Italiano, che in questi giorni firmerà un contratto di due anni (ingaggio da 6 milioni a stagione) col Besiktas.