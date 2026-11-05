Il Como di Fabregas è l'orgoglio del calcio italiano: vittoria da record e numeri impressionanti al debutto assoluto in Champions League

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Una meraviglia per gli occhi. Ma anche un'incredibile macchina da risultati.
Il Como di Cesc Fabregas sta riuscendo in quello che secondo alcuni non sarebbe possibile, ovvero coniugare la grande bellezza e i risultati. O se preferite il giochismo col risultatismo.
Quella arrivata a Lens è stata una vittoria clamorosa non solo per il risultato finale, ovvero il roboante 1-9 che ha fatto rumore in tutta Europa.
La squadra lariana non può e non viene considerata più la Cenerentola al ballo delle debuttanti ma un'avversaria da non prendere sottogamba per nessuno.
In caso contrario il rischio concreto è quello di fare la fine del Lens, letteralmente triturato dal Como. Oggi il vero orgoglio del calcio italiano in Europa.