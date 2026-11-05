Il Como di Fabregas è l'orgoglio del calcio italiano: vittoria da record e numeri impressionanti al debutto assoluto in Champions League

Poi ci sono i singoli. Oltre al solito Nico Paz, protagonista anche a Lens con un goal e un assist, a prendersi la scena è stato Tasos Douvikas.

Secondo alcuni l'attaccante greco in questa stagione era destinato a giocarsi il posto da titolare con Moise Kean. Ma i continui problemi fisici dell'ex Juve e Fiorentina hanno chiuso sul nascere qualsiasi possibile ballottaggio.

Fabregas non rinuncia a Douvikas praticamente mai. E contro il Lens si è avuta una dimostrazione pratica del motivo. Il greco infatti ha addirittura realizzato una tripletta che gli permette di guardare tutti dall'alto in basso nella classifica marcatori.

Il capocannoniere della Champions, almeno fino al prossimo turno, è proprio Douvikas con sei goal davanti ad un certo Erling Haaland e Nicolò Tresoldi fermi a cinque.

"Sono molto contento di essere in vetta alla classifica cannonieri. Vogliamo continuare così anche la prossima partita. I miei compagni mi aiutano molto. È il mio primo anno in Champions ma penso che tutta la squadra giochi molto bene in questa competizione.

Giochiamo con il nostro stile e creiamo tante occasioni. Conquistiamo il campo. Non so come sia possibile riuscire a farlo fin dal primo anno, ma ci stiamo riuscendo. Noi cerchiamo di avere il possesso e di attaccare rapidamente" ha detto Douvikas a 'Sky Sport' dopo la partita.