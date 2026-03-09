Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Il ds Melissano e la linea verde dello Spezia: da Pio Esposito a Comotto, giovani subito protagonisti

Il club ligure e il suo direttore sportivo costruiscono il futuro senza paura di lanciare talenti come Comotto e valorizzare nuovi profili.

Pubblicità

Un poker fondamentale in un sabato memorabile. La vittoria in rimonta dello Spezia contro la capolista Monza rappresenta una boccata d’ossigeno per la squadra di Donadoni, che continua la corsa alla salvezza in una lotta agguerrita e avvincente. 

Il successo per 4-2 è un risultato importante e prestigioso non solo per la classifica, ma anche per come arrivato: in rimonta, come dicevamo, e grazie all’apporto di tanti giovani. La fotografa di una precisa linea societaria: valorizzare i giovani e avere il coraggio di lanciarli subito in campo.

Dietro questa scelta c’è il lavoro del direttore sportivo Stefano Melissano, alla guida dell’area sportiva del club ligure dal 2022 e protagonista della costruzione di una squadra che punta su talento, prospettiva e sostenibilità sportiva.

  • DA PIO ESPOSITO A COMOTTO, I TALENTI DELLO SPEZIA

    La strategia di valorizzazione dei giovani dello Spezia ha già prodotto diversi esempi negli ultimi anni. 

    Tra i casi più evidenti c’è quello dell’attaccante Francesco Pio Esposito, classe 2005 di proprietà dell’Inter, protagonista con lo Spezia nella stagione 2024/25 con 19 goal in Serie B prima del ritorno in nerazzurro e del debutto in Nazionale maggiore nel settembre 2025 sotto la guida di Gennaro Gattuso.

    La crescita di giovani come Christian Comotto e Alessandro Romano, arrivati rispettivamente da Milan e Roma, raccontano la direzione scelta dalla dirigenza. 

    Una strada costruita dal lavoro di Stefano Melissano, che continua a puntare su talento e prospettiva, senza paura di gettare i ragazzi nella mischia in un contesto competitivo e difficile come quello del campionato di Serie B, in una piazza ambiziosa come lo Spezia.

    • Pubblicità

  • MELISSANO E LA SCELTA DI PUNTARE SU GIOVANI

    Dietro questa identità c’è il lavoro del direttore sportivo Stefano Melissano, dirigente leccese nato nel 1980, ex difensore e oggi responsabile dell’area sportiva dello Spezia dopo un percorso dirigenziale iniziato proprio nel club ligure e proseguito anche alla Fiorentina prima del ritorno in Liguria.

    Melissano è uno degli artefici delle strategie di mercato del club, improntate alla crescita di giovani calciatori e alla costruzione di una rosa con ampi margini di sviluppo. 

    Il dirigente ha più volte ribadito l’importanza di creare fondamenta solide e sostenibili per il futuro della società, sottolineando il valore del lavoro quotidiano nella costruzione della squadra.

    In questa filosofia rientra anche l’attenzione verso i giovani emergenti, spesso lanciati senza esitazioni nel calcio professionistico. 

    Lo Spezia, sotto la guida dell’area sportiva, ha infatti costruito negli anni una rete di rapporti con club importanti e ha spesso puntato su profili provenienti dai settori giovanili delle grandi squadre italiane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COMOTTO SIMBOLO DEL PROGETTO SPEZIA

    Tra i giovani protagonisti della stagione dello Spezia c’è il centrocampista Christian Comotto, diciassettenne arrivato in prestito dal Milan nell’estate scorsa e considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. 

    Figlio dell’ex difensore Gianluca Comotto, il giovane centrocampista rappresenta perfettamente la filosofia del club. Al termine della partita vinta contro il Monza, il giocatore ha ringraziato la società per la fiducia concessa: 

    “Far giocare un ragazzo così giovane non è facile e io cerco sempre di mettere in campo personalità e iniziativa”.

    Finora Comotto ha totalizzato 19 presenze in Serie B e due in Coppa Italia, confermandosi in rampa di lancio e pronto al grande salto dal calcio giovanile ai grandi.

Serie B
Modena crest
Modena
MOD
Spezia crest
Spezia
SPE
0