Il crollo dell'Atalanta chiude l'anno di Champions: l'Italia avrà zero squadre ai quarti per la quarta volta in 6 anni

Non è finita fino a quando non è finita, amano ripetere i vecchi saggi dello sport e della vita. Però stavolta sì, è finita davvero. E come potrebbe essere quando perdi l'andata 6-1 in casa contro la squadra più devastante d'Europa?
L'Atalanta ha provato sulla propria pelle che cosa significhi affrontare il Bayern versione 2025/2026, che pure aveva Neuer indisponibile e Kane in panchina. Di fatto, la squadra di Palladino abbandona la Champions League agli ottavi di finale e in attesa di una gara di ritorno - mercoledì prossimo a Monaco di Baviera - che si preannuncia platonica o poco più.
Dopo il Napoli nel girone e Juventus e Inter agli spareggi, anche l'ultima italiana si prepara ad abbandonare la competizione in anticipo. Confermando ancora una volta quel che già si sapeva, ovvero il pesante ritardo del nostro calcio, e tornando indietro di una decina d'anni.