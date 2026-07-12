Il declino di Garnacho, obiettivo della Roma: da gioiello del Manchester United alla rottura anche col Chelsea

I dissidi con Ruben Amorim, quelli che avrebbero portato all'allontanamento dal Manchester United, sono deflagrati dopo la finale di Europa League persa contro il Tottenham. A Bilbao, Garnacho è rimasto in panchina per 71 minuti prima di entrare nel finale. E non l'ha presa bene.

"Ovviamente è dura per tutti dopo questa stagione, che è stata davvero una me**a, sia ora che dopo la sconfitta nel Community Shield. Non abbiamo battuto nessuno. Fino alla finale ho giocato tutte le partite, ho aiutato la squadra. Oggi, giocare 20 minuti... non so. Il mio futuro? La partita ha la sua influenza, ma la stagione in sé e la situazione del club... cercherò di godermi l'estate e vedere cosa succederà".

A rincarare la dose è stato il fratello, che in una storia Instagram ha apertamente criticato Amorim per la decisione di fare a meno dell'esterno per quasi tutta la partita del San Mames.

"Ha lavorato come nessun altro, ha dato una mano in ogni turno, ha segnato due goal nelle ultime due finali, solo per essere in campo per 19 minuti ed essere scaricato. Wow".

"Facile parlare ora - ha risposto Amorim dopo la finale col Tottenham - Ma chi ha sprecato una grande occasione nel primo tempo della semifinale (contro l'Athletic, ndr)? Garnacho. Il calcio è così".

Risultato: Garnacho, già nel mirino dei tifosi per un utilizzo dei social un po' troppo leggero e uno stile di vita lussureggiante sfoggiato sui propri profili, è entrato nella blacklist di Amorim. Lui come altri pezzi (teoricamente) pregiati del Manchester United: Marcus Rashford e Jadon Sancho. Alla fine tutti se ne sono andati: rispettivamente al Barcellona, all'Aston Villa e... al Chelsea. Il club che ha avuto il coraggio di puntare sul bad boy dello United.