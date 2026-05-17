Il coro anti Milan di Calhanoglu durante la festa Scudetto dell'Inter in Piazza Duomo: "Chi non salta rossonero è"

Delirio Inter nel giorno della festa Scudetto seguita al pareggio casalingo contro il Verona.
La squadra campione d'Italia, infatti, ha completato la tradizionale parata con il pullman scoperto che da San Siro ha condotto i nerazzurri fino a Piazza Duomo, dove i ragazzi di Cristian Chivu hanno ricevuto l'abbraccio del popolo interista letteralmente in visibilio.
Non sono mancati nemmeno gli sfottò verso gli avversari sconfitti, in particolar modo nei confronti del Milan, ovvero il rivale concittadino.