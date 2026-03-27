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Joaquin PanichelliGetty
Lelio Donato

Il dramma di Panichelli, gravissimo infortunio in allenamento con l'Argentina: sfuma il sogno della convocazione per i Mondiali

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Joaquin Panichelli, attuale capocannoniere della Ligue 1 dove gioca con lo Strasburgo, si è procurato un gravissimo infortunio che gli farà perdere i Mondiali. E potrebbe costargli anche il trasferimento in una big.

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Il sogno di Joaquin Panichelli si è interrotto nel peggiore dei modi.

L'attaccante rivelazione della stagione in Ligue 1 infatti non giocherà i Mondiali con l'Argentina, da cui era stato convocato per le amichevoli di fine marzo.

Proprio durante una seduta di allenamento in preparazione delle prossime sfide, Panichelli ha riportato un gravissimo infortunio che ha chiuso anticipatamente la sua stagione.

E soprattutto lo costringerà a guardare i Mondiali da casa a prescindere dalle scelte di Scaloni.

  • ROTTURA DEL CROCIATO

    Joaquin Panichelli si è gravemente infortunato durante l'ultima seduta di allenamento prima dell'amichevole tra Argentina e Mauritania.

    L'infortunio al ginocchio è sembrato subito grave e gli esami hanno purtroppo confermato i peggiori timori: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

    Lo stop per Panichelli insomma sarà molto lungo e gli impedirà di tornare in campo prima della prossima stagione calcistica.

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  • CAPOCANNONIERE IN LIGUE 1

    Si conclude così nel peggiore dei modi quella che era stata la stagione della consacrazione per Panichelli.

    L'attaccante argentino infatti è l'attuale capocannoniere della Ligue 1 dove ha realizzato sedici reti vestendo la maglia dello Strasburgo.

    Panichelli guida la classifica marcatori del massimo campionato francese davanti a Greenwood del Marsiglia, fermo a 15.

    Le reti dell'argentino contando anche le altre competizioni sono addirittura venti in 39 presenze, ovvero quasi una ogni due partite giocate.

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  • UNA SOLA PRESENZA IN NAZIONALE

    In realtà Panichelli, che ha 23 anni, non ha mai fatto parte del giro dell'Argentina a cui i grandi attaccanti non mancano.

    Scaloni però lo aveva già convocato a novembre facendolo anche debuttare contro l'Angola, seppure solo nei minuti finali della gara.

    E considerato il rendimento stagionale a livello di club Panichelli sperava di strappare la convocazione per i Mondiali 2026.

    Il grave infortunio però ha scritto la parola fine al sogno iridato del bomber.

  • ERA UN OBIETTIVO DEL MILAN

    Non solo Mondiali. Il gravissimo infortunio al ginocchio rischia anche di complicare il futuro di Panichelli.

    Il nome dell'attaccante argentino era tra quelli più caldi in vista del mercato estivo quando alcune big europee stavano pensando seriamente di acquistarlo dallo Strasburgo.

    Tra le squadre interessate c'era anche il Milan che cerca sempre rinforzi per il reparto offensivo.

    A questo punto però sembra difficile ipotizzare un trasferimento di Panichelli durante la prossima sessione, quando l'argentino sarà alle prese con la riabilitazione.

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