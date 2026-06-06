Il ct dell'Italia Silvio Baldini: "I calciatori si allenano due ore e mezza al giorno, gli altri sportivi molto di più"

L'intervento in conferenza stampa di Silvio Baldini si è poi spostato sul futuro della Nazionale e su ciò che attende il nostro movimento nei mesi a venire: “Tutti vogliamo fare giocare i giovani, ma metterli in campo è un problema spesso perché magari sbagliano uno stop o un tiro. Bisogna capire che sono una risorsa e non un problema. Chi viene ovviamente sarà legato al risultato ma non deve avere l'ansia di ottenerlo, altrimenti non cambierà niente. Ognuno ha la sua ricetta, serve imprimere la giusta metodologia. In Italia c'è stata un'involuzione, non ci siamo accorti che il nostro calcio stava andando incontro a dei problemi. Non avevamo più campioni generazionali e non siamo riusciti a capire come intervenire nei settori giovanili, gestiti più per fare business che per far crescere i ragazzi”.