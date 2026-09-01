Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Parma Calcio v Cremonese - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Lelio Donato

Il debutto da sogno di Licina con la Cremonese: il talento che viene dalla Juventus segna alla prima in Coppa Italia

Coppa Italia
Cremonese
Parma Calcio 1913 vs Cremonese
Parma Calcio 1913

Adin Licina inizia nel migliore dei modi l'esperienza alla Cremonese, il numero 10 grigiorosso appena arrivato dalla Juventus ha segnato al suo debutto assoluto. Parma eliminato in Coppa Italia, ma Giampaolo viene esonerato.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Adin Licina ha iniziato come meglio non si poteva la sua nuova avventura alla Cremonese.

Il talento d'altronde c'è, la maglia numero 10 sulle spalle. Ma quanto accaduto contro il Parma, al suo debutto assoluto in Coppa Italia, Licina probabilmente non l'aveva neppure sognato.

Schierato titolare da Marco Giampaolo, infatti, il nuovo numero 10 della Cremonese ha segnato il fantastico goal dello 0-2 che ha di fatto chiuso la partita.

E permesso alla squadra grigiorossa di uscire da un momento complicato superando a sorpresa il turno di Coppa Italia. Cosa che però non ha evitato l'esonero di Giampaolo, arrivato nella serata di martedì 1 settembre.

  • GOAL AL DEBUTTO

    Adin Licina, schierato per la prima titolare da Giampaolo contro il Parma in Coppa Italia, è stato autore di un'ottima prestazione.

    Il numero 10 della Cremonese ha mostrato sprazzi del suo talento purissimo sul prato del 'Tardini'. E già prima di segnare aveva sfiorato un paio di volte la rete.

    Dopo pochi minuti era stato bravo Daffara, anche lui di scuola Juventus, a deviare in corner il tiro di Licina. Che poi si era ripetuto su un tentativo di pallonetto.

    Daffara però non ha potuto nulla sulla terza giocata di alto livello della partita di Licina che, al termine di un pregevole scambio in area, lo ha superato da posizione defilata con un dolcissimo scavetto.

    • Pubblicità

  • GIAMPAOLO VINCE MA VIENE ESONERATO

    La Cremonese ha vinto 0-2 contro il Parma uscendo così da un momento molto complicato.

    I grigiorossi infatti hanno perso le prime due partite giocate nel campionato di Serie B senza riuscire a segnare neppure un goal, tanto che la posizione di Marco Giampaolo era già a rischio.

    E neppure il successo in Coppa Italia è bastato ad evitare l'esonero del tecnico, comunicato ufficialmente dalla Cremonese subito dopo la partita contro il Parma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LICINA DALLA JUVENTUS ALLA CREMONESE: LA FORMULA

    Adin Licina si è trasferito dalla Juventus alla Cremonese durante questa sessione di mercato.

    La società bianconera però ha mantenuto il totale controllo sul giovane talento, che è stato girato ai grigiorossi in prestito secco.

    Al termine di questa stagione, che potrebbe essere quella delle definitiva consacrazione, sarà la Juventus a decidere il futuro di Licina.

    Spalletti, di certo, nei prossimi mesi osserverà con grande interesse la crescita del giovanissimo talento.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Ma chi Adin Licina?

    Classe 2007, nato in Germania da una famiglia montenegrina, è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco proprio come Kenan Yildiz. E proprio come il turco ha deciso di proseguire la sua carriera alla Juventus.

    A differenza di Yildiz, Licina è mancino di piede. Ama giocare come trequartista ma può fare anche l'esterno offensivo che parte da destra per poi accentrarsi sul sinistro.

    Tutte caratteristiche che lo rendono un prospetto di grande interesse in chiave futura anche per la Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Monza crest
Monza
MON
Serie B
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Calcio Padova crest
Calcio Padova
BSP