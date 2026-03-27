Il dramma di Panichelli, gravissimo infortunio in allenamento con l'Argentina: sfuma il sogno della convocazione per i Mondiali

Il sogno di Joaquin Panichelli si è interrotto nel peggiore dei modi.
L'attaccante rivelazione della stagione in Ligue 1 infatti non giocherà i Mondiali con l'Argentina, da cui era stato convocato per le amichevoli di fine marzo.
Proprio durante una seduta di allenamento in preparazione delle prossime sfide, Panichelli ha riportato un gravissimo infortunio che ha chiuso anticipatamente la sua stagione.
E soprattutto lo costringerà a guardare i Mondiali da casa a prescindere dalle scelte di Scaloni.