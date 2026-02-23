Il debutto horror di Sterling al Feyenoord, sbaglia praticamente tutti i palloni giocati: "È pesante", "Suda copiosamente"

Diversi tifosi del Feyenoord hanno storto il naso di fronte al primo Sterling versione biancorossa. Si sarebbero attesi qualche lampo di classe da parte di un personaggio comunque importante della storia recente della Premier League e dell'Inghilterra, ma sono rimasti delusi.

"È solo una mia impressione, o Sterling è davvero così pesante?", ha scritto uno di questi sui social. Un altro gli ha fatto eco: "Sta già sudando copiosamente... non arriverà nemmeno al 90'". E via dicendo.