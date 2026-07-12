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Alejandro Garnacho GFXGOAL
Stefano Silvestri

Il declino di Garnacho, obiettivo della Roma: da gioiello del Manchester United alla rottura anche col Chelsea

Calciomercato
Serie A
Roma
A. Garnacho

L'argentino, che a Manchester aveva litigato con Amorim, è fuori anche dai piani di Xabi Alonso. Ed è reduce da una stagione altamente deludente e con più critiche che soddisfazioni.

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In pochi avrebbero previsto un finale del genere. E invece la realtà si sta rivelando di nuovo spietata con Alejandro Garnacho, l'ex talento del calcio inglese (e argentino) che ormai da tempo pare aver perso la bussola.

Oggi Garnacho gioca nel Chelsea. Ma, a meno di sorprese, ancora per poco. I Blues lo hanno messo sul mercato, Xabi Alonso non lo vede così come non lo vedeva Ruben Amorim al Manchester United. Il tutto un anno dopo il trasferimento a Londra in cambio di 46 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, mica bruscolini.

Lo vede la Roma, questo sì. I giallorossi sembrano destinati a tendergli una sorta di ancora di salvezza, specialmente ora che la corsa a Greenwood si è fatta più impervia che mai e mentre Gasperini continua a chiedere un nuovo trequartista.

Secondo Fabrizio Romano, l'idea della Roma è quella di prelevare Garnacho in prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea, invece, vorrebbe disfarsi dell'argentino a titolo definitivo. Ma sbolognare un giocatore così in declino alle proprie condizioni non sarà semplice. Perché questo è oggi Garnacho: un giocatore in declino.


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  • DA GIOIELLO A ESUBERO

    "Viva Garnacho": così cantavano i tifosi del Manchester United nelle prime battute della carriera dell'argentino. Esterno di fascia brillante, sprezzante del pericolo, di personalità, Alejandro era riuscito a conquistare tutti sin da subito.

    Lo United lo aveva strappato all'Atletico Madrid due anni prima, nel 2020, convinto di aver portato nelle proprie giovanili un futuro campione. Ed in effetti, pur tra le difficoltà di una squadra lontanissima parente di quella che con Sir Alex Ferguson dominava in Inghilterra e in Europa, le premesse iniziali sembravano potersi concretizzare con continuità.

    Sotto la guida di Erik Ten Hag, Garnacho è andato pure a segno in una storica finale di FA Cup: nel maggio del 2024 ha segnato lui una delle due reti con cui il Manchester United superava per 2-1 a Wembley i rivali cittadini del City, favoritissimi.

    Ma due anni dopo tutto è cambiato. Garnacho è diventato un esubero anche a Londra, e non è una novità: 12 mesi fa la situazione era già stata molto simile anche a Manchester.

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  • Amorim & Garnachogetty

    GLI SCREZI CON AMORIM

    I dissidi con Ruben Amorim, quelli che avrebbero portato all'allontanamento dal Manchester United, sono deflagrati dopo la finale di Europa League persa contro il Tottenham. A Bilbao, Garnacho è rimasto in panchina per 71 minuti prima di entrare nel finale. E non l'ha presa bene.

    "Ovviamente è dura per tutti dopo questa stagione, che è stata davvero una me**a, sia ora che dopo la sconfitta nel Community Shield. Non abbiamo battuto nessuno. Fino alla finale ho giocato tutte le partite, ho aiutato la squadra. Oggi, giocare 20 minuti... non so. Il mio futuro? La partita ha la sua influenza, ma la stagione in sé e la situazione del club... cercherò di godermi l'estate e vedere cosa succederà".

    A rincarare la dose è stato il fratello, che in una storia Instagram ha apertamente criticato Amorim per la decisione di fare a meno dell'esterno per quasi tutta la partita del San Mames.

    "Ha lavorato come nessun altro, ha dato una mano in ogni turno, ha segnato due goal nelle ultime due finali, solo per essere in campo per 19 minuti ed essere scaricato. Wow".

    "Facile parlare ora - ha risposto Amorim dopo la finale col Tottenham - Ma chi ha sprecato una grande occasione nel primo tempo della semifinale (contro l'Athletic, ndr)? Garnacho. Il calcio è così".

    Risultato: Garnacho, già nel mirino dei tifosi per un utilizzo dei social un po' troppo leggero e uno stile di vita lussureggiante sfoggiato sui propri profili, è entrato nella blacklist di Amorim. Lui come altri pezzi (teoricamente) pregiati del Manchester United: Marcus Rashford e Jadon Sancho. Alla fine tutti se ne sono andati: rispettivamente al Barcellona, all'Aston Villa e... al Chelsea. Il club che ha avuto il coraggio di puntare sul bad boy dello United.

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  • IL FLOP AL CHELSEA

    Al Chelsea non è andata molto meglio. I quasi 50 milioni di euro spesi dai Blues per portare Garnacho a Londra, e aggiungerlo all'assurda abbuffata di giocatori già presenti in rosa, non hanno dato frutti.

    L'argentino ha collezionato 24 presenze in Premier League. Ed è riuscito ad andare a segno appena una volta: a ottobre, in una gara persa 2-1 contro il Sunderland allo Stamford Bridge. Quattro gli assist totali, di cui due in un 3-0 al derelitto Wolverhampton, a novembre. L'argentino ha segnato solo una volta in Champions League e ha fatto meglio nelle coppe nazionali, soprattutto nella Carabao Cup: quattro presenze, quattro reti.



    Ancora una volta, un atteggiamento a volte sopra le righe e la sensazione di sentirsi "arrivato" non sono sfuggiti all'esterno. A maggio, ad esempio, l'ex Man City e Chelsea Shaun Wright-Phillips ha parlato così di lui quando già le voci su un rapido addio ai Blues si stavano intensificando:

    "Credo che debba ridimensionare un po' il suo ego. Perché mezza stagione o una stagione intera, in Premier League, non bastano. Per raggiungere un livello tale da attirare degli acquirenti, bisogna essere costanti".

    "Segnare ogni tanto va bene - ha proseguito il figlio adottivo dell'ex centravanti dell'Arsenal Ian Wright - ma conosco i tifosi del Chelsea: il minimo che si aspettano da te è il 110%. Se vedono che ti impegni per quella maglia, ti sosterranno. Non so se sia una questione tattica o se non sia contento".

    Il rapporto, che all'inizio pareva poter essere proficuo dopo la "fuga" da Manchester e da Amorim, non ha insomma decollato. E ora Garnacho è stato invitato a trovarsi una nuova squadra. Certo, non a un prezzo contenuto: secondo Fabrizio Romano, il prezzo fissato per una cessione a titolo definitivo all'estero è di 50 milioni di euro.

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  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    LA SOLUZIONE SI CHIAMA ROMA?

    Già accostato in passato all'Italia, e in particolare al Napoli, ecco che Garnacho potrebbe trovare nella Roma l'ancora di salvezza giusta per rilanciare una carriera ristagnante. Lontano da Manchester, lontano da Londra, lontano da un'Inghilterra che ormai lo guarda di sottecchi.

    L'argentino non è presente ai primi allenamenti sotto la guida di Xabi Alonso e attende lumi sul proprio futuro. La Roma non può permettersi di prenderlo a titolo definitivo e lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, puntando su diversi elementi: primo tra tutti, lo scenario di una rinascita sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

    Messo nero su bianco sul rinnovo di Paulo Dybala, Garnacho potrebbe sostituire l'altro connazionale Matias Soulé, che non è certo di rimanere a Roma. Oppure fungere da alternativa ai due sulla trequarti. In un modulo diverso, certo: dal 4-2-3-1 del Chelsea al 3-4-2-1 giallorosso.

    A Roma, in ogni caso, sanno tutto. Sanno perché Garnacho ha cambiato squadra un anno fa e sanno perché, con ogni probabilità, lo farà di nuovo. Sanno anche perché non è nel giro dell'Argentina (ultima presenza a fine 2024). Conta il rendimento, e il rendimento è stato troppo alternante per pensare di sognare un Mondiale. Ma gli anni sono appena 22: il tempo per mettere la testa a posto c'è tutto.

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