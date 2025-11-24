Il Como dei record in mano ai giovani: da Addai a Nico Paz, contro il Torino goal e assist solo di giocatori "under 22"

Le ultime settimane avevano messo il Como e i suoi talenti un po' in ombra, con tre pareggi per 0-0 in quattro partite. Ne ha fatti addirittura cinque contro il Torino, tornando al successo grazie ai giovani schierati da Cesc Fabregas, praticamente tutti protagonisti nella grande vittoria con i granata.
Uno dietro l'altro i talenti del Como hanno messo in vetrina tutte le loro qualità tra goal e assist. Nel tabellino infatti sono entrati solo giocatori under 22. Un dato emblematico che evidenzia quale sia la strada - da tempo - tracciata dal club lombardo.
Una gioventù che sta portando la squadra di Fabregas a sognare in grande in questo campionato. Dopo dodici giornate infatti sono già stati affranti alcuni record, e le prospettive non possono che essere in crescita.