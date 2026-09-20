Il clamoroso voto a Palmisani, ha preso 9 al Fantacalcio: super in Frosinone-Como, la Juventus osserva

Quando si parla e si scrive di Lorenzo Palmisani viene l'impulso di consigliare di "segnarsi questo nome". Ma sarebbe piuttosto inutile. Perché ormai il suo nome e il suo cognome se lo sono segnati un po' tutti.

Palmisani è il portiere del Frosinone, una delle due grandi sorprese di questo avvio di campionato assieme al Cagliari. E ha appena fatto il fenomeno nel 2-0 dello Stirpe contro il Como, a sua volta sorpresa clamorosa della quinta giornata. A proposito: anche Fabregas e i suoi si sono segnati il suo nome.

Il pomeriggio ciociaro, semplicemente, ha rappresentato l'apice dell'ancor giovane carriera di Palmisani, 22 anni compiuti a giugno. E, dal punto di vista fantacalcistico, ha avuto un che di assolutamente clamoroso.







