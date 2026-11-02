Il decollo di Isaksen: quasi eguagliato il suo rendimento del 2025/26 e ora tratta il rinnovo con la Lazio

Isaksen sta vivendo quella che può essere la stagione dell’esplosione definitiva. Ha già quasi eguagliato il suo rendimento dello scorso campionato, che comunque era stato il migliore a Roma con 5 reti e 1 assist. In pratica, insomma, è a una sola marcatura dal pareggiare il 2025/26, con ancora ben 28 giornate da giocare. Inoltre, Isaksen è fra i migliori esterni della A per dribbling riusciti, occasioni create e duelli vinti nell’uno contro uno.