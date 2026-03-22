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Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Il primo posto nel girone di ritorno, il rientro di Diao, gli scontri diretti vinti: il Como è davvero da Champions League

Dopo qualche passo falso come il ko interno contro la Fiorentina, la squadra di Fabregas ha iniziato a volare vincendone cinque di fila. E gli scivoloni delle avversarie dirette rafforzano ancor più il sogno.

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Probabilmente è giusto che Cesc Fabregas "si incazzi" appena sente i propri giocatori parlando di Champions League, come da lui stesso affermato qualche giorno fa in conferenza stampa. O meglio: è giusto che lo dica pubblicamente. Solo che i fatti lo stanno smentendo.

Sì, il Como è davvero da Champions League. Lo dicono i risultati, lo dicono una classifica sempre più brillante. E lo ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, il 5-0 al Pisa, forse meno netto di quanto il risultato possa suggerire, ma ennesimo manifesto del calcio di Fabregas e delle ambizioni di un club che non vuole smettere di crescere.

Dai numeri alle prestazioni individuali, il bello è che innumerevoli fattori stanno convergendo tutti verso lo stesso centro di gravità: un Como da Europa, da altissima Europa, per la prima volta nella propria storia.

  • PRIMO NEL GIRONE DI RITORNO

    Dopo un buon girone d'andata, concluso comunque lontano dalle primissime posizioni e con qualche stop iniziale (i pareggi interni contro Genoa e Cremonese, ad esempio), il Como ha messo le ali nel girone di ritorno. E si è lasciato alle spalle qualche altro passo falso forse evitabile.

    Il riferimento va allo 0-0 interno contro l'Atalanta, un pari dal sapore di sconfitta ricordando l'espulsione immediata di Ahanor e il rigore sbagliato da Nico Paz all'ultimo minuto. O al ko sempre al Sinigaglia contro la Fiorentina, squadra perennemente in lotta contro la retrocessione. O ancora, all'1-1 acciuffato proprio all'ultimo contro il Bologna grazie a una perla di Baturina.

    Da un certo punto in poi, il Como ha cominciato a librarsi nell'aria. Ha pareggiato in casa del Milan, ha vinto le ultime cinque, è pure approdato alle semifinali di Coppa Italia. Di più: in attesa di Fiorentina-Inter è primo nella classifica del girone di ritorno con 24 punti, uno in più dei nerazzurri e del Napoli.

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  • CHE NUMERI

    Fabregas punta su un calcio champagne, e questo è palese. Ma ciò non significa calcio squilibrato. Ancora una volta sono i numeri a venire in soccorso di questa tesi, offrendo forse il quadro più completo possibile di che cosa sia questo Como.

    I lariani hanno la miglior difesa del campionato con 22 reti al passivo e chiuderanno così la trentesima giornata: hanno tenuto la porta chiusa più della Roma, dell'Inter del Milan (tutte 23) e di qualunque altra squadra.

    E poi, sì, c'è il calcio champagne. Che si traduce non solo in un palleggio costantemente apprezzabile, nelle geometre di Perrone e Da Cunha, nei tocchi raffinati di Nico Paz, ma anche e soprattutto in un rendimento offensivo di alto livello: sono 53 le reti segnate, secondo rendimento del torneo, peggiore solo di quello dell'Inter che in questo senso fin qui ha dominato (65).

    Da una parte c'è Butez che non è solo bravo con i piedi, ma sa anche parare: Fabregas ne sta caldeggiando la convocazione in Nazionale. E poi il gioiello Ramon, out col Pisa, ed elementi validi e solidi, oltre a qualche episodio favorevole (i due goal annullati ai toscani). Dall'altra, un centravanti che segna: Douvikas è a quota 11 e, in pratica, è il vero anti-Lautaro. Con Nico Paz immediatamente alle sue spalle con 10.



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  • L'IMPORTANZA DEI SINGOLI

    Fabregas ha ritrovato Assane Diao, splendido protagonista della seconda parte del 2025/2026. Ne ha passate così tante, l'ex Betis. Ma ora è tornato ed è tornato alla grande: dopo aver cambiato il corso dello scontro diretto con la Roma, è tornato a segnare col Pisa con un perfetto sinistro incrociato.

    E che dire di Nico Paz? Anche lui è andato a bersaglio, timbrando il 4-0. La notizia delle notizie è proprio questa: che l'ex giocatore del Real Madrid sta tornando, che si sta lasciando alle spalle un periodo meno felice rispetto alla prima parte della stagione, compresa la celebre panchina di febbraio contro il Lecce. Il terzo miglior marcatore del campionato, anche se in coabitazione con diversi colleghi, è proprio lui.

    Ma la forza del Como sta nel collettivo. In tutti i sensi, anche dello sfruttamento della rosa. Prendete Kuhn, uno che a dispetto dell'hype estivo ha avuto meno spazio di quanto avrebbe desiderato: anche lui si sta facendo trovare pronto, come dimostra il perfetto assist per la manita di Perrone.

  • I PASSI FALSI DELLE RIVALI

    In attesa di Roma-Lecce, il Como ha tre punti di vantaggio sulla Juventus e sei sui capitolini. Solo poche settimane fa, è uno scenario di classifica che francamente in pochi avrebbero potuto prevedere.

    Lo strappo si è prodotto nell'ultimo mese e anche più: il Como non ha sbagliato nulla, le altre sì. La Juve si è fatta fermare in casa dal Sassuolo, la Roma sta vivendo il momento peggiore della stagione ed è reduce pure dall'eliminazione in Europa League. Nico Paz e compagni, insomma, hanno iniziato a collezionare punti nel miglior momento possibile.

    Anche gli scontri diretti hanno fatto la differenza: 2-0 alla Juventus, 2-1 alla Roma. Mentre bianconeri e giallorossi si sono annullati a vicenda, con quel pirotecnico 3-3 dell'Olimpico che ha in pratica dato il via alla crisi di risultati della squadra di Gasperini.

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  • "SAPPIAMO DOVE VOGLIAMO ARRIVARE"

    E Fabregas come la pensa? Così, come spiegato dal tecnico spagnolo a DAZN dopo la goleada contro il Pisa:

    "Che aria si respira in città? Si respira un'aria molto bella, la gente è soddisfatta, poi tutti vogliamo di più, ma si sta godendo il percorso. Sei-sette anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti: è difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani. Stiamo realizzando quello che avevamo programmato due anni fa, sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare, il che per me è fondamentale".

    Tutto questo non vuol dire che Fabregas non si arrabbi più quando sente i propri giocatori menzionare la Champions League. Ma il dato di fatto è ormai incontrovertibile: il Como è in ballo e ballerà fino all'ultimo. Semplicemente perché le condizioni, a otto partite dalla conclusione del campionato, sono diventate le migliori possibili.

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