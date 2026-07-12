Il declino di Garnacho, obiettivo della Roma: da gioiello del Manchester United alla rottura anche col Chelsea

In pochi avrebbero previsto un finale del genere. E invece la realtà si sta rivelando di nuovo spietata con Alejandro Garnacho, l'ex talento del calcio inglese (e argentino) che ormai da tempo pare aver perso la bussola.
Oggi Garnacho gioca nel Chelsea. Ma, a meno di sorprese, ancora per poco. I Blues lo hanno messo sul mercato, Xabi Alonso non lo vede così come non lo vedeva Ruben Amorim al Manchester United. Il tutto un anno dopo il trasferimento a Londra in cambio di 46 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, mica bruscolini.
Lo vede la Roma, questo sì. I giallorossi sembrano destinati a tendergli una sorta di ancora di salvezza, specialmente ora che la corsa a Greenwood si è fatta più impervia che mai e mentre Gasperini continua a chiedere un nuovo trequartista.
Secondo Fabrizio Romano, l'idea della Roma è quella di prelevare Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea, invece, vorrebbe disfarsi dell'argentino a titolo definitivo. Ma sbolognare un giocatore così in declino alle proprie condizioni non sarà semplice. Perché questo è oggi Garnacho: un giocatore in declino.
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