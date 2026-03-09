Il ds Melissano e la linea verde dello Spezia: da Pio Esposito a Comotto, giovani subito protagonisti

Tra i giovani protagonisti della stagione dello Spezia c’è il centrocampista Christian Comotto, diciassettenne arrivato in prestito dal Milan nell’estate scorsa e considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Figlio dell’ex difensore Gianluca Comotto, il giovane centrocampista rappresenta perfettamente la filosofia del club. Al termine della partita vinta contro il Monza, il giocatore ha ringraziato la società per la fiducia concessa:

“Far giocare un ragazzo così giovane non è facile e io cerco sempre di mettere in campo personalità e iniziativa”.

Finora Comotto ha totalizzato 19 presenze in Serie B e due in Coppa Italia, confermandosi in rampa di lancio e pronto al grande salto dal calcio giovanile ai grandi.