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Viktor Gyokeres Arsenal GFX GOAL
Mark Doyle

Il dilemma di Viktor Gyokeres all'Arsenal: i Gunners devono già cercare un sostituto o può essere l'attaccante del futuro?

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Arsenal vs Atletico Madrid

Viktor Gyokeres ha già segnato 21 goal in tutte le competizioni alla vigilia del ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Atlético Madrid. Eppure, secondo i rumors, l'Arsenal cercherebbe comunque un nuovo attaccante. Perché?

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La scorsa settimana è stata la migliore di Viktor Gyokeres all'Arsenal. Mercoledì, l’attaccante acquistato per 64 milioni di sterline (86 milioni di dollari) ha trasformato con sicurezza un rigore nel pareggio per 1-1 contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Champions League. Tre giorni dopo ha segnato due goal e fornito l’assist per il terzo nella vittoria per 3-0 sul Fulham, portando a sei punti il vantaggio dell’Arsenal in vetta alla Premier League.

Così, il nazionale svedese è diventato il secondo giocatore dell’Arsenal in questo secolo a segnare oltre 20 goal in tutte le competizioni alla prima stagione a Londra nord. Con ancora tre gare di Premier League e forse due di Champions, Gyokeres può superare il record di Alexis Sánchez (25) del 2014-15.

Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, Mikel Arteta preferirebbe schierare qualcun altro in attacco per la gara di ritorno di martedì contro l’Atletico all’Emirates, anziché un centravanti che si è ambientato tardi nel nuovo contesto.

Ha senso per l’Arsenal cercare già un sostituto di Gyokeres, o è il momento di dimostrarne il valore come soluzione definitiva per l’attacco di Arteta?

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    UN INIZIO DELUDENTE

    Lo scorso luglio l'Arsenal lo ha prelevato dallo Sporting CP presentandolo come l'anello mancante del suo attacco: un bomber prolifico finalmente pronto a supportare la squadra di Arteta, sempre seconda in Premier League.

    Nei due anni a Lisbona aveva segnato 68 goAl in 66 partite, più di qualsiasi altro giocatore nei primi dieci campionati europei. In Inghilterra non si aspettava che replicasse quella media, ma le sue difficoltà nella prima metà di stagione hanno comunque sorpreso.

    Arteta ha imputato le difficoltà iniziali a una preparazione precampionato ridotta per via della lunghezza della trattativa con lo Sporting, ma sembrava esserci qualcosa di più della semplice mancanza di forma. Gyokeres è apparso spesso lento e impacciato, e il suo gioco di sponda è risultato insufficiente, tanto da faticare a coinvolgere i compagni.

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  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN FUORICLASSE?

    Gli attaccanti non vanno valutati solo per i tocchi in partita – pensiamo a Erling Haaland – ma Gyokeres non compensava la sua scarsa presenza con interventi decisivi in area.

    In 21 presenze in Premier ha segnato solo cinque volte, due delle quali su rigore. Non sorprende dunque che esperti come Jamie Carragher dubitino delle sue effettive qualità.

    "Nelle partite più importanti, è sembrato un po' carente", ha detto l'ex difensore del Liverpool su Sky Sports, e l'osservazione regge: Gyokeres ha segnato un solo goal contro le attuali prime nove della Premier (nella sconfitta di aprile col Bournemouth).

    Carragher ha però aggiunto che il problema non è che Gyokeres sprechi molte occasioni, ma che non ne riceve abbastanza: "La gente dice 'il problema dell'Arsenal è la finalizzazione', ma non è così: è la creazione. Non creano abbastanza".

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  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    SFRUTTARE I SUOI PUNTI DI FORZA

    L'Arsenal fatica a creare occasioni in fase di gioco aperto, e l'ex attaccante di Blackburn Rovers e Chelsea Chris Sutton critica la squadra per non aver fornito a Gyokeres gli assist di cui ha bisogno.

    "È un attaccante imponente, ma quando sono sulle fasce non crossano", ha dichiarato il campione di Premier League a BBC Radio 5 Live. "Non capisco perché avere un centravanti così e non sfruttare i suoi punti di forza.

    Non è il giocatore più intelligente, ma lavora molto e si inserisce negli spazi. Devono sfruttarlo, perché questa non è un'Arsenal che segna a raffica.

    La gente lo critica perché è l’attaccante dell’Arsenal chiamato a fare la differenza e finora se l’è cavata. Ma per segnare servono occasioni.

    È un buon finalizzatore, quindi non aiuta avere la palla in una buona zona di cross e vedere i compagni che non osano metterla in area. Capisco i principi di gioco, ma si può segnare anche così: è permesso!".

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "MI HA RICORDATO HAALAND"

    Per Paul Merson, la riluttanza dell’Arsenal a passare a Gyokeres mostrava la scarsa fiducia dei compagni nelle sue capacità.

    "Non si fidano di lui: non gli passano mai la palla", aveva dichiarato la leggenda dei Gunners al podcast Stick to Football a febbraio. Dopo la vittoria di sabato col Fulham, però, Merson ha cambiato idea, impressionato dall'eccellenza di Gyokeres.

    "Mi ha ricordato Haaland", ha detto entusiasta il 58enne. "L'ho criticato parecchio, ma quella è stata la sua migliore prestazione che abbia mai visto".

    È stata la sua prova più completa con i Gunners: per la prima volta ha partecipato a tre goal nella stessa gara a Londra. La doppietta lo ha lanciato al quarto posto nella classifica cannonieri della Premier League con 14 reti, dietro solo a Haaland, Igor Thiago del Brentford e all’ala del Manchester City Antoine Semenyo.

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  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "UNA BELLA SPINTA"

    Il primo goal di Gyokeres sabato è stato un tap-in a porta vuota, dopo un’azione splendida di Bukayo Saka. Il secondo, di testa, è arrivato su un cross al volo di Leandro Trossard, lento e arretrato, ma comunque perfetto per l’attaccante.

    L'assist di Gyokeres, che ha seguito un inserimento perfetto alle spalle della difesa su lancio di Eberechi Eze prima di servire Saka con un tacco, avrà sicuramente soddisfatto Arteta.

    "Ha offerto una prestazione eccellente", ha dichiarato lo spagnolo. "A Madrid, soprattutto nel primo tempo, è stato bravo; oggi, in ogni minuto in campo, ha segnato e partecipato a ogni azione offensiva. Posizione e tempismo sono il frutto del nostro lavoro.

    "Questo gli darà grande energia e fiducia, e la stessa fiducia trasmetterà alla squadra".

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    UN MESE DECISIVO

    Il momento di forma di Gyokeres arriva al momento giusto per l'Arsenal e per lui. Le sue prestazioni hanno aiutato la squadra di Arteta a recuperare terreno in Premier League e in Champions League. Stasera dovrebbe quindi partire titolare contro l'Atletico, anche se in molti ritengono che resterebbe in panchina se Kai Havertz fosse disponibile.

    Non a caso Arteta ha preferito il tedesco nella recente sfida scudetto col Manchester City: Havertz garantisce più pressing e gioco di raccordo.

    In ottica futura, però, non è certo che Havertz resti in forma, come Gabriel Jesus, pronto a lasciare l'Emirates.

    Per questo l’Arsenal cercherà un nuovo attaccante in estate: la scelta sarà tra giovani di talento come Eli Junior Kroupi o Endrick, destinati a sostituire Gyokeres, o profili più esperti come Alvarez o Victor Osimhen, pronti subito.

    Per questo le ultime gare contano tanto per lui quanto per l’Arsenal.

    "È stato messo in squadra per battere le squadre più deboli, e ci è riuscito", ha detto Merson. "Vuoi che il tuo attaccante segni 20 goal e lui l'ha fatto. Se vincono il campionato, è stato un acquisto brillante. Se non lo vincono, forse no.

    Contro il Fulham è stato bravo, ma non ha ancora dimostrato continuità. Se nelle prossime quattro settimane ripeterà quella prova, l’Arsenal avrà comunque recuperato l’investimento".

    Merson semplifica, ma ha ragione: Gyokeres verrà giudicato dai gol totali e da quelli nelle partite che contano. Entro fine mese sapremo se l’Arsenal ha fatto il colpo giusto.

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