Il crollo dell'Atalanta chiude l'anno di Champions: l'Italia avrà zero squadre ai quarti per la quarta volta in 6 anni

E dire che appena tre anni fa il calcio italiano gongolava sulle presunte certezze della propria rinascita. Era la celebre stagione 2022/23, quella delle tre squadre ai quarti di finale e dei derby: Milan-Napoli prima, Milan-Inter poi. Con qualificazione rossonera alle semifinali e nerazzurra alla finale, poi vinta dal Manchester City a Istanbul.

Di più: quell'anno le rappresentanti italiane ai quarti di finale, contando tutte e tre competizioni, erano addirittura 6. Al conto vanno infatti aggiunte la Juventus e la Roma in Europa League, oltre alla Fiorentina in Conference League.

Poco importa che l'Italia non abbia portato a casa rigorosamente nulla, crollando nelle tre finali con Inter, Roma e Fiorentina. Anche perché ci avrebbe pensato l'Atalanta 12 mesi dopo a portarci un trofeo. Il calcio italiano sembrava rifiorito, o almeno questo era il pensiero comune. E invece, tutto è più o meno tornato alla normalità.