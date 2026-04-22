Il Corriere di Verona - Orban rischia di finire fuori rosa: per lui anche una multa salatissima

Rischia di avere conseguenze pesantissime l'alterco che pochi giorni fa ha coinvolto un tifoso del Verona e soprattutto Gift Orban.
L'attaccante nigeriano, visibilmente contrariato dopo il k.o. col Milan, è entrato in colluttazione con l'uomo che aveva reagito con una manata sull'auto del giocatore in seguito al rifiuto di un autografo.
Episodio che all'interno della società scaligera non è decisamente passato inosservato: come riportato dal 'Corriere di Verona', l'Hellas valuta misure drastiche nei confronti del di Orban nonostante le scuse arrivate via social nelle scorse ore.