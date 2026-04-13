Il fattore Dumfries decisivo nella volata finale: il ritorno dell'olandese ha cambiato l'Inter

Si può vivere una domenica migliore di così? Difficile, almeno dal punto di vista dell'Inter. I nerazzurri hanno sorriso per tutto: per il passo falso del Napoli a Parma, per la vittoria di Como, per la doppietta di Marcus Thuram e per quella di Denzel Dumfries.
L'attaccante francese è tornato al momento giusto dopo diverse settimane complicate. Ma lo stesso discorso vale per l'esterno olandese, capace di lasciarsi alle spalle mesi da incubo. Naturalmente per un altro motivo, legato ai noti problemi fisici che hanno spezzato in due la sua stagione.
Dumfries ha segnato due volte e si è regalato una notte che difficilmente dimenticherà. Anche perché, a meno di clamorosi ribaltoni, è destinata a essere quella decisiva per la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter.