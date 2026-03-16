Il crollo della Roma in quattordici giorni, dalla Juventus al Como: ora la qualificazione in Champions per i giallorossi diventa un'impresa

Il goal di Federico Gatti nell'ultimo minuto di recupero rischia di diventare la sliding door della stagione per la Roma.
In quel momento infatti la squadra di Gasperini era saldamente al quarto posto con un vantaggio di ben sette punti sulla Juventus.
Poi il pareggio del difensore bianconero ha riportato la Vecchia Signora a -4 e ha permesso anche al Como di avvicinarsi. Fino al sorpasso operato nello scontro diretto.
In sole due settimane così la Roma è scivolata dal quarto al sesto posto. E il calendario adesso fa tremare le gambe.