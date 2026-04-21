Il declino del Leicester: dal trionfo in Premier League alla possibile retrocessione in League One in 10 anni

Lo scorso luglio Marti Cifuentes è diventato il sesto allenatore del Leicester in tre stagioni. Uno dei suoi obiettivi principali era ricucire il rapporto incrinato tra squadra e tifosi.

"Dopo la retrocessione è normale che ci siano risentimenti - ha dichiarato a The Athletic - Ma voglio una svolta: i giocatori devono essere giudicati per ciò che fanno ora e per le attuali prestazioni. Dobbiamo dimostrare che tutti sono coinvolti e si impegnano per il club".

Nonostante gli sforzi, Cifuentes non è riuscito a ottenere il meglio da una rosa con molti stipendi da Premier League e a gennaio, con la squadra al 14° posto, è stato esonerato. Da allora i risultati sono peggiorati e l’ambiente è diventato tossico: giocare in casa non è più un vantaggio, e i tifosi accusano i giocatori di scarsa impegno.

"Non capisco perché non diano di più - ha dichiarato l'ex attaccante del Leicester Matt Piper alla BBC Sport - Il Leicester ha avuto squadre scioccanti nel corso degli anni e giocatori davvero scarsi, e io ho fatto parte di quelle squadre, quindi non sto cercando scuse, ma quello che voglio dire è che anche quando eravamo davvero scarsi, c'erano comunque giocatori che indossavano quella maglia e davano il massimo.

In questa rosa ci sono giocatori di grande talento, eppure i risultati sono ben al di sotto delle aspettative: sarebbe una stagione disastrosa anche senza la penalizzazione di sei punti".