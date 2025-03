Il Como di Fabregas perde Dossena per infortunio, l'esito degli esami: lesione al crociato e stagione finita

Il difensore ex Cagliari si è infortunato a San Siro nel corso di Milan-Como: già fissata l’operazione, torna nella prossima stagione.

Brutte notizie per il Como e per l'allenatore Cesc Fabregas: Alberto Dossena ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo costringerà a concludere in anticipo la stagione.

Una tegola pesante per i lariani, che dovanno fare a meno di uno dei suoi difensori più affidabili nel momento cruciale della stagione.

Ora l’attenzione si sposta sull'operazione e sul successivo recupero, con l’auspicio di rivedere Dossena in campo al massimo della forma per l’inizio del prossimo campionato.