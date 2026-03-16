Il crollo della Roma in quattordici giorni, dalla Juventus al Como: ora la qualificazione in Champions per i giallorossi diventa un'impresa

Ma come si spiega l'improvvisa frenata della Roma?

Di certo molto ha influito l'emergenza infortuni che sta colpendo la squadra soprattutto nel reparto offensivo dove di fatto a Gasperini è rimasto il solo Malen.

Dybala si è infatti operato al ginocchio, Ferguson è ancora out e il recupero di Dovbyk procede a rilento. L'allenatore giallorosso spera almeno di recuperare a breve Matias Soulé.

Anche perché Robinio Vaz, ovvero l'altro acquisto di gennaio, non sembra ancora pronto per certi livelli così come Venturino. E il rischio di restare fuori dall'Europa sta diventando sempre più concreto.