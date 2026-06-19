Il colpo Palestra e la superiorità dell'Inter anche sul mercato mentre le altre faticano: dal Napoli a Milan e Juventus

Il mercato nerazzurro, ovviamente, non si fermerà all'acquisto di Palestra ma prevede almeno altri tre colpi per rinforzare ulteriormente la rosa in vista di una stagione in cui l'Inter vuole essere protagonista anche in Europa.

In porta alla fine si è scelto di promuovere Josep Martinez al posto di Sommer, mentre come vice è in arrivo Ivan Provedel. Un profilo esperto, italiano, affidabile, dal costo contenuto e pronto a sostituire lo spagnolo in caso di necessità. Oltre che tifoso nerazzurro da sempre, dettaglio che non guasta mai.

La difesa verrà ringiovanita dopo gli addii di Darmian, Acerbi e molto probabilmente anche de Vrij che pare orientato a cercare un'ultima esperienza lontano dall'Italia. Il nome più caldo resta quello di Solet dell'Udinese, altro giocatore messo nel mirino già da tempo e che l'Inter cercherà di centrare già nelle prossime settimane. Ma non sono esclusi altri arrivi, specie se alla fine Bastoni dovesse davvero diventare un obiettivo concreto per il Real Madrid.

Anche a centrocampo le idee sono chiarissime: in uscita c'è Davide Frattesi, che reclama più spazio e ritiene ormai conclusa la sua avventura in nerazzurro. Poco male perché l'Inter è pronta ad innalzare notevolmente la qualità del reparto con l'inserimento di Curtis Jones del Liverpool. Il giocatore, già seguito a gennaio, non rientra nei piani del nuovo tecnico Iraola. L'accordo con i Reds, certo, ancora non c'è ma la sensazione è che alla fine l'affare si farà con reciproca soddisfazione.

In tutto questo non sono attualmente in programma cessioni dolorose. Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito ovviamente sono tutti intoccabili. Così come, nonostante le ormai solite voci dalla Turchia, resterà anche Hakan Calhanoglu. Mentre a Bisseck verrà offerto il rinnovo con ritocco dell'ingaggio.