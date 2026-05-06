Il Derby della Capitale lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis: ancora subbi sulla data di Roma-Lazio

Tra le sfide che proporrà il 37° turno di Serie A, ovvero il penultimo di campionato, c'è una in particolare che ha da sempre una sapore diverso da tutti gli altri: il Derby della Capitale.
La Roma ospiterà la Lazio per una gara che potrebbe anche mettere a disposizione punti fondamentali per la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League, e proprio la delicatezza di una gara già di per sé estremamente attesa dalle due tifoserie, sta ponendo dei seri dubbi sulla sua collocazione.
Al momento è previsto che il Derby di Roma si giochi domenica 17 maggio, ma proprio in quella data nella Capitale si disputerà anche la finale degli Internazionali d'Italia di tennis.