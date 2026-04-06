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Stefano Silvestri

La tragedia del piccolo Ismael Pistis, morto in un incidente stradale sulla moto del papà: giocava nell'Under 8 del Torino

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Il bambino, 8 anni, è rimasto vittima di una tragedia in autostrada il giorno di Pasqua: era un giocatore delle giovanili del Torino. Il club granata: "Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso".

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Torino e il Torino sono ancora sotto choc per la tragedia che ha coinvolto il giovanissimo Ismael Pistis, il bambino di 8 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita.

Il tragico episodio è avvenuto il giorno di Pasqua, trasformando una festa in un momento di dolore assoluto. Un dramma che ha devastato non solo una famiglia intera, ma anche una comunità e un club di calcio.

Il piccolo Ismael era infatti un giocatore delle giovanili del Torino, che il giorno dopo ha postato un addolorato messaggio di cordoglio sul proprio sito e sui propri social.

  • IL CORDOGLIO DEL TORINO

    "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - è il messaggio del Toro - attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua. Ismael era un giovane calciatore del Torino Football Club nella categoria Under 8. Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti. Alla mamma signora Antonia, al papà Marco, a tutti i parenti, ai tantissimi amici e conoscenti il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata in questo momento di indicibile dolore".



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  • L'INCIDENTE

    L'incidente costato la vita al piccolo Ismael è avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza. Il bambino era in moto assieme al padre e i due sono stati sbalzati contro il guardrail da un'automobile in fase di sorpasso: l'uomo è rimasto illeso venendo comunque trasportato in ospedale in stato di choc, mentre per il figlio non c'è stato nulla da fare.

    La tragedia si è consumata sotto gli occhi della madre di Ismael, che seguiva la moto a bordo della propria auto.

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  • GIOCATORE DELL'UNDER 8

    Ismael Pistis, come detto, era un piccolo calciatore delle giovanili del Torino: militava in particolare nella formazione Under 8 del club piemontese.

    Sul proprio sito il Torino ha omaggiato il piccolo Ismael, pubblicato una gallery con diverse foto che lo ritraggono all'Olimpico Grande Torino con la maglia granata.

  • "LA SUA CAMERETTA COME LA MARATONA"

    La passione di Ismael per il Torino non si limitava al campo: andava oltre. Il club stesso, nel messaggio di cordoglio pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha voluto sottolineare e ricordare la sua passione per i colori granata.

    "Mancherà a tanti, tantissimi e sarà sempre nel cuore di Jacopo, Andrei, Luca, Stefano, Thomas G., Hamed, Thomas L., Ivan, Federico, Gabriele, Leonardo, Damiano, Christian, Gabriele, Samuel e Diego, i suoi compagni di squadra con cui ha condiviso tutto, fatiche e divertimento, vittorie e sconfitte. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona". 

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