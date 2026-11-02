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SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il decollo di Isaksen: quasi eguagliato il suo rendimento del 2025/26 e ora tratta il rinnovo con la Lazio

Serie A
Lazio
G. Isaksen

Da oggetto misterioso a trascinatore implacabile: la trasformazione di Gustaf Isaksen sotto la guida di Rino Gattuso sta cambiando volto alla stagione biancoceleste.

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In testa alla Serie A c’è una straordinaria Lazio. 28 punti, frutto di nove vittorie e pareggio. Le reti fatte di biancocelesti sono 24, terzo miglior attacco del torneo, quelle subite solo 8, miglior difesa della A col Como.

Numeri strepitosi e, francamente, non pronosticabili, che hanno anche fatto emergere dei grandi protagonisti, come per esempio Gustaf Isaksen.

Il danese, da oggetto quasi misterioso negli ultimi anni, è diventato un trascinatore implacabile per Rino Gattuso.

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  • QUATTRO GOAL CONSECUTIVI

    Il dato che certifica la metamorfosi di Isaksen è legato ai quattro gol consecutivi siglate dal danese. Una striscia da attaccante di razza più che da esterno di fascia, impreziosita da reti pesanti, decisive e figlie di una maturata cattiveria agonistica. Isaksen ha cambiato il modo di giocare a pallone, non più fatto di conclusioni estemporanee o dribbling inconcludenti, ma trovando un impatto devastante nei momenti caldi del match. Come quando, nella sfida contro il Cagliari, ha riportato il risultato in equilibrio dopo l’iniziale 0-1 di Nzola.

  • SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LA STAGIONE DELLA CONSACRAZIONE

    Isaksen sta vivendo quella che può essere la stagione dell’esplosione definitiva. Ha già quasi eguagliato il suo rendimento dello scorso campionato, che comunque era stato il migliore a Roma con 5 reti e 1 assist. In pratica, insomma, è a una sola marcatura dal pareggiare il 2025/26, con ancora ben 28 giornate da giocare. Inoltre, Isaksen è fra i migliori esterni della A per dribbling riusciti, occasioni create e duelli vinti nell’uno contro uno.

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  • CON L’ASSENZA DI ZACCAGNI ANCORA PIÙ RESPONSABILITÀ

    L’infortunio patito da Zaccagni contro il Cagliari, rischia di privare la Lazio di uno dei suoi leader. Questo, ovviamente, rappresenterebbe un appesantimento, in termini di responsabilità, per il danese, chiamato ancor di più a svolgere il ruolo di stella polare biancoceleste, con un surplus notevole in termini di responsabilità.

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  • isaksen 2_1Getty Images

    IL RINNOVO DI ISAKSEN CON LA LAZIO

    Le prestazioni di Isaksen hanno subito portato la Lazio ad accelerare la pratica per il suo rinnovo di contratto. L’attuale legame scadrà nel 2028: è chiaro che, per evitare di arrivare all’estate con un solo anno di contratto rimanente, il club di Lotito dovrà fare di tutto per prolungare il legame e, magari, adeguare anche l’ingaggio del giocatore. Le parti sono già al lavoro, l’obiettivo è blindare il calciatore classe 2001.

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