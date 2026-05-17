Il coro anti Milan di Calhanoglu durante la festa Scudetto dell'Inter in Piazza Duomo: "Chi non salta rossonero è"

Dopo l'arrivo dell'Inter è arrivata in Piazza Duomo, i giocatori si sono affacciati alla Terrazza per salutare i tifosi nerazzurri che hanno riempito uno dei luoghi storici di Milano per celebrare lo Scudetto numero 21. Tra i calciatori che hanno interagito con il pubblico festante c'è stato anche Hakan Calhanoglu che, megafono alla mano, ha intonato un coro anti Milan, ovvero la sua ex squadra:

"Chi non salta rossonero è...", ha scandito il centrocampista turco, seguito a ruota da tutti i tifosi interisti presenti alla notte di festa.