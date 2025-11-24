Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Addai Torino Como Serie AGetty Images
Andrea Ajello

Il Como dei record in mano ai giovani: da Addai a Nico Paz, contro il Torino goal e assist solo di giocatori "under 22"

Il Como illumina trascinati dai suoi tanti talenti, contro il Torino goal e assist di giocatori sotto i 22 anni: record di punti - e non solo - per la squadra di Fabregas.

Pubblicità

Le ultime settimane avevano messo il Como e i suoi talenti un po' in ombra, con tre pareggi per 0-0 in quattro partite. Ne ha fatti addirittura cinque contro il Torino, tornando al successo grazie ai giovani schierati da Cesc Fabregas, praticamente tutti protagonisti nella grande vittoria con i granata.

Uno dietro l'altro i talenti del Como hanno messo in vetrina tutte le loro qualità tra goal e assist. Nel tabellino infatti sono entrati solo giocatori under 22. Un dato emblematico che evidenzia quale sia la strada - da tempo - tracciata dal club lombardo.

Una gioventù che sta portando la squadra di Fabregas a sognare in grande in questo campionato. Dopo dodici giornate infatti sono già stati affranti alcuni record, e le prospettive non possono che essere in crescita. 

  • GOAL E ASSIST SOLO DI "UNDER 22": I NUMERI

    I cinque goal del Como sono arrivati con Addai (doppietta), Ramon, Nico Paz e Baturina; mentre agli assist ci hanno pensato Jesus Rodriguez e Perrone. Tutti giocatori che hanno 22 anni o meno.

    • Addai (20 anni): 2 goal
    • Ramon (20 anni). 1 goal
    • Nico Paz (21 anni): 1 goal
    • Baturina (22 anni): 1 goal
    • Perrone (22 anni): 2 assist
    • Jesus Rodriguez (20 anni): 2 assist
    • Pubblicità

  • FABREGAS: "TI FARANNO PERDERE PARTITE MA È UNA SODDISGAZIONE"

    Proprio su questo dato Fabregas si è soffermato nella conferenza stampa post partita sottolineando l'orgoglio di lavorare seguendo questa direzione chiara: "E' una bella soddisfazione. Non è facile far giocare tanti ragazzi insieme, ma io credo in loro e loro lo sanno. Sono esigente e lo faccio per il loro bene, possono fare una grande carriera. A volte ti faranno perdere partite, ma sarà il momento in cui crederò ancora di più in loro. Spero di fare ancora meglio con questa squadra, è un gruppo che ha fame". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOLO TRE GIOCATORI OVER 25

    Il Como è tra le rose più giovani del campionato e tra le squadre che schierano formazioni con l'età media più bassa. Contro il Torino Fabregas si è "superato" visto che tra i titolari c'erano solamente tre giocatori over 25, vale a dire Morata, Diego Carlos e Butez. Tutti gli altri avevano meno di 25 anni. 

  • MIGLIOR PARTENZA DI SEMPRE

    Il Como con l'ultima vittoria si porta a 21 punti conquistati in dodici giornate. Un rendimento storico per il club visto che, come riporta Opta Paolo, non era mai partito così bene nella sua storia.

    Ma oltre a questo record, il 5-1 contro il Torino è un risultato che entra ulteriormente nella storia del Como perché è la prima volta che riesce a segnare cinque goal in trasferta in Serie A. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL COMO SOGNA L'EUROPA

    Dopo 12 giornate il Como si trova in sesta posizione, davanti alla Juventus e a soli tre punti dal quarto posto. L'ambizione di tutti nel club è alta e più passano le giornate e più l'Europa non sembra solo un sogno ma un vero e proprio obiettivo.

    La squadra di Fabregas ha dimostrato di poter competere con le migliori (vittoria contro la Juventus, pareggio con il Napoli). Nelle prossime settimane affronterà Inter e Roma in trasferta, test che diranno molto su quali potranno essere le reali ambizioni del Como già a partire da questa stagione. Per il futuro invece non sembrano esserci dubbi e la larga vittoria con il Torino è la rappresentazione più emblematica di che realtà sia il Como e dove voglia andare. 

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM