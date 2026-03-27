Il dramma di Panichelli, gravissimo infortunio in allenamento con l'Argentina: sfuma il sogno della convocazione per i Mondiali Coppa del Mondo Argentina

Joaquin Panichelli, attuale capocannoniere della Ligue 1 dove gioca con lo Strasburgo, si è procurato un gravissimo infortunio che gli farà perdere i Mondiali. E potrebbe costargli anche il trasferimento in una big.

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