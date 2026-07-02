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Desabre RD CongoGetty Images
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"Il ct Desabre ha perso suo padre": l'annuncio in conferenza stampa dopo Inghilterra-RD Congo che lascia tutti senza parole

Coppa del Mondo
RD Congo
S. Desabre

Al termine della conferenza stampa posto Inghilterra-RD Congo, l'addetto stampa della nazionale africana rende pubblica la tragica notizia.

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La conferenza stampa di Sébastien Desabre, commissario tecnico della RD Congo, si è trasformata in una scena tanto insolita quanto toccante dopo l'eliminazione della sua nazionale per mano dell'Inghilterra.

Come da prassi, il tecnico francese si è presentato davanti ai giornalisti al termine della partita persa contro l'Inghilterra nei sedicesimi di finale dei Mondiali, analizzando con lucidità la prestazione della sua squadra e rispondendo a tutte le domande sul match, senza lasciare trasparire particolari segnali di tensione o emozioni fuori dall'ordinario.

Il momento destinato a lasciare tutti senza parole è arrivato però al termine della conferenza. Quando gli interventi erano ormai conclusi, l'addetto stampa ha preso la parola per comunicare ai presenti la scomparsa del padre di Desabre. Un annuncio che ha improvvisamente cambiato il clima della sala.


  • DESABRE SCOSSO E SORPRESO

    Il commissario tecnico, visibilmente scosso, ha ringraziato con poche parole per le condoglianze ricevute prima di lasciare la sala stampa, interrompendo così un post partita che si è trasformato in un momento di profondo dolore personale.

    Resta tuttavia un interrogativo ancora senza risposta. Al momento, infatti, non è stato chiarito se Desabre abbia appreso la tragica notizia proprio in quell'istante, davanti ai giornalisti, oppure se ne fosse già stato informato in precedenza, scegliendo comunque di portare a termine i propri impegni istituzionali prima che la vicenda venisse resa pubblica.

    In attesa di eventuali chiarimenti, le immagini degli ultimi istanti della conferenza stampa hanno fatto rapidamente il giro dei social, suscitando numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio nei confronti del tecnico della RD Congo.


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  • IL MOMENTO DELL'ANNUNCIO



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