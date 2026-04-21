Il declino del Leicester: dal trionfo in Premier League alla possibile retrocessione in League One in 10 anni

Il 2 maggio 2026 Leicester dovrebbe festeggiare con orgoglio i 10 anni dallo storico trionfo in Premier League, celebrando Claudio Ranieri, Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté e tutti coloro che hanno contribuito ad un'incredibile cavalcata. Ma il decimo anniversario del trionfo più incredibile della storia del calcio servirà più che altro, in modo crudele, a ricordare quanto siano cadute in basso ie Foxes negli ultimi anni.
Al poche ore dal match di Championship contro l’Hull City al King Power Stadium, il Leicester, un tempo miracolo sportivo quotato 5000 a 1, rischia la retrocessione in terza serie per la seconda volta in 142 anni di storia, visto che a tre giornate dalla fine del torneo, la squadra è a otto punti dalla zona salvezza.
Come si è arrivati a questo punto? Dopo i successi di dieci anni fa, il Leicester è retrocesso in Championship lo scorso anno e si pensava che sarebbe subito tornato in massima serie.
Invece rischia la seconda retrocessione di fila, e il club che Sven-Goran Eriksson definì “un sogno per chi ama il calcio” ora affronta un incubo fatto di debiti e proteste dei tifosi.