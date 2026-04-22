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OrbanGetty Images
Vittorio Rotondaro

Il Corriere di Verona - Orban rischia di finire fuori rosa: per lui anche una multa salatissima

Serie A
Hellas Verona
G. Orban

L'attaccante del Verona potrebbe aver concluso la sua stagione in anticipo dopo il diverbio con un tifoso: il rischio di finire fuori rosa è elevato.

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Rischia di avere conseguenze pesantissime l'alterco che pochi giorni fa ha coinvolto un tifoso del Verona e soprattutto Gift Orban.

L'attaccante nigeriano, visibilmente contrariato dopo il k.o. col Milan, è entrato in colluttazione con l'uomo che aveva reagito con una manata sull'auto del giocatore in seguito al rifiuto di un autografo.

Episodio che all'interno della società scaligera non è decisamente passato inosservato: come riportato dal 'Corriere di Verona', l'Hellas valuta misure drastiche nei confronti del di Orban nonostante le scuse arrivate via social nelle scorse ore.

  • LE SCUSE DI ORBAN

    "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all'altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo" ha scritto Orban su una Instagram Story all'indomani del fattaccio.



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  • LA PRESA DI POSIZIONE DEL VERONA

    Già domenica 19 aprile era arrivata la nota ufficiale del Verona: ferma condanna al comportamento di Orban.

    "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".

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  • COSA RISCHIA ORBAN

    Lo scenario di una stagione conclusa con qualche giornata d'anticipo per Orban è più che reale: il 'Corriere di Verona' parla di multa salatissima ma anche di una seria possibilità che il nigeriano finisca fuori rosa.

    Troppo grave il danno d'immagine subìto dal club, che ha anche preso atto della presenza di alcuni bambini nei pressi del litigio: appare difficile, a questo punto, pensare che Orban possa essere impiegato da qui alla fine del campionato.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI ORBAN CONTRO IL LECCE

    A guidare l'attacco gialloblù nella prossima sfida in programma al 'Bentegodi' contro il Lecce sarà Amin Sarr, assente contro il Milan a causa dell'influenza.

    Occhio però anche alla sorpresa Ioan Vermesan, attaccante rumeno della formazione Primavera già impiegato anche nel secondo tempo della gara di domenica scorsa.

    Difficili i recuperi di Bowie e Mosquera, alle prese rispettivamente con un risentimento muscolare e con un fastidio al ginocchio.

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