Il cordoglio del San Lorenzo per la morte di Papa Francesco: “Un tifoso che ci ha riempito d’orgoglio”

Papa Francesco è venuto a mancare, il San Lorenzo: “La sua passione per il nostro club ci ha profondamente commosso”.

Quella del 21 aprile 2025 è una data purtroppo destinata a restare nella storia. Il mondo infatti sta piangendo la scomparsa di Papa Francesco, che è venuto a mancare all’età di 88 anni.

Si è spento un pontefice non solo amatissimo, ma che è entrato nel cuore della gente attraverso gesti estremamente semplici.

Papa Francesco non ha mai nascosto la sua passione per lo sport e per il calcio in particolare, così come ha sempre manifestato la sua passione per una squadra in particolare: il San Lorenzo.

Il club argentino, attraverso il proprio sito ufficiale, ha espresso tutto il suo cordoglio per la perdita del suo tifoso più importante.