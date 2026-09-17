Il dsa della Juventus Massara su Spalletti: "La squadra è in eccellenti mani, il club ha totale fiducia nell'allenatore"

Frederic Massara sta con Luciano Spalletti.
Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato a Sky Sport prima della gara contro il NEC in Europa League: "L'atteggiamento deve essere serio perché l'Europa League è una competizione alla quale teniamo, a prescindere dalla possibilità di qualificarci in Champions League. Si tratta di una competizione a cui devi ambire a competere per il massimo livello e cioè per vincere, come tutte quando sei la Juventus".
"Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus abbiamo il dovere di non minimizzare neanche un punto perso. Detto questo, abbiamo anche l'obbligo di condurre delle analisi serene, cosa che facciamo quotidianamente in società e con l'allenatore. Questa analisi oggi parte da una certezza: che la squadra è in eccellenti mani, il club ha totale fiducia nell'allenatore e nella squadra stessa. Confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire velocemente".