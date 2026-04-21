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Leicester City fall GFXGOAL
Mark Doyle

Il declino del Leicester: dal trionfo in Premier League alla possibile retrocessione in League One in 10 anni

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Leicester City vs Hull City

Dieci anni fa ha stupito il mondo vincendo incredibilmente la Premier League, oggi il Leicester rischia addirittura la retrocessione in League One.

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Il 2 maggio 2026 Leicester dovrebbe festeggiare con orgoglio i 10 anni dallo storico trionfo in Premier League, celebrando Claudio Ranieri, Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté e tutti coloro che hanno contribuito ad un'incredibile cavalcata. Ma il decimo anniversario del trionfo più incredibile della storia del calcio servirà più che altro, in modo crudele, a ricordare quanto siano cadute in basso ie Foxes negli ultimi anni.

Al poche ore dal match di Championship contro l’Hull City al King Power Stadium, il Leicester, un tempo miracolo sportivo quotato 5000 a 1, rischia la retrocessione in terza serie per la seconda volta in 142 anni di storia, visto che a tre giornate dalla fine del torneo, la squadra è a otto punti dalla zona salvezza.

Come si è arrivati a questo punto? Dopo i successi di dieci anni fa, il Leicester è retrocesso in Championship lo scorso anno e si pensava che sarebbe subito tornato in massima serie.

Invece rischia la seconda retrocessione di fila, e il club che Sven-Goran Eriksson definì “un sogno per chi ama il calcio” ora affronta un incubo fatto di debiti e proteste dei tifosi.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    I PROBLEMI FINANZIARI

    La retrocessione del Leicester dalla Premier League al termine della stagione 2022-23 è stata uno shock. Solo sette anni prima le Foxes avevano vinto il campionato inglese e due anni prima avevano conquistato la FA Cup con Brendan Rodgers, l’allenatore che li aveva portati a due quinti posti consecutivi.

    Rodgers aveva però avvertito che le casse del club non erano più solide: i proprietari thailandesi del King Power International Group dovevano tagliare i costi per i danni economici subiti dal loro business duty-free a causa della pandemia.

    "Voglio migliorare la rosa - dichiarò Rodgers nel luglio 2022 - L'ho detto già l'anno scorso, ma se è difficile dal punto di vista finanziario... Rispetto il club, non voglio guerra.

    È un peccato. Dobbiamo lavorare sodo e, se ci riusciremo, speriamo di poter migliorare la rosa, perché se vogliamo competere a livelli simili a quelli che abbiamo raggiunto in passato, dobbiamo essere in grado di farlo. Altrimenti, le aspettative saranno diverse".

    Nonostante gli rinforzi richiesti non siano stati fatti, nessuno immaginava una retrocessione.

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  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    UNA FIDUCIA MAL RIPOSTA

    Il Leicester poteva contare su un attacco di talento guidato da Vardy, con Harvey Barnes e James Maddison, più Youri Tielemans e Kiernan-Dewsbury Hall a centrocampo. La sua fama e la qualità della rosa hanno forse generato un eccesso di sicurezza: il club si sentiva non a rischio retrocessione.

    Dopo la sconfitta per 1-0 a Southampton del 4 marzo 2023, che ha fatto scendere il Leicester al 15° posto, Maddison ha contestato l’analisi del giornalista locale Rob Tanner, il quale parlava di un serio rischio retrocessione.

    "Sciocchezze - twittò il trequartista - Analizzate la partita e smettetela di scrivere titoli che alimentano il negativismo dei tifosi. Giochiamo così e andrà tutto bene. Abbiamo creato molte occasioni e in un altro giorno avremmo vinto".

    Purtroppo per lui la fiducia era mal riposta: il Leicester vinse solo altre due volte e, con il settimo monte stipendi della Premier, retrocesse in Championship chiudendo 18° con soli 34 punti.

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  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    UNA FALSA ALBA

    La retrocessione del Leicester ebbe diverse cause: i proprietari non sostennero Rodgers sul mercato e lo esonerarono troppo tardi, lasciando a Dean Smith, tecnico ad interim, sole otto partite per salvare la stagione. Resistere alla tentazione di confermare Smith e puntare su Enzo Maresca si rivelò una mossa geniale.

    Nonostante la sua poca esperienza, Maresca aveva dimostrato il suo valore come collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City, ed ha riportato il Leicester in Premier League al primo tentativo vincendo la Championship.

    Purtroppo il tecnico italiano è poi subito passato al Chelsea, e se alcuni tifosi non hanno lamentato la sua partenza, la sua assenza ha creato un problema ai proprietari, peggiorato da alcune scelte sbagliate.

    L'ex tecnico del Nottingham Forest Steve Cooper ha collezionato sole due vittorie in campionato prima di essere esonerato nel novembre 2024. La leggenda del Manchester United Ruud van Nistelrooy, subentrato, ha poi vissuto una serie storica di nove partite casalinghe consecutive senza goal, e il Leicester è retrocesso con cinque giornate d'anticipo.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA PENALIZZAZIONE

    Nonostante la promozione in Premier League nella stagione 2022-23 con il budget più alto della storia della Championship, già prima dell’inizio del campionato attuale era chiara la preoccupazione per la situazione finanziaria del Leicester.

    Van Nistelrooy ha lasciato il club solo il 27 giugno, così da posticipare il costo del suo addio al bilancio successivo, in un evidente tentativo di rispettare le norme di redditività e sostenibilità (PSR).

    Il 5 febbraio, però, è arrivata una penalizzazione di sei punti per violazioni PSR nella stagione 2023-24, con nuove critiche al presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha e al direttore sportivo Jon Rudkin.

    Il club ha parlato di “delusione” e di una punizione “sproporzionata”, ma il ricorso è stato respinto l’8 aprile, riducendo ulteriormente le speranze di salvezza.

    Senza quella penalizzazione il Leicester sarebbe a due punti dalla zona salvezza, con una gara in meno del Blackburn. Ma in pochi credono ancora alla salvezza: una rosa dagli ingaggi pesanti e il rendimento basso, resta il principale problema creato dalla dirigenza.

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  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    "UNA STAGIONE DISASTROSA"

    Lo scorso luglio Marti Cifuentes è diventato il sesto allenatore del Leicester in tre stagioni. Uno dei suoi obiettivi principali era ricucire il rapporto incrinato tra squadra e tifosi.

    "Dopo la retrocessione è normale che ci siano risentimenti - ha dichiarato a The Athletic - Ma voglio una svolta: i giocatori devono essere giudicati per ciò che fanno ora e per le attuali prestazioni. Dobbiamo dimostrare che tutti sono coinvolti e si impegnano per il club".

    Nonostante gli sforzi, Cifuentes non è riuscito a ottenere il meglio da una rosa con molti stipendi da Premier League e a gennaio, con la squadra al 14° posto, è stato esonerato. Da allora i risultati sono peggiorati e l’ambiente è diventato tossico: giocare in casa non è più un vantaggio, e i tifosi accusano i giocatori di scarsa impegno.

    "Non capisco perché non diano di più - ha dichiarato l'ex attaccante del Leicester Matt Piper alla BBC Sport - Il Leicester ha avuto squadre scioccanti nel corso degli anni e giocatori davvero scarsi, e io ho fatto parte di quelle squadre, quindi non sto cercando scuse, ma quello che voglio dire è che anche quando eravamo davvero scarsi, c'erano comunque giocatori che indossavano quella maglia e davano il massimo.

    In questa rosa ci sono giocatori di grande talento, eppure i risultati sono ben al di sotto delle aspettative: sarebbe una stagione disastrosa anche senza la penalizzazione di sei punti".

  • Hull City v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    UNA STORIA CON UNA MORALE

    L’arrivo dell’ex terzino delle Foxes Gary Rowett al posto di Cifuentes, doveva dare impulso alla squadra in crisi, ma il 52enne appare già esausto.

    "Le 10 partite che ho disputato qui mi sono sembrate 40", ha confessato Rowett la scorsa settimana, prima che il Leicester perdesse a Portsmouth una gara che, secondo lui, era da vincere a ogni costo per la salvezza.

    Dopo lo 0-1 al Fratton Park si sono verificate scene spiacevoli: il centrocampista Harry Winks ha litigato verbalmente con alcuni sostenitori, mentre crescevano le richieste di licenziare il cda e di dimissioni per Srivaddhanaprabha e Rudkin. Il Leicester non è ancora retrocesso aritmeticamente e Rowett sta cercando di far capire ai giocatori il devastante impatto finanziario e umano della retrocessione.

    "Non credo che far piangere la signora del tè davanti ai giocatori avrà l'effetto desiderato - ha dichiarato a BBC East Midlands Today - Ma cerco solo di far capire loro l'enormità della situazione.

    Forse non pesa su di te come giocatore, ma pesa su tante persone nel club e su quei tifosi che versano soldi guadagnati con fatica e sostengono la squadra nei momenti difficili. Dobbiamo dare di più".

    A questo punto, però, la salvezza del Leicester apparirebbe ancora più miracolosa del trionfo del 2016: un pensiero sbalorditivo e triste. Un tempo le Foxes erano una favola; oggi sono un monito, un esempio di come non gestire una squadra di calcio.

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