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CalhanogluGetty Images
Michael Di Chiaro

Il coro anti Milan di Calhanoglu durante la festa Scudetto dell'Inter in Piazza Duomo: "Chi non salta rossonero è"

Serie A
Inter

Delirio a tinte nerazzurre in Piazza Duomo e il centrocampista turco punge la sua ex squadra con un coro 'dedicato'.

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Delirio Inter nel giorno della festa Scudetto seguita al pareggio casalingo contro il Verona.


La squadra campione d'Italia, infatti, ha completato la tradizionale parata con il pullman scoperto che da San Siro ha condotto i nerazzurri fino a Piazza Duomo, dove i ragazzi di Cristian Chivu hanno ricevuto l'abbraccio del popolo interista letteralmente in visibilio.

Non sono mancati nemmeno gli sfottò verso gli avversari sconfitti, in particolar modo nei confronti del Milan, ovvero il rivale concittadino.

  • IL CORO DI CALHANOGLU

    Dopo l'arrivo dell'Inter è arrivata in Piazza Duomo, i giocatori si sono affacciati alla Terrazza per salutare i tifosi nerazzurri che hanno riempito uno dei luoghi storici di Milano per celebrare lo Scudetto numero 21. Tra i calciatori che hanno interagito con il pubblico festante c'è stato anche Hakan Calhanoglu che, megafono alla mano, ha intonato un coro anti Milan, ovvero la sua ex squadra:

    "Chi non salta rossonero è...", ha scandito il centrocampista turco, seguito a ruota da tutti i tifosi interisti presenti alla notte di festa.

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