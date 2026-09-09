Il debutto di Leao in Champions League con il Galatasaray: non lascia il segno a Lisbona, tra i fischi dei tifosi dello Sporting

Bisogna aspettare 58 minuti per vedere Leao in campo, Okan Boruk lo inserisce al posto di Sané quando lo Sporting ribalta il risultato con il 2-1 su rigore di Suarez (in precedenza autogol di Gonçalo Inacio, obiettivo del Milan per la difesa, e pareggio di Geny Catamo).
Una mossa che non paga, anche perché dopo pochi minuti (al 63') Zalazar si inventa su punizione il capolavoro che fissa il risultato sul 3-1, che resiste poi fino al termine del match.
Fischiato ogni volta che tocca il pallone dai tifosi dello Sporting, Leao prova qualche fiammata andando via sulla fascia, ma riesce a produrre solo qualche cross senza mai arrivare alla conclusione. Non incide e dimostra di non essere ancora al top della condizione, complice il problema superato solo un paio di settimane fa come ammesso dallo stesso ex Milan.