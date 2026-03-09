Il ds Melissano e la linea verde dello Spezia: da Pio Esposito a Comotto, giovani subito protagonisti

Un poker fondamentale in un sabato memorabile. La vittoria in rimonta dello Spezia contro la capolista Monza rappresenta una boccata d’ossigeno per la squadra di Donadoni, che continua la corsa alla salvezza in una lotta agguerrita e avvincente.
Il successo per 4-2 è un risultato importante e prestigioso non solo per la classifica, ma anche per come arrivato: in rimonta, come dicevamo, e grazie all’apporto di tanti giovani. La fotografa di una precisa linea societaria: valorizzare i giovani e avere il coraggio di lanciarli subito in campo.
Dietro questa scelta c’è il lavoro del direttore sportivo Stefano Melissano, alla guida dell’area sportiva del club ligure dal 2022 e protagonista della costruzione di una squadra che punta su talento, prospettiva e sostenibilità sportiva.