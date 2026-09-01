Il debutto da sogno di Licina con la Cremonese: il talento che viene dalla Juventus segna alla prima in Coppa Italia

Adin Licina, schierato per la prima titolare da Giampaolo contro il Parma in Coppa Italia, è stato autore di un'ottima prestazione.

Il numero 10 della Cremonese ha mostrato sprazzi del suo talento purissimo sul prato del 'Tardini'. E già prima di segnare aveva sfiorato un paio di volte la rete.

Dopo pochi minuti era stato bravo Daffara, anche lui di scuola Juventus, a deviare in corner il tiro di Licina. Che poi si era ripetuto su un tentativo di pallonetto.

Daffara però non ha potuto nulla sulla terza giocata di alto livello della partita di Licina che, al termine di un pregevole scambio in area, lo ha superato da posizione defilata con un dolcissimo scavetto.