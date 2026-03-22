Il primo posto nel girone di ritorno, il rientro di Diao, gli scontri diretti vinti: il Como è davvero da Champions League

Probabilmente è giusto che Cesc Fabregas "si incazzi" appena sente i propri giocatori parlando di Champions League, come da lui stesso affermato qualche giorno fa in conferenza stampa. O meglio: è giusto che lo dica pubblicamente. Solo che i fatti lo stanno smentendo.
Sì, il Como è davvero da Champions League. Lo dicono i risultati, lo dicono una classifica sempre più brillante. E lo ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, il 5-0 al Pisa, forse meno netto di quanto il risultato possa suggerire, ma ennesimo manifesto del calcio di Fabregas e delle ambizioni di un club che non vuole smettere di crescere.
Dai numeri alle prestazioni individuali, il bello è che innumerevoli fattori stanno convergendo tutti verso lo stesso centro di gravità: un Como da Europa, da altissima Europa, per la prima volta nella propria storia.