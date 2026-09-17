Il dsa della Juventus Massara su Spalletti: "La squadra è in eccellenti mani, il club ha totale fiducia nell'allenatore"

"Essere il direttore sportivo della Juventus è una bellissima responsabilità. Se ho mancato qualche obiettivo di mercato? Si sono fatte molte cose interessanti per la società, sempre all'interno di alcuni paletti per il settlement agreement con l'Uefa che ci ha imposto dei vincoli che abbiamo dovuto rispettare, ma siamo soddisfatti delle cose che sono state fatte".





"Evidentemente sappiamo di aver cambiato comunque molto, questa sera ad esempio ci sono in campo 8 calciatori nuovi rispetto alla squadra dell'anno scorso. La Juventus nei primi 5 campionati europei è al settimo posto per minutaggio di calciatori nuovi in queste prime giornate di campionato, quindi sono tutti elementi che ci devono anche portare un pochettino alla pazienza e a sapere che stiamo costruendo qualcosa che vogliamo che diventi proficuo il prima possibile".





"Woltemade lo abbiamo preso perché lo consideriamo un attaccante forte, come lo è Kolo Muani. Abbiamo pensato che potesse portare delle qualità che non avevamo in organico. E' un giocatore che può essere anche complementare con Kolo Muani, che è un attaccante più diretto, verticale, che svaria molto, mentre Woltemade può essere anche più bravo nella fase di palleggio e farsi trovare anche dentro l'area dove fa valere la sua stazza. Quindi siamo molto fiduciosi che possa fare bene, già stasera ci aspettiamo delle belle cose".



