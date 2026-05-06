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Derby Lazio Roma PellegriniGetty
Leonardo Gualano

Il Derby della Capitale lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis: ancora subbi sulla data di Roma-Lazio

Serie A
Roma vs Lazio
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La questione ordine pubblico è di primaria importanza, ma sorgono problemi legati anche alla necessaria contemporaneità delle altre partite.

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Tra le sfide che proporrà il 37° turno di Serie A, ovvero il penultimo di campionato, c'è una in particolare che ha da sempre una sapore diverso da tutti gli altri: il Derby della Capitale.

La Roma ospiterà la Lazio per una gara che potrebbe anche mettere a disposizione punti fondamentali per la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League, e proprio la delicatezza di una gara già di per sé estremamente attesa dalle due tifoserie, sta ponendo dei seri dubbi sulla sua collocazione.

Al momento è previsto che il Derby di Roma si giochi domenica 17 maggio, ma proprio in quella data nella Capitale si disputerà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis.

  • LA FINALE DEL 17 MAGGIO

    Come spiegato dalla 'Gazzetta dello Sport', fin dal giorno della compilazione dei calendari, sono stati in molti a notare la concomitanza del Derby della Capitale con la finale degli Internazionali d'Italia.

    Il match si giocherà ovviamente sul campo centrale del Foro Italico e questo vuol dire a pochi passi dallo stadio Olimpico dove scenderanno in campo Roma e Lazio.

    La presenza di due eventi sportivi di tale rilevanza a così pochi metri di distanza può rappresentare un problema di non facile risoluzione.

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  • LE PARTITE IN CONTEPORANEA

    La Roma è ancora in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League e questo vuol dire che dovrà giocare in contemporanea con tutte le rivali.

    La compagine giallorossa dovrà scendere in campo insieme al Milan, la Juventus, il Como e forse anche Napoli ed Atalanta e questo vuol dire che la soluzione da trovare per la concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia, dovrebbe riguardare non solo la compagine capitolina, ma anche tutte le altre squadre coinvolte per la lotta Champions.

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  • L'OPZIONE ORA DI PRANZO

    A causa degli scontri che di sono verificati in passato in occasione del Derby della Capitale, il Viminale da tempo proibisce che Roma e Lazio si affrontino di sera.

    Tenendo conto di questo aspetto, nei giorni scorsi il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato apertamente di quello che sembra poter essere lo scenario più plausibile: programmare la partita all'ora di pranzo.

    Alla stessa ora dovrebbero essere in tal caso anticipate anche le partite che vedono le rivali Champions della Roma impegnate, ma anche questa soluzione desta alcune perplessità.

    Il deflusso degli spettatori che assisteranno alla partita dell'Olimpico, potrebbe avvenire mentre oltre 10mila persone si recheranno al Foro Italico per assistere alla finale del torneo di tennis.

    Tenendo conto che non è possibile escludere che possano verificarci incidenti, anche questa opzione potrebbe non rivelarsi ottimale.

  • IL DERBY SPOSTATO DI UN GIORNO?

    Questura e Prefettura devono ovviamente mettere in conto ogni tipo di rischio e la soluzione probabilmente perfetta sarebbe quella di far slittare il derby Roma-Lazio al successivo lunedì 18 maggio.

    La sicurezza viene prima di tutto, ma in ballo restano i discorsi legati alla contemporaneità delle altre partite, oltre che quelli legati ai diritti televisivi.

    Nessuna decisione è stata dunque presa in via definitiva e la situazione verrà valutata nuovamente nei prossimi giorni, in particolare lunedì, quando saranno noti i risultati della trentaseiesima giornata e alla vigilia dell'ufficializzazione degli orari per il trentasettesimo turno.

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