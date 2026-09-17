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Massara Getty

Il dsa della Juventus Massara su Spalletti: "La squadra è in eccellenti mani, il club ha totale fiducia nell'allenatore"

Juventus
L. Spalletti
Calciomercato
Juventus vs NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
Europa League

Il direttore sportivo bianconero conferma la fiducia al tecnico.

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Frederic Massara sta con Luciano Spalletti.


Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato a Sky Sport prima della gara contro il NEC in Europa League: "L'atteggiamento deve essere serio perché l'Europa League è una competizione alla quale teniamo, a prescindere dalla possibilità di qualificarci in Champions League. Si tratta di una competizione a cui devi ambire a competere per il massimo livello e cioè per vincere, come tutte quando sei la Juventus".


"Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus abbiamo il dovere di non minimizzare neanche un punto perso. Detto questo, abbiamo anche l'obbligo di condurre delle analisi serene, cosa che facciamo quotidianamente in società e con l'allenatore. Questa analisi oggi parte da una certezza: che la squadra è in eccellenti mani, il club ha totale fiducia nell'allenatore e nella squadra stessa. Confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire velocemente".

  • SUL MERCATO

    "Essere il direttore sportivo della Juventus è una bellissima responsabilità. Se ho mancato qualche obiettivo di mercato? Si sono fatte molte cose interessanti per la società, sempre all'interno di alcuni paletti per il settlement agreement con l'Uefa che ci ha imposto dei vincoli che abbiamo dovuto rispettare, ma siamo soddisfatti delle cose che sono state fatte".


    "Evidentemente sappiamo di aver cambiato comunque molto, questa sera ad esempio ci sono in campo 8 calciatori nuovi rispetto alla squadra dell'anno scorso. La Juventus nei primi 5 campionati europei è al settimo posto per minutaggio di calciatori nuovi in queste prime giornate di campionato, quindi sono tutti elementi che ci devono anche portare un pochettino alla pazienza e a sapere che stiamo costruendo qualcosa che vogliamo che diventi proficuo il prima possibile".


    "Woltemade lo abbiamo preso perché lo consideriamo un attaccante forte, come lo è Kolo Muani. Abbiamo pensato che potesse portare delle qualità che non avevamo in organico. E' un giocatore che può essere anche complementare con Kolo Muani, che è un attaccante più diretto, verticale, che svaria molto, mentre Woltemade può essere anche più bravo nella fase di palleggio e farsi trovare anche dentro l'area dove fa valere la sua stazza. Quindi siamo molto fiduciosi che possa fare bene, già stasera ci aspettiamo delle belle cose".


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