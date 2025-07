Il Como protagonista assoluto del mercato, tutti i colpi per Fabregas: può arrivare a spendere fino a 100 milioni di euro Calciomercato Como

La società lombarda è una delle più attive sul mercato in entrata, in arrivo il terzo colpo per Fabregas. Alla fine potrebbe spendere circa 100 milioni di euro tra acquisti e riscatti.