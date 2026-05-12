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AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Il crollo del Milan dopo la vittoria contro l'Inter: i rossoneri hanno una media da retrocessione, bocciato anche il mercato estivo

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Genoa vs Milan
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Dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto i rossoneri sono crollati, il rendimento del Milan negli ultimi due mesi sarebbe da zona retrocessione. Solo tre squadre in Serie A hanno fatto peggio.

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La crisi del Milan sembra non conoscere fine.

Ma dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, la seconda consecutiva e la quarta nelle ultime sei giornate, la situazione è precipitata.

I tifosi contestano pesantemente la società e soprattutto l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ma non si salva quasi nessuno, compresi i giocatori.

Mentre anche la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera non appare più così salda. E considerati i recenti risultati sarebbe difficile pensare il contrario.

  • LA CONTESTAZIONE CONTRO L'ATALANTA

    Domenica sera è andata in scena la rumorosa protesta della Curva Sud prima, durante e dopo Milan-Atalanta.

    Nel mirino degli ultras, come detto, soprattutto Giorgio Furlani invitato ripetutamente a lasciare la sua carica di amministratore delegato.

    La Sud però se l'è presa un po' con tutto rimproverando ai giocatori di avere poco carattere come dimostrerebbe la scelta di non presentarsi sotto la curva a Reggio Emilia dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

    Al termine del primo tempo, sul risultato di 0-2 per l'Atalanta, la squadra è stata subissata di fischi. Stessa sorte per Rafa Leao al momento del cambio, col portoghese che appare ormai sempre più lontano dal Milan.

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  • UNA MEDIA RETROCESSIONE

    Quello del Milan negli ultimi due mesi d'altronde è stato un vero e proprio crollo.

    Domenica 8 marzo i rossoneri, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, si trovavano al secondo posto a -6 dai nerazzurri. Poi la sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio ha di fatto chiuso ogni spiraglio nella corsa Scudetto. E di fatto spento definitivamente la luce a Milanello.

    Nelle otto gare giocate dopo il derby infatti i rossoneri hanno raccolto appena sette punti per una media di circa 0.9 a partita. Il Milan in questo periodo sarebbe addirittura quart'ultimo dato che solo Pisa, Verona e Lecce (due delle quali già retrocesse) hanno fatto peggio.

    Un rendimento difficilmente spiegabile se si pensa come fino alla gara contro l'Inter la media punti del Milan fosse di 2.1 a partita con una sola sconfitta in tutto il campionato, peraltro risalente alla prima giornata.

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  • L'ATTACCO NON SEGNA E LA DIFESA FA ACQUA

    Nel Milan degli ultimi due mesi, di fatto, non funziona praticamente più nulla.

    La difesa, che aveva subito appena venti goal nelle prime ventotto giornate di campionato, ne ha incassate dodici nelle successive otto.

    L'attacco del Milan invece non è mai stato particolarmente prolifico ma la squadra di Allegri non ha segnato neppure una rete in cinque delle ultime otto.

    Pulisic, capocannoniere della prima parte di stagione, d'altronde è ancora a secco da quando è iniziato il 2026 mentre l'ultimo goal di Leao risale alla trasferta di Cremona dell'1 marzo.

    Se a questo si aggiunge lo scarso rendimento di Fullkrug e Nkunku, oltre al lungo stop di Gimenez per infortunio, ecco che il quadro si fa più nero che rosso.


  • MERCATO SOTTO ACCUSA E SQUADRA IN RITIRO

    Ovvio che di fronte a questi numeri oggi al Milan siano finiti tutti sotto accusa.

    Gerry Cardinale non sarebbe soddisfatto dal lavoro svolto dall'attuale dirigenza anche sul mercato che fin qui non ha fornito l'apporto sperato per la crescita complessiva della squadra.

    Fatta eccezione per i colpi Modric e Rabiot, gli altri acquisti estivi di Tare non hanno ripagato le attese. Estupinan, Jashari e Nkunku, costati complessivamente circa 90 milioni di euro, ad oggi sono dei corpi estranei o quasi.

    Se a loro si aggiungono De Winter e Ricci il conto, salatissimo, sale a 150 milioni di euro per cinque giocatori che sono stati più in panchina che in campo.

    Ora comunque c'è da salvare una stagione in soli 180 minuti e per questo motivo il Milan ha deciso di ricompattarsi. La squadra, in vista della decisiva trasferta di Genova, andrà in ritiro già da mercoledì 13 maggio.

    Poi sarà l'ora di tirare le somme in vista di un'estate che potrebbe portare l'ennesima rivoluzione.

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