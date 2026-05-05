Il dilemma di Viktor Gyokeres all'Arsenal: i Gunners devono già cercare un sostituto o può essere l'attaccante del futuro?

L'Arsenal fatica a creare occasioni in fase di gioco aperto, e l'ex attaccante di Blackburn Rovers e Chelsea Chris Sutton critica la squadra per non aver fornito a Gyokeres gli assist di cui ha bisogno.

"È un attaccante imponente, ma quando sono sulle fasce non crossano", ha dichiarato il campione di Premier League a BBC Radio 5 Live. "Non capisco perché avere un centravanti così e non sfruttare i suoi punti di forza.

Non è il giocatore più intelligente, ma lavora molto e si inserisce negli spazi. Devono sfruttarlo, perché questa non è un'Arsenal che segna a raffica.

La gente lo critica perché è l’attaccante dell’Arsenal chiamato a fare la differenza e finora se l’è cavata. Ma per segnare servono occasioni.

È un buon finalizzatore, quindi non aiuta avere la palla in una buona zona di cross e vedere i compagni che non osano metterla in area. Capisco i principi di gioco, ma si può segnare anche così: è permesso!".