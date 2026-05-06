Il Derby della Capitale lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis: ancora subbi sulla data di Roma-Lazio

Questura e Prefettura devono ovviamente mettere in conto ogni tipo di rischio e la soluzione probabilmente perfetta sarebbe quella di far slittare il derby Roma-Lazio al successivo lunedì 18 maggio.

La sicurezza viene prima di tutto, ma in ballo restano i discorsi legati alla contemporaneità delle altre partite, oltre che quelli legati ai diritti televisivi.

Nessuna decisione è stata dunque presa in via definitiva e la situazione verrà valutata nuovamente nei prossimi giorni, in particolare lunedì, quando saranno noti i risultati della trentaseiesima giornata e alla vigilia dell'ufficializzazione degli orari per il trentasettesimo turno.