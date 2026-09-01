Il debutto da sogno di Licina con la Cremonese: il talento che viene dalla Juventus segna alla prima in Coppa Italia

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Adin Licina ha iniziato come meglio non si poteva la sua nuova avventura alla Cremonese.
Il talento d'altronde c'è, la maglia numero 10 sulle spalle. Ma quanto accaduto contro il Parma, al suo debutto assoluto in Coppa Italia, Licina probabilmente non l'aveva neppure sognato.
Schierato titolare da Marco Giampaolo, infatti, il nuovo numero 10 della Cremonese ha segnato il fantastico goal dello 0-2 che ha di fatto chiuso la partita.
E permesso alla squadra grigiorossa di uscire da un momento complicato superando a sorpresa il turno di Coppa Italia. Cosa che però non ha evitato l'esonero di Giampaolo, arrivato nella serata di martedì 1 settembre.