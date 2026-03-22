Il primo posto nel girone di ritorno, il rientro di Diao, gli scontri diretti vinti: il Como è davvero da Champions League

Fabregas ha ritrovato Assane Diao, splendido protagonista della seconda parte del 2025/2026. Ne ha passate così tante, l'ex Betis. Ma ora è tornato ed è tornato alla grande: dopo aver cambiato il corso dello scontro diretto con la Roma, è tornato a segnare col Pisa con un perfetto sinistro incrociato.

E che dire di Nico Paz? Anche lui è andato a bersaglio, timbrando il 4-0. La notizia delle notizie è proprio questa: che l'ex giocatore del Real Madrid sta tornando, che si sta lasciando alle spalle un periodo meno felice rispetto alla prima parte della stagione, compresa la celebre panchina di febbraio contro il Lecce. Il terzo miglior marcatore del campionato, anche se in coabitazione con diversi colleghi, è proprio lui.

Ma la forza del Como sta nel collettivo. In tutti i sensi, anche dello sfruttamento della rosa. Prendete Kuhn, uno che a dispetto dell'hype estivo ha avuto meno spazio di quanto avrebbe desiderato: anche lui si sta facendo trovare pronto, come dimostra il perfetto assist per la manita di Perrone.