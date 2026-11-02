Il decollo di Isaksen: quasi eguagliato il suo rendimento del 2025/26 e ora tratta il rinnovo con la Lazio

In testa alla Serie A c’è una straordinaria Lazio. 28 punti, frutto di nove vittorie e pareggio. Le reti fatte di biancocelesti sono 24, terzo miglior attacco del torneo, quelle subite solo 8, miglior difesa della A col Como.
Numeri strepitosi e, francamente, non pronosticabili, che hanno anche fatto emergere dei grandi protagonisti, come per esempio Gustaf Isaksen.
Il danese, da oggetto quasi misterioso negli ultimi anni, è diventato un trascinatore implacabile per Rino Gattuso.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.