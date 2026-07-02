"Il ct Desabre ha perso suo padre": l'annuncio in conferenza stampa dopo Inghilterra-RD Congo che lascia tutti senza parole

La conferenza stampa di Sébastien Desabre, commissario tecnico della RD Congo, si è trasformata in una scena tanto insolita quanto toccante dopo l'eliminazione della sua nazionale per mano dell'Inghilterra.

Come da prassi, il tecnico francese si è presentato davanti ai giornalisti al termine della partita persa contro l'Inghilterra nei sedicesimi di finale dei Mondiali, analizzando con lucidità la prestazione della sua squadra e rispondendo a tutte le domande sul match, senza lasciare trasparire particolari segnali di tensione o emozioni fuori dall'ordinario.

Il momento destinato a lasciare tutti senza parole è arrivato però al termine della conferenza. Quando gli interventi erano ormai conclusi, l'addetto stampa ha preso la parola per comunicare ai presenti la scomparsa del padre di Desabre. Un annuncio che ha improvvisamente cambiato il clima della sala.



