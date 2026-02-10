Il coraggioso pronostico del Manchester United su "uno o due anni" di titolo della Premier League, mentre Michael Owen elabora il piano di trasferimento

Owen ha aggiunto qualcosa sul mercato, con le speculazioni che già si stanno facendo prima della prossima finestra di mercato: "Probabilmente hanno ancora bisogno di uno o due giocatori. E se perdono Casemiro e forse anche Fernandes, sono due giocatori davvero importanti. C'è tutto l'equilibrio di abbassare l'età, ecc. È incredibile.

"L'ho detto a moltissime persone, il Manchester United - anche quando era in crisi - cambierà rotta e una volta che lo farà, potrebbe volerci un altro anno, potrebbero volerci due mesi, qualcuno riuscirà a sistemare le cose. È una squadra troppo forte per continuare a ottenere risultati deludenti e quando cambierà rotta, accelererà come se non ci fosse un domani. Potrebbe succedere.

“La gente pensa che siano lontani anni luce, ma se continuano a fare quello che stanno facendo e hanno una buona estate alle spalle, potrebbero non essere così lontani e potrebbero bastare solo uno o due anni per vincere un campionato, invece dei cinque, sei, sette anni che alcuni prevedono.

“Al momento è affascinante. Finché hanno lo slancio, consiglierei di continuare così. Volete cambiare allenatore e altre cose adesso? Wow, state cercando guai dopo tutti questi anni”.