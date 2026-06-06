Il Fenerbahce irrompe sul mercato anche in Serie A: concorrenza alla Roma per Greenwood, l'idea Calhanoglu e il sogno Conte per la panchina

Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe è molto vicino a Paolo Maldini, i due sono legati da un rapporto d'amicizia e nelle scorse settimane sono stati visti più volte insieme in diversi eventi: sta prendendo corpo l'ipotesi di un ruolo dirigenziale dell'ex Milan nel Fenerbahçe in caso di vittoria delle elezioni da parte di Hakan Safi. Non solo, se dovesse davvero diventare il nuovo presidente del club ha già promesso un altro paio di colpi sui quali sta lavorando: Robert Lewandowski e Hakan Calhanoglu. Alt: in Turchia raccontato che nei giorni scorsi c'è stato un incontro con l'agente del centrocampista dell'Inter Gordon Stipic, che vuole capire quanto sia concreto l'interesse per Calha.