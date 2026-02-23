Il debutto horror di Sterling al Feyenoord, sbaglia praticamente tutti i palloni giocati: "È pesante", "Suda copiosamente"

Raheem Sterling è tornato ufficialmente a sentirsi un giocatore di calcio. Quel che non poteva più essere nella prigione dorata del Chelsea, dove ha trascorso tutta la prima parte di stagione senza scendere in campo neppure per un minuto.
Da qualche settimana Sterling indossa la maglia del Feyenoord, formazione olandese che ha deciso di regalargli il sogno di una vita calcistica. E domenica ha esordito con la sua nuova squadra, davanti ai nuovi tifosi, nel 2-1 che la squadra di Robin van Persie ha inflitto al Telstar al de Kuip.
Il problema è che, se la partita si è conclusa in maniera positiva per il Feyenoord, per Sterling è stata un mezzo disastro. Come a dire che servirà del tempo per rivedere davvero in azione il vicecampione d'Europa 2021.