Champions italiane gfxGOAL
Stefano Silvestri

Il crollo dell'Atalanta chiude l'anno di Champions: l'Italia avrà zero squadre ai quarti per la quarta volta in 6 anni

L'1-6 rimediato in casa dagli uomini di Palladino, di fatto, segna la quarta eliminazione dopo quelle di Napoli, Inter e Juventus. Il clamoroso exploit del 2023, con tre squadre in semifinale, è un lontano ricordo.

Non è finita fino a quando non è finita, amano ripetere i vecchi saggi dello sport e della vita. Però stavolta sì, è finita davvero. E come potrebbe essere quando perdi l'andata 6-1 in casa contro la squadra più devastante d'Europa?

L'Atalanta ha provato sulla propria pelle che cosa significhi affrontare il Bayern versione 2025/2026, che pure aveva Neuer indisponibile e Kane in panchina. Di fatto, la squadra di Palladino abbandona la Champions League agli ottavi di finale e in attesa di una gara di ritorno - mercoledì prossimo a Monaco di Baviera - che si preannuncia platonica o poco più.

Dopo il Napoli nel girone e Juventus e Inter agli spareggi, anche l'ultima italiana si prepara ad abbandonare la competizione in anticipo. Confermando ancora una volta quel che già si sapeva, ovvero il pesante ritardo del nostro calcio, e tornando indietro di una decina d'anni.

  • QUARTI PROIBITI PER LA QUARTA VOLTA IN 6 ANNI

    Prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni di Champions, e dunque partendo dall'edizione 2015/16, l'Italia ha avuto almeno una rappresentante ai quarti di finale per cinque anni di fila, fino al 2019/20: soprattutto Juventus e Roma, le migliori di quell'epoca, oltre all'Atalanta nel 2019/20 (fuori col PSG a Lisbona in piena era Covid).

    Da lì, buio quasi totale: dal 2020/21 a oggi il crollo è stato quasi totale: nelle 5 edizioni di Champions prima di questa, l'Italia ha perso tutti i pezzi fino agli ottavi di finale in 3 occasioni (2020/21, 2021/22 e 2023/24), portando dunque zero squadre ai quarti.

    Tra poco più di una settimana il conteggio andrà tristemente aggiornato: 4 buchi nell'acqua in 6 edizioni. Perché sì, tecnicamente la rimonta dell'Atalanta in casa del Bayern non è impossibile, ma di fatto lo è. O quantomeno è decisamente improbabile, mettiamola così.

  • L'EXPLOIT DEL 2023? UN RICORDO

    E dire che appena tre anni fa il calcio italiano gongolava sulle presunte certezze della propria rinascita. Era la celebre stagione 2022/23, quella delle tre squadre ai quarti di finale e dei derby: Milan-Napoli prima, Milan-Inter poi. Con qualificazione rossonera alle semifinali e nerazzurra alla finale, poi vinta dal Manchester City a Istanbul.

    Di più: quell'anno le rappresentanti italiane ai quarti di finale, contando tutte e tre competizioni, erano addirittura 6. Al conto vanno infatti aggiunte la Juventus e la Roma in Europa League, oltre alla Fiorentina in Conference League.

    Poco importa che l'Italia non abbia portato a casa rigorosamente nulla, crollando nelle tre finali con Inter, Roma e Fiorentina. Anche perché ci avrebbe pensato l'Atalanta 12 mesi dopo a portarci un trofeo. Il calcio italiano sembrava rifiorito, o almeno questo era il pensiero comune. E invece, tutto è più o meno tornato alla normalità.

  • "INGIOCABILI"

    Poi, chiaramente, se ti ritrovi ad affrontare il Bayern una scoppola è da mettere in preventivo. La squadra di Kompany ha collezionato la mostruosa cifra di 92 goal in 25 giornate in Bundesliga, campionato che chiaramente si appresta a vincere. In Champions League fanno 28 in 9 partite.

    Il totale stagionale dei bavaresi? 134 reti segnate in 39 gare tra tutte le competizioni. Un rendimento da "ingiocabili", come giustamente li ha definiti Raffaele Palladino parlando a Sky dopo la partita.

    "Facciamo i complimenti al Bayern, è una squadra fortissima. Sono ingiocabili a tratti, faccio i complimenti a tutti, sono impressionanti. [...] Ci aspettavamo che ci potessero mettere così in difficoltà, c'erano valori differenti in campo. [...] Non avevo mai visto giocatori con questa qualità, con questo controllo, con questa velocità. Mi hanno impressionato, dalla panchina mi impressiovano come giocavano. Questi sono i valori che hanno in campo, puoi cambiare qualcosa ma questi ti fanno male lo stesso".

  • MA CHE RIMPIANTI...

    Allo stesso modo, qualche rimpianto inevitabilmente sorge per un semplice motivo: l'Atalanta si prepara a uscire contro il Bayern, ma Napoli, Juventus e Inter no, non sono state eliminate da avversari di tale spaventoso livello.

    Il Napoli ha il solito alibi dell'emergenza che lo ha colpito durante tutta la stagione, specialmente in mezzo al campo: tutto vero. Così come è palese come gli uomini di Antonio Conte si siano buttati via a Copenhagen, in 11 contro 10 per più di un tempo, regalando due punti che avrebbero fatto tutta la differenza del mondo.

    Che dire dell'Inter? Che è uscita contro il Bodo/Glimt, semplicemente. Ovvero una squadra organizzata, mai da sottovalutare come le italiane hanno spesso imparato sulla propria pelle nelle ultime stagioni, ma pur sempre il Bodo/Glimt: non il Real Madrid. E agli ottavi avrebbe anche potuto sfidare lo Sporting...

    Discorso simile per la Juventus, che col Galatasaray ha pagato le follie individuali e collettive di Istanbul e l'errore di Zhegrova sul 3-0 a Torino. La squadra di Spalletti, alla fine, è uscita più a testa alta delle altre due. Ma a questo punto è un argomento fine a sé stesso.

  • RIMANGONO EUROPA LEAGUE E CONFERENCE

    E insomma, siamo questi, come si usa dire nel basket. Con qualche pregio, ma soprattutto parecchi difetti. Difetti venuti alla luce per l'ennesima volta, e mascherati nel corso degli ultimi anni quasi solo dall'Inter due volte finalista.

    Non rimangono che Europa League e Conference League. Nel primo caso un'italiana ai quarti ci andrà certamente: scherzo del sorteggio, che ha accoppiato Bologna e Roma agli ottavi di finale. La speranza è che pure la Fiorentina faccia il suo contro il Rakow, nuovamente da favorita, evitando quei pasticci che già l'hanno portata a un soffio dall'eliminazione contro lo Jagiellonia.

    In Champions League, invece, discorso praticamente chiuso. L'Atalanta dovrebbe imporsi con almeno 5 goal di scarto in casa del super Bayern per passare direttamente o quantomeno per portare la doppia sfida ai supplementari. Insomma, meglio darci appuntamento al prossimo anno. Con la speranza che qualcosa possa cambiare.

0