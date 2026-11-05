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Lelio Donato

Il Como di Fabregas è l'orgoglio del calcio italiano: vittoria da record e numeri impressionanti al debutto assoluto in Champions League

Champions League
Como
Lens vs Como
Lens

La clamorosa vittoria per 9-1 a Lens rappresenta un record assoluto, il tutto alla prima partecipazione in Champions League nella storia del Como che ora va ad affrontare l'Inter per fare uno step successivo.

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Una meraviglia per gli occhi. Ma anche un'incredibile macchina da risultati.

Il Como di Cesc Fabregas sta riuscendo in quello che secondo alcuni non sarebbe possibile, ovvero coniugare la grande bellezza e i risultati. O se preferite il giochismo col risultatismo.

Quella arrivata a Lens è stata una vittoria clamorosa non solo per il risultato finale, ovvero il roboante 1-9 che ha fatto rumore in tutta Europa.

La squadra lariana non può e non viene considerata più la Cenerentola al ballo delle debuttanti ma un'avversaria da non prendere sottogamba per nessuno.

In caso contrario il rischio concreto è quello di fare la fine del Lens, letteralmente triturato dal Como. Oggi il vero orgoglio del calcio italiano in Europa.

  • I RECORD IN CHAMPIONS

    La vittoria ottenuta a Lens nella quarta giornata della fase campionato di Champions League ha permesso al Como di stabilire alcuni storici record.

    Quella di Fabregas ad esempio, come riporta Opta, è la prima squadra italiana a segnare almeno sette goal in trasferta nella competizione ed è la prima a realizzarne nove in qualsiasi coppa europea.

    Inoltre l'1-9 ottenuto in Francia rappresenta la vittoria più larga di una squadra del nostro campionato superando un 8-0 del Milan contro l'Union Luxembourg nel 1962 e due 7-0 della Juventus contro Olympiacos (2003) e Valur Reykjavik (1986).

    Al momento l'attacco del Como è il secondo di tutta la Champions League con diciannove reti segnate, uno in meno del PSG campione d'Europa in carica. Si tratta ovviamente del miglior risultato mai ottenuto da una squadra nelle prime quattro partite giocate in assoluto nella competizione.

  • IL CAPOCANNONIERE DELLA CHAMPIONS

    Poi ci sono i singoli. Oltre al solito Nico Paz, protagonista anche a Lens con un goal e un assist, a prendersi la scena è stato Tasos Douvikas.

    Secondo alcuni l'attaccante greco in questa stagione era destinato a giocarsi il posto da titolare con Moise Kean. Ma i continui problemi fisici dell'ex Juve e Fiorentina hanno chiuso sul nascere qualsiasi possibile ballottaggio.

    Fabregas non rinuncia a Douvikas praticamente mai. E contro il Lens si è avuta una dimostrazione pratica del motivo. Il greco infatti ha addirittura realizzato una tripletta che gli permette di guardare tutti dall'alto in basso nella classifica marcatori.

    Il capocannoniere della Champions, almeno fino al prossimo turno, è proprio Douvikas con sei goal davanti ad un certo Erling Haaland e Nicolò Tresoldi fermi a cinque.

    "Sono molto contento di essere in vetta alla classifica cannonieri. Vogliamo continuare così anche la prossima partita. I miei compagni mi aiutano molto. È il mio primo anno in Champions ma penso che tutta la squadra giochi molto bene in questa competizione.

    Giochiamo con il nostro stile e creiamo tante occasioni. Conquistiamo il campo. Non so come sia possibile riuscire a farlo fin dal primo anno, ma ci stiamo riuscendo. Noi cerchiamo di avere il possesso e di attaccare rapidamente" ha detto Douvikas a 'Sky Sport' dopo la partita.

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  • L'ENERGIA DEI GIOVANI

    Un altro dei segreti di questo fantastico Como è sicuramente l'energia dei tanti giovani che Fabregas continua a lanciare.

    L'ultimo si chiama Matteo Papaccioli, ha solo 18 anni e gioca nella Primavera dei lariani ma il tecnico ha deciso di regalargli una notte da sogno.

    Fabregas lo ha infatti inserito contro il Lens a mezz'ora dalla fine facendolo debuttare in Champions League. E lui si è tolto la soddisfazione di partecipare alla festa realizzando il goal del 9-1 finale in pieno recupero.

    E dire che solo a gennaio Papaccioli si era procurato un gravissimo infortunio dopo cui è tornato in campo ad ottobre.

    Un'altra favola dentro la favola, insomma. Senza dimenticare gli altri giovani d'oro del Como. Liberali, ad esempio, contro il Lens ha segnato il suo primo goal in Champions dopo aver già fatto centro qualche settimana fa in campionato. E ha fornito anche due assist per Baturina e lo stesso Papaccioli.

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  • SOGNARE IN GRANDE

    Ma dove può arrivare davvero questo Como?

    La classifica, sia in Serie A che in Champions League, dice che la squadra di Fabregas al momento non deve porsi alcun limite.

    Di certo nessuno al momento del sorteggio poteva aspettarsi di vedere il Como al quarto posto dietro solo a tre corazzate europee come PSG., Real Madrid e Arsenal. E con una differenza reti migliore del Barcellona.

    Fabregas, dopo la goleada di Lens, ha cercato di frenare gli entusiasmi ricordando il calendario difficile che attende il Como nelle prossime giornate: "Le ultime partite in calendario con PSG e Barcellona mi hanno fatto pensare subito che dobbiamo fare tanti punti all'inizio, loro sono club superiori agli altri ma prima di gennaio mancano tante partite".

    Intanto domenica i lariani vanno a 'San Siro' per quello che sarà un altro esame di maturità. Il Como, infatti, fa visita all'Inter campione d'Italia che nella scorsa stagione ha eliminato la squadra di Fabregas dalla Coppa Italia e contro cui non vince addirittura dal 1985.

    Una vittoria regalerebbe al Como ulteriore consapevolezza, ma soprattutto gli permetterebbe di operare un clamoroso sorpasso in classifica ai danni dei nerazzurri. Ed a quel punto sognare sarebbe quasi obbligatorio.

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