Il fattore Dumfries decisivo nella volata finale: il ritorno dell'olandese ha cambiato l'Inter

L'uomo giusto al momento giusto: questo è Dumfries. Nel senso che l'Inter, senza di lui, si è ritrovata a fare i conti con una situazione per nulla semplice da gestire. E non solo per l'assenza in sé di un elemento fondamentale ormai da anni.

Darmian, tecnicamente il suo sostituto naturale, ha dovuto a sua volta fare i conti con un fisico ballerino. Luis Henrique ha vissuto di alti e bassi al suo primo anno in Italia, prendendosi pure critiche e fischi. Diouf è stato piazzato lì da Chivu, ma non è quello il suo ruolo. Il che vale anche per Carlos Augusto, mancino puro costretto per necessità a giocare anche a destra.

"Abbiamo trovato un sostituto importante come Luis Henrique in quei due mesi in cui abbiamo vinto 14-15 partite senza perderne una fino al derby. È la testimonianza di una squadra e di un gruppo che capisce l'importanza di ognuno di loro. Poi ovvio che Denzel ti dà qualcosa in più negli ultimi 20 metri, nell'arrivare in area e sulle palle in attive per forza fisica e per le sue caratteristiche, che sono diverse da Luis Henrique, ma non dimentichiamoci quello che Luis Henrique ha fatto nei mesi in cui Denzel non c'era".

Tutto giusto. Anche la parte in cui Chivu dice che "Denzel ti dà qualcosa in più". Lo sanno tutti, è palese. E l'Inter se n'è resa conto nel modo più dolce possibile in una notte da Scudetto.