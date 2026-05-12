Il crollo del Milan dopo la vittoria contro l'Inter: i rossoneri hanno una media da retrocessione, bocciato anche il mercato estivo

Quello del Milan negli ultimi due mesi d'altronde è stato un vero e proprio crollo.

Domenica 8 marzo i rossoneri, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, si trovavano al secondo posto a -6 dai nerazzurri. Poi la sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio ha di fatto chiuso ogni spiraglio nella corsa Scudetto. E di fatto spento definitivamente la luce a Milanello.

Nelle otto gare giocate dopo il derby infatti i rossoneri hanno raccolto appena sette punti per una media di circa 0.9 a partita. Il Milan in questo periodo sarebbe addirittura quart'ultimo dato che solo Pisa, Verona e Lecce (due delle quali già retrocesse) hanno fatto peggio.

Un rendimento difficilmente spiegabile se si pensa come fino alla gara contro l'Inter la media punti del Milan fosse di 2.1 a partita con una sola sconfitta in tutto il campionato, peraltro risalente alla prima giornata.