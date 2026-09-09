Il debutto di Leao in Champions League con il Galatasaray: non lascia il segno a Lisbona, tra i fischi dei tifosi dello Sporting

Nella prima giornata della League Phase della UEFA Champions League 2026/27, il Galatasaray fa visita allo Sporting.





Si va a Lisbona, quella Lisbona dove Leao è nato e cresciuto calcisticamente e che ha lasciato in maniera rocambolesca e non senza controversie per trasferirsi al Lillenel 2018 (vicenda arrivata alle vie legali e risolta con il pagamento di una multa). Rafa parte dalla panchina, nonostante il Galatasaray sia già privo di un pezzo da novanta come Victor Osimhen.