Il crash test del Napoli si chiama Atalanta: la capolista sfida il miglior attacco del campionato

Il bunker di Conte deve vedersela col capocannoniere Retegui e con un avversario più prolifico che mai. E i precedenti recenti non sono incoraggianti.

La notizia è sorprendente: l'Atalanta ha sistemato la difesa. Nelle ultime sette partite tra campionato e Champions League, la squadra di Gasperini ha beccato solo tre goal. Un'inezia pensando soprattutto ai primi cinque turni di Serie A, in cui aveva il peggior rendimento difensivo di tutti.

Un bel problema per il Napoli, che domenica all'ora di pranzo si ritroverà di fronte proprio la Dea. Un bel problema soprattutto per un altro motivo: se il Gasp pare finalmente aver trovato la formula magica per non concedere caterve di reti agli avversari, il rendimento offensivo è quello di sempre, ovvero di livello altissimo.

Se per la capolista sarà il terzo scontro diretto dopo quelli contro Juventus e Milan (quattro punti su sei, zero goal al passivo), si tratterà al contempo del primo vero crash test del campionato.