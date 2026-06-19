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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Il colpo Palestra e la superiorità dell'Inter anche sul mercato mentre le altre faticano: dal Napoli a Milan e Juventus

Calciomercato
Inter

L'Inter ha praticamente chiuso per l'acquisto di Palestra e potrebbe presto mettere a segno almeno altri tre colpi sul mercato. Il tutto mentre le altre big, dal Napoli al Milan, devono ancora iniziare a muoversi.

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Dominante. Ad oggi l'Inter non sembra avere rivali in Italia, sul campo come sul mercato, dove la società nerazzurra si sta muovendo molto più rapidamente rispetto alle avversarie.

La società nerazzurra ha infatti praticamente chiuso il primo grande colpo della sua estate centrando l'obiettivo Palestra, profilo individuato da tempo per la sostituzione di Dumfries.

Ma non solo. L'Inter potrebbe mettere a segno molto presto almeno altri tre colpi che rinforzerebbero ulteriormente la rosa a disposizione di Chivu per la prossima stagione.

Il tutto mentre le altre, almeno per il momento, di fatto stanno a guardare. Napoli, Roma, Milan e Juventus infatti sono alle prese con problemi di vario genere che gli impediscono di agire con la stessa celerità dell'Inter.

Ma il rischio è che intanto il divario, già visto ampiamente sul campo continui ad aumentare.

  • IL COLPO PALESTRA, IL RINNOVO DI CHIVU E LA PROGRAMMAZIONE DI MAROTTA

    Dopo aver festeggiato lo storico Double, traguardo che l'Inter non centrava dalla stagione 2009/2010 con Josè Mourinho in panchina, la società nerazzurra ha subito iniziato a programmare il futuro.

    Primo tassello, ovviamente, la conferma di chi è stato l'artefice dell'impresa ovvero Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha rinnovato con l'Inter fino al 30 giugno 2028, diventando in pochi mesi un punto fermo del nuovo corso nerazzurro. Marotta lo ha scelto con coraggio l'estate scorsa nel pieno della bufera post finale di Champions. E lo ha difeso davanti alle prime difficoltà. Una scommessa? Forse, ma sicuramente vinta.

    Il vero top player, d'altronde, l'Inter ce l'ha seduto dietro la scrivania. Stiamo ovviamente parlando del presidente nerazzurro che in pochi anni ha completamente ribaltato le gerarchie del calcio italiano grazie ad una programmazione capillare. Basti pensare alla cessione di Dumfries, messa in preventivo con largo anticipo e che ha permesso di mettere le mani su Marco Palestra.

    L'Inter ha trovato prima l'accordo col giocatore che ha così dato assoluta priorità ai nerazzurri. Poi si è aperto il tavolo con l'Atalanta fino di fatto a raggiungere un accordo che soddisfa tutte le parti in causa. Programmazione, appunto. La normalità in Viale della Liberazione dopo l'arrivo di Marotta. Questa sconosciuta altrove.

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  • LE PROSSIME OPERAZIONI DELL'INTER

    Il mercato nerazzurro, ovviamente, non si fermerà all'acquisto di Palestra ma prevede almeno altri tre colpi per rinforzare ulteriormente la rosa in vista di una stagione in cui l'Inter vuole essere protagonista anche in Europa.

    In porta alla fine si è scelto di promuovere Josep Martinez al posto di Sommer, mentre come vice è in arrivo Ivan Provedel. Un profilo esperto, italiano, affidabile, dal costo contenuto e pronto a sostituire lo spagnolo in caso di necessità. Oltre che tifoso nerazzurro da sempre, dettaglio che non guasta mai.

    La difesa verrà ringiovanita dopo gli addii di Darmian, Acerbi e molto probabilmente anche de Vrij che pare orientato a cercare un'ultima esperienza lontano dall'Italia. Il nome più caldo resta quello di Solet dell'Udinese, altro giocatore messo nel mirino già da tempo e che l'Inter cercherà di centrare già nelle prossime settimane. Ma non sono esclusi altri arrivi, specie se alla fine Bastoni dovesse davvero diventare un obiettivo concreto per il Real Madrid.

    Anche a centrocampo le idee sono chiarissime: in uscita c'è Davide Frattesi, che reclama più spazio e ritiene ormai conclusa la sua avventura in nerazzurro. Poco male perché l'Inter è pronta ad innalzare notevolmente la qualità del reparto con l'inserimento di Curtis Jones del Liverpool. Il giocatore, già seguito a gennaio, non rientra nei piani del nuovo tecnico Iraola. L'accordo con i Reds, certo, ancora non c'è ma la sensazione è che alla fine l'affare si farà con reciproca soddisfazione.

    In tutto questo non sono attualmente in programma cessioni dolorose. Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito ovviamente sono tutti intoccabili. Così come, nonostante le ormai solite voci dalla Turchia, resterà anche Hakan Calhanoglu. Mentre a Bisseck verrà offerto il rinnovo con ritocco dell'ingaggio.

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  • Carnevali Juve 2-1GOAL

    LE DIFFICOLTÀ DI MILAN E JUVENTUS

    Chi, al contrario dell'Inter, sarà costretta a sacrificare almeno un big della sua attuale rosa è la Juventus.

    La società bianconera è appena passata dalle mani di Damien Comolli a quelle di Giovanni Carnevali, peraltro grande amico di Marotta. Ma il piano per rientrare dalla mancata qualificazione in Champions League non cambia: vendere prima di comprare.

    Non è escluso che la Juventus possa anche chiudere qualche operazione con la stessa Inter a cui piacciono sia Andrea Cambiaso che Gleison Bremer, mentre Spalletti apprezza molto Davide Frattesi che col tecnico ha fatto benissimo in Nazionale. Ad oggi non ci sono vere e proprie trattative ma l'asse potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.

    Intanto, di fatto, il mercato della Juventus in entrata si è limitato finora a qualche sondaggio: dal Dibu Martinez a Vicario, da Sorloth a Kolo Muani. Poco, troppo poco per pensare di accorciare l'enorme divario che separa attualmente Madama dall'Inter campione d'Italia.

    Non se la passa certo meglio il Milan. Dopo il repulisti generale di Cardinale, che ha rimosso l'intero assetto dirigenziale oltre che Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno ufficializzato il nuovo allenatore: Ruben Amorin, reduce dal flop al Manchester United dopo gli anni vincenti allo Sporting. Ma ad oggi non hanno ancora un direttore sportivo e dunque sono praticamente fermi sul mercato.

  • PERCHÈ NAPOLI E ROMA SONO FERME

    Nonostante abbiano entrambe centrato la qualificazione in Champions League, anche Napoli e Roma sembrano di fatto ferme sul mercato.

    Aurelio De Laurentiis ha dovuto fare i conti con l'addio di Antonio Conte e per sostituirlo ha scelto Massimiliano Allegri, che però non si è ancora liberato dal Milan. Cosa che fino ad oggi non ha permesso al Napoli di annunciarlo ufficialmente come nuovo allenatore. Manna in ogni caso si sta muovendo seguendo già le indicazioni del tecnico livornese ma i problemi non mancano.

    Il Napoli deve notevolmente abbassare l'attuale monte ingaggi e risolvere alcuni casi: da Lukaku a De Bruyne, passando per i giocatori rientrati dai prestiti come Lucca e Noa Lang. Alla fine i movimenti in entrata insomma potrebbero essere pochi, specie se la rosa attuale venisse confermata quasi totalmente.

    Difficoltà anche per la Roma. I giallorossi, come previsto, hanno salutato Massara e stanno per annunciare l'arrivo di Tony D'Amico che lavorerà in stretta collaborazione con Gasperini. Il tecnico d'altronde sarà il vero motore di ogni trattativa dopo aver stravinto il braccio di ferro con Claudio Ranieri e ha già indicato le sue priorità. ll sogno si chiama Mason Greenwood, ma prima la Roma deve vendere almeno un big entro il 30 giugno per questioni di bilancio. L'indiziato principale è Matias Soulé anche perché Dybala sembra vicinissimo al rinnovo.

    Infine c'è il Como, ovvero la grande sorpresa dell'ultimo campionato, capace di lasciare fuori dalla prossima Champions League sia il Milan che la Juventus. Fabregas aspetta di sapere se potrà ancora contare su Nico Paz mentre la società lavora ai prossimi colpi puntando anche ad italianizzare la rosa per la questione liste UEFA. I lariani sono al momento più avanti nella programmazione rispetto alle altre ma le distanze con l'Inter, ovviamente, restano comunque siderali. E rischiano di allargarsi ulteriormente.

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