Il clamoroso voto a Palmisani, ha preso 9 al Fantacalcio: super in Frosinone-Como, la Juventus osserva

Quando si parla e si scrive di Lorenzo Palmisani viene l'impulso di consigliare di "segnarsi questo nome". Ma sarebbe piuttosto inutile. Perché ormai il suo nome e il suo cognome se lo sono segnati un po' tutti.
Palmisani è il portiere del Frosinone, una delle due grandi sorprese di questo avvio di campionato assieme al Cagliari. E ha appena fatto il fenomeno nel 2-0 dello Stirpe contro il Como, a sua volta sorpresa clamorosa della quinta giornata. A proposito: anche Fabregas e i suoi si sono segnati il suo nome.
Il pomeriggio ciociaro, semplicemente, ha rappresentato l'apice dell'ancor giovane carriera di Palmisani, 22 anni compiuti a giugno. E, dal punto di vista fantacalcistico, ha avuto un che di assolutamente clamoroso.
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