La tragedia del piccolo Ismael Pistis, morto in un incidente stradale sulla moto del papà: giocava nell'Under 8 del Torino

Torino e il Torino sono ancora sotto choc per la tragedia che ha coinvolto il giovanissimo Ismael Pistis, il bambino di 8 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita.

Il tragico episodio è avvenuto il giorno di Pasqua, trasformando una festa in un momento di dolore assoluto. Un dramma che ha devastato non solo una famiglia intera, ma anche una comunità e un club di calcio.

Il piccolo Ismael era infatti un giocatore delle giovanili del Torino, che il giorno dopo ha postato un addolorato messaggio di cordoglio sul proprio sito e sui propri social.