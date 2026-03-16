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Malen GasperiniGetty Images
Lelio Donato

Il crollo della Roma in quattordici giorni, dalla Juventus al Como: ora la qualificazione in Champions per i giallorossi diventa un'impresa

I giallorossi in sole due settimane sono passati dal potenziale +7 sul quinto posto a un -3 difficile da recuperare. Ora il calendario non aiuta la Roma che è scivolata dietro Como e Juventus.

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Il goal di Federico Gatti nell'ultimo minuto di recupero rischia di diventare la sliding door della stagione per la Roma.

In quel momento infatti la squadra di Gasperini era saldamente al quarto posto con un vantaggio di ben sette punti sulla Juventus.

Poi il pareggio del difensore bianconero ha riportato la Vecchia Signora a -4 e ha permesso anche al Como di avvicinarsi. Fino al sorpasso operato nello scontro diretto.

In sole due settimane così la Roma è scivolata dal quarto al sesto posto. E il calendario adesso fa tremare le gambe.

  • ROMA-JUVENTUS SLIDING DOOR

    Come dicevamo la sliding door della stagione giallorossa rischia di essere più il pareggio contro la Juventus che la sconfitta di Como.

    Quella sera, infatti, la Roma ha avuto la grande occasione di chiudere o quasi il discorso quarto posto allungando sui bianconeri.

    Ma la squadra di Gasperini, in vantaggio di due reti fino al minuto 78, non è riuscita a portare a casa i tre punti che avrebbero di fatto escluso almeno la Juventus dalla corsa Champions.

    Non a caso il goal del 3-3 di Federico Gatti, arrivato proprio all'ultimo respiro sugli sviluppi di un calcio di punizione, aveva scatenato la gioia bianconera e fatto precipitare i giallorossi nello sconforto.

    La sensazione per la Roma era quella di aver buttato via una partita già vinta. E forse molto di più. Tanto che Gasperini in sala stampa aveva sottolineato: "Loro hanno esultato come se avessero vinto". 

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  • Como Roma GasperiniGetty Images

    LA FRENATA GIALLOROSSA

    In realtà però la frenata giallorossa nella corsa Champions era già iniziata prima di Roma-Juventus.

    A fine gennaio, dopo tre vittorie consecutive, la Roma non era riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Milan.

    Poi era arrivata la dolorosa sconfitta sul campo dell'Udinese mentre nelle successive tre partite i giallorossi avevano conquistato sette punti pareggiando solo in trasferta a Napoli.

    La rimonta subita contro la Juventus però ha aperto ufficialmente la crisi dato che da allora la squadra di Gasperini non ha più vinto tra Europa League e campionato.

    In totale, nelle ultime otto gare giocate in Serie A, i giallorossi hanno ottenuto i tre punti solo due volte in casa contro Cagliari e Cremonese.

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  • UN CALENDARIO IN SALITA

    Così oggi la Roma si ritrova in quattordici giorni da un potenziale +7 sul quarto posto addirittura al sesto posto, con tre punti di ritardo dal Como e uno dalla Juventus.

    Non solo. A spaventare è anche il calendario dato che giovedì sera i giallorossi si giocheranno la qualificazione ai quarti di Europa League all'Olimpico contro il Bologna dopo il pareggio dell'andata.

    E quattro giorni dopo ospiteranno un Lecce che ha bisogno di punti salvezza prima di affrontare nell'ordine Inter, Pisa, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio  e Verona.

    Le sfide più delicate, almeno sulla carta, sono quelle contro le squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Mentre il derby alla penultima sarà sicuramente infuocato a prescindere dalla posizione in classifica di Roma e Lazio.

  • MALEN E POCO ALTRO

    Ma come si spiega l'improvvisa frenata della Roma?

    Di certo molto ha influito l'emergenza infortuni che sta colpendo la squadra soprattutto nel reparto offensivo dove di fatto a Gasperini è rimasto il solo Malen.

    Dybala si è infatti operato al ginocchio, Ferguson è ancora out e il recupero di Dovbyk procede a rilento. L'allenatore giallorosso spera almeno di recuperare a breve Matias Soulé.

    Anche perché Robinio Vaz, ovvero l'altro acquisto di gennaio, non sembra ancora pronto per certi livelli così come Venturino. E il rischio di restare fuori dall'Europa sta diventando sempre più concreto.

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