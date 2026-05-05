Il dilemma di Viktor Gyokeres all'Arsenal: i Gunners devono già cercare un sostituto o può essere l'attaccante del futuro?

La scorsa settimana è stata la migliore di Viktor Gyokeres all'Arsenal. Mercoledì, l’attaccante acquistato per 64 milioni di sterline (86 milioni di dollari) ha trasformato con sicurezza un rigore nel pareggio per 1-1 contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Champions League. Tre giorni dopo ha segnato due goal e fornito l’assist per il terzo nella vittoria per 3-0 sul Fulham, portando a sei punti il vantaggio dell’Arsenal in vetta alla Premier League.
Così, il nazionale svedese è diventato il secondo giocatore dell’Arsenal in questo secolo a segnare oltre 20 goal in tutte le competizioni alla prima stagione a Londra nord. Con ancora tre gare di Premier League e forse due di Champions, Gyokeres può superare il record di Alexis Sánchez (25) del 2014-15.
Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, Mikel Arteta preferirebbe schierare qualcun altro in attacco per la gara di ritorno di martedì contro l’Atletico all’Emirates, anziché un centravanti che si è ambientato tardi nel nuovo contesto.
Ha senso per l’Arsenal cercare già un sostituto di Gyokeres, o è il momento di dimostrarne il valore come soluzione definitiva per l’attacco di Arteta?