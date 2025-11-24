Il Como dei record in mano ai giovani: da Addai a Nico Paz, contro il Torino goal e assist solo di giocatori "under 22"

Proprio su questo dato Fabregas si è soffermato nella conferenza stampa post partita sottolineando l'orgoglio di lavorare seguendo questa direzione chiara: "E' una bella soddisfazione. Non è facile far giocare tanti ragazzi insieme, ma io credo in loro e loro lo sanno. Sono esigente e lo faccio per il loro bene, possono fare una grande carriera. A volte ti faranno perdere partite, ma sarà il momento in cui crederò ancora di più in loro. Spero di fare ancora meglio con questa squadra, è un gruppo che ha fame".