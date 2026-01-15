Il dilemma Luis Enrique: tra la corte della Premier League e il legame con club e tifosi, perché può lasciare il PSG e perché può rimanere

Nonostante si sia di fatto escluso dalla corsa alla panchina del Real Madrid, Jurgen Klopp ha sottolineato che "il mercato degli allenatori è in fase di riorganizzazione" in questo momento. E gli addii in serie di Enzo Maresca, Ruben Amorim e Xabi Alonso lo confermano.

Il Chelsea ha promosso Liam Rosenior dallo Strasburgo, il Manchester United ha scelto Michael Carrick come manager ad interim fino alla fine della stagione. E se si considera che Arne Slot rimane sotto forte pressione al Liverpool, e che circolano voci secondo cui Pep Guardiola potrebbe dimettersi dal Manchester City prima della scadenza del contratto (2027), è facile capire perché Klopp si stia godendo il valzer delle panchine da "osservatore".

La cosa notevole, però, è che la situazione potrebbe diventare ancora più interessante: proprio Luis Enrique avrebbe messo gli occhi su uno dei posti più prestigiosi in Inghilterra. Ma lo spagnolo sta davvero pensando di lasciare il PSG, il club che ha portato alla gloria in Europa nella scorsa stagione?