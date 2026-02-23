Goal.com
Il debutto horror di Sterling al Feyenoord, sbaglia praticamente tutti i palloni giocati: "È pesante", "Suda copiosamente"

L'ex attaccante del Chelsea è sceso in campo per la prima volta con la nuova maglia contro il Telstar, faticando in maniera evidente. Ma Van Persie lo difende: "Sono contento dei suoi 30 minuti".

Raheem Sterling è tornato ufficialmente a sentirsi un giocatore di calcio. Quel che non poteva più essere nella prigione dorata del Chelsea, dove ha trascorso tutta la prima parte di stagione senza scendere in campo neppure per un minuto.

Da qualche settimana Sterling indossa la maglia del Feyenoord, formazione olandese che ha deciso di regalargli il sogno di una vita calcistica. E domenica ha esordito con la sua nuova squadra, davanti ai nuovi tifosi, nel 2-1 che la squadra di Robin van Persie ha inflitto al Telstar al de Kuip.

Il problema è che, se la partita si è conclusa in maniera positiva per il Feyenoord, per Sterling è stata un mezzo disastro. Come a dire che servirà del tempo per rivedere davvero in azione il vicecampione d'Europa 2021.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    DEBUTTO HORROR

    Sterling è partito dalla panchina contro il Telstar, la sua prima dopo la mancata convocazione della settimana precedente contro il Go Ahead Eagles. Ma a mezz'ora dalla fine Van Persie ha deciso di dargli una chance, inserendolo in campo al posto di Smal per la fase conclusiva della partita.

    Solo che l'ex Chelsea è apparso visibilmente fuori condizione. E ha faticato tantissimo in tutto: nel tener palla, nel trovare i compagni, nelle rincorse. In mezz'ora ha sbagliato parecchio, facendo sì che il debutto si tramutasse in qualcosa di non esattamente indimenticabile.

  • L'IRONIA DEI TIFOSI

    Diversi tifosi del Feyenoord hanno storto il naso di fronte al primo Sterling versione biancorossa. Si sarebbero attesi qualche lampo di classe da parte di un personaggio comunque importante della storia recente della Premier League e dell'Inghilterra, ma sono rimasti delusi.

    "È solo una mia impressione, o Sterling è davvero così pesante?", ha scritto uno di questi sui social. Un altro gli ha fatto eco: "Sta già sudando copiosamente... non arriverà nemmeno al 90'". E via dicendo.

  • VAN PERSIE: "CONTENTO DEI SUOI 30 MINUTI"

    Il tecnico Van Persie ha fatto buon viso a cattivo gioco dopo la partita contro il Telstar, preferendo concentrare le proprie attenzioni e le proprie parole sul fatto che Sterling finalmente abbia iniziato una nuova vita.

    "Ero entusiasta del fatto che potesse giocare qualche minuto - ha detto l'ex centravanti di Arsenal e Manchester United - Ha sempre detto di sentirsi bene ed è stato una minaccia in diverse occasioni. Sono contento dei suoi 30 minuti, ci alleneremo di nuovo duramente la prossima settimana. Vedremo quanto potrà giocare sabato, ma con uno come Raheem non dipende dal tipo di partita".

  • Raheem Sterling Arsenal 2024getty

    NON GIOCAVA DA QUASI UN ANNO

    Sperare in un debutto positivo di Sterling, probabilmente, era da considerarsi un'utopia. L'ex giocatore del Chelsea è tornato infatti a calcare un terreno di gioco in partite ufficiali dopo quasi un anno: l'ultima volta risaliva al 25 maggio 2025 e a una gara di Premier League tra il Southampton e l'Arsenal, la squadra in cui ha militato in prestito nella passata stagione. Quel pomeriggio l'inglese è sceso in campo dall'inizio, rimanendovi per poco più di mezz'ora. Quindi il ritorno nella rosa dei Blues, che non lo hanno mai utilizzato.

  • CONTRATTO BREVE

    Il problema è che il calcio non aspetta. Non aspetta in Italia e non aspetta nemmeno in Olanda. Ancor più quando, come nel caso di Sterling, un calciatore ha firmato un contratto di breve durata appena fino al termine della stagione.

    Sterling, che ha 32 anni e non più una ventina come ai tempi del Liverpool, andrà dunque in scadenza alla fine di giugno e dovrà convincere il Feyenoord a concedergli una seconda chance e dunque un rinnovo anche per il prossimo anno. Ma intanto le prime impressioni non sono state particolarmente positive: tutt'altro.

