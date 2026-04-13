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Dumfries Como InterGetty Images
Stefano Silvestri

Il fattore Dumfries decisivo nella volata finale: il ritorno dell'olandese ha cambiato l'Inter

Serie A
Inter
Como vs Inter
D. Dumfries

L'esterno nerazzurro ha vissuto a Como una notte da sogno, diventando fondamentale nella gara probabilmente decisiva per lo Scudetto: "Sto tornando ai miei livelli".

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Si può vivere una domenica migliore di così? Difficile, almeno dal punto di vista dell'Inter. I nerazzurri hanno sorriso per tutto: per il passo falso del Napoli a Parma, per la vittoria di Como, per la doppietta di Marcus Thuram e per quella di Denzel Dumfries.

L'attaccante francese è tornato al momento giusto dopo diverse settimane complicate. Ma lo stesso discorso vale per l'esterno olandese, capace di lasciarsi alle spalle mesi da incubo. Naturalmente per un altro motivo, legato ai noti problemi fisici che hanno spezzato in due la sua stagione.

Dumfries ha segnato due volte e si è regalato una notte che difficilmente dimenticherà. Anche perché, a meno di clamorosi ribaltoni, è destinata a essere quella decisiva per la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter.

  • MESI DI SOFFERENZA

    Dumfries si è fatto male alla caviglia sinistra a novembre. Sembrava roba da poco, ha finito per tenere l'ex PSV lontano dai campi di gioco addirittura per quattro mesi.

    Nel frattempo è successo di tutto: l'Inter ha dovuto fare di necessità virtù, si è affidata a Luis Henrique in primis ma anche a Diouf e Carlos Augusto, è stata accostata a diversi profili sul mercato (Norton-Cuffy in primis, ma anche il valorizzatissimo Palestra).

    Alla fine, si è scoperto che la soluzione migliore era proprio questa: aspettare Dumfries. Soluzione tardiva, considerata la fatica per rientrare in campo, ma la più efficace possibile.

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  • IL GRAN RITORNO

    Dumfries è tornato in campo proprio a Como. Ma in Coppa Italia, nello 0-0 di inizio marzo valido per le semifinali di Coppa Italia. E ci ha messo un po' a carburare, com'era ampiamente nelle previsioni di tutti.

    Del suo derby, per dire, si ricordano soprattutto gli occhi strabuzzati dopo la mancata concessione del goal di Carlos Augusto. Della partita contro l'Atalanta, l'ingenuità difensiva che ha portato al pareggio di Krstovic. Più un'espulsione in Nazionale nell'amichevole contro l'Ecuador, dopo appena 12 minuti dal calcio d'inizio.

    Qualcosa di meglio si è iniziato a vedere nella goleada contro la Roma. Anche Dumfries ha dato un contributo, pur senza eccellere come diversi compagni. Ed è nuovamente rimasto in campo per 90 minuti, come contro l'Atalanta.

    Segnali di crescita confermatissimi a Como: doppietta dopo quella di Thuram, Inter in volo e mai più ripresa dai lariani, in una notte che sa davvero e definitivamente di Scudetto.



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  • "STO TORNANDO AI MIEI LIVELLI"

    Lo stesso Dumfries, intervistato da Sportmediaset al termine del posticipo del Sinigaglia, non ha nascosto di aver vissuto mesi complicatissimi lontano dai campi:

    "Ho passato dei momenti veramente difficili. È la prima volta in carriera che mi capita un infortunio di questa entità. Nelle scorse partite ho cercato di recuperare gradualmente la forma e di tornare ai miei livelli. Devi sentire che sei tornato e oggi mi sono sentito al top. Nel secondo tempo contro la Roma ho ritrovato le vecchie sensazioni, ho capito che ero tornato per davvero. Oggi ho mandato un messaggio a me stesso: il periodo dell'infortunio è davvero finito. Ho sentito di aver chiuso un capitolo".

  • SOLUZIONE DENZEL

    L'uomo giusto al momento giusto: questo è Dumfries. Nel senso che l'Inter, senza di lui, si è ritrovata a fare i conti con una situazione per nulla semplice da gestire. E non solo per l'assenza in sé di un elemento fondamentale ormai da anni.

    Darmian, tecnicamente il suo sostituto naturale, ha dovuto a sua volta fare i conti con un fisico ballerino. Luis Henrique ha vissuto di alti e bassi al suo primo anno in Italia, prendendosi pure critiche e fischi. Diouf è stato piazzato lì da Chivu, ma non è quello il suo ruolo. Il che vale anche per Carlos Augusto, mancino puro costretto per necessità a giocare anche a destra.

    "Abbiamo trovato un sostituto importante come Luis Henrique in quei due mesi in cui abbiamo vinto 14-15 partite senza perderne una fino al derby. È la testimonianza di una squadra e di un gruppo che capisce l'importanza di ognuno di loro. Poi ovvio che Denzel ti dà qualcosa in più negli ultimi 20 metri, nell'arrivare in area e sulle palle in attive per forza fisica e per le sue caratteristiche, che sono diverse da Luis Henrique, ma non dimentichiamoci quello che Luis Henrique ha fatto nei mesi in cui Denzel non c'era".

    Tutto giusto. Anche la parte in cui Chivu dice che "Denzel ti dà qualcosa in più". Lo sanno tutti, è palese. E l'Inter se n'è resa conto nel modo più dolce possibile in una notte da Scudetto.

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