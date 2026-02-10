Getty
Il coraggioso pronostico del Manchester United su "uno o due anni" di titolo della Premier League, mentre Michael Owen elabora il piano di trasferimento
Ottimismo crescente al Theatre of Dreams
Diversi allenatori di alto profilo, tra cui Louis van Gaal e Jose Mourinho, non sono riusciti a riportare i Red Devils sulla strada giusta, con una costanza che si è rivelata difficile da raggiungere in oltre un decennio.
Ruben Amorim è l'ultimo ad essere stato rimosso dalla più importante panchina del calcio inglese, con il portoghese sollevato dal suo incarico all'inizio del 2026. Ha supervisionato il peggior piazzamento dello United nell'era della Premier League, con la squadra che è precipitata al 15° posto nella stagione 2024-25.
Carrick ha assunto l'incarico ad interim e ha guidato la squadra a quattro vittorie consecutive. La qualificazione alla Champions League è di nuovo possibile, con lo United a soli sei punti dal secondo posto. Un cauto ottimismo sta tornando a diffondersi nel cosiddetto "Teatro dei sogni".
Il Manchester United sta tornando a essere un contendente al titolo?
Sono stati elaborati piani ambiziosi per vincere un altro titolo di campionato entro il 2028 e Owen ritiene che i Red Devils potrebbero essere sulla buona strada per raggiungere tale obiettivo. Ammette che al momento lo United sembra essere in lizza per il titolo, ma si sta avvicinando a un'altra grande estate.
L'ex attaccante dello United Owen, parlando in collaborazione con casino.org, dove ora è ambasciatore nel Regno Unito per il sito di comparazione dei casinò online, ha dichiarato a GOAL, quando gli è stato chiesto cosa sia necessario per ripristinare il dominio nazionale: "Anche se stanno andando molto bene, non si tratta solo di cosa si può aggiungere a questa squadra per darle la possibilità di vincere qualcosa. Sappiamo tutti che Casemiro se ne andrà. Pensiamo tutti che abbiano ancora bisogno di giocatori. C'è anche il punto interrogativo su Bruno Fernandes e sulla sua permanenza. Potrebbe essere che questa squadra, quest'estate, abbia ancora bisogno di qualche intervento. È difficile da dire.
"Nella sua forma attuale, la squadra attuale e il modo in cui sta giocando in questo momento, potrebbe finire seconda o terza in campionato alla fine della stagione. Se il campionato iniziasse domani, non si potrebbe escludere che abbia una reale possibilità di lottare per il titolo, visto il modo in cui sta giocando, il modo in cui sta giocando il Liverpool, il modo in cui sta giocando il City. In generale, le loro stagioni sono state piuttosto deludenti e quest'anno il punteggio totale per vincere il campionato sarà basso. Non si può escludere, visto come stanno giocando al momento".
Cosa serve al Manchester United dal calciomercato estivo?
Owen ha aggiunto qualcosa sul mercato, con le speculazioni che già si stanno facendo prima della prossima finestra di mercato: "Probabilmente hanno ancora bisogno di uno o due giocatori. E se perdono Casemiro e forse anche Fernandes, sono due giocatori davvero importanti. C'è tutto l'equilibrio di abbassare l'età, ecc. È incredibile.
"L'ho detto a moltissime persone, il Manchester United - anche quando era in crisi - cambierà rotta e una volta che lo farà, potrebbe volerci un altro anno, potrebbero volerci due mesi, qualcuno riuscirà a sistemare le cose. È una squadra troppo forte per continuare a ottenere risultati deludenti e quando cambierà rotta, accelererà come se non ci fosse un domani. Potrebbe succedere.
“La gente pensa che siano lontani anni luce, ma se continuano a fare quello che stanno facendo e hanno una buona estate alle spalle, potrebbero non essere così lontani e potrebbero bastare solo uno o due anni per vincere un campionato, invece dei cinque, sei, sette anni che alcuni prevedono.
“Al momento è affascinante. Finché hanno lo slancio, consiglierei di continuare così. Volete cambiare allenatore e altre cose adesso? Wow, state cercando guai dopo tutti questi anni”.
Il prossimo allenatore del Manchester United: nomina definitiva in arrivo
Lo United non prenderà alcuna decisione sul futuro di Carrick fino alla fine della stagione, con nomi più esperti ancora in lizza per un ruolo permanente all'Old Trafford. I Red Devils sono tuttavia pieni di fiducia al momento e stanno mettendo insieme progetti per il futuro che includono la conquista del titolo e la costruzione di un nuovo stadio mozzafiato.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
