Il crollo del Milan dopo la vittoria contro l'Inter: i rossoneri hanno una media da retrocessione, bocciato anche il mercato estivo

La crisi del Milan sembra non conoscere fine.
Ma dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, la seconda consecutiva e la quarta nelle ultime sei giornate, la situazione è precipitata.
I tifosi contestano pesantemente la società e soprattutto l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ma non si salva quasi nessuno, compresi i giocatori.
Mentre anche la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera non appare più così salda. E considerati i recenti risultati sarebbe difficile pensare il contrario.