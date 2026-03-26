Marco Reus (36) ha ulteriormente alimentato le speculazioni su un possibile ritorno di Jadon Sancho (26) al Borussia Dortmund.
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Il clamoroso ritorno di Jadon Sancho al BVB ha un sostenitore di spicco
Alla rivista Sport Bild, la leggenda del BVB ha dichiarato: «Il mio consiglio principale per Jadon è di cercare un posto dove possa sentirsi di nuovo a suo agio e ritrovare il suo gioco. E se questo posto fosse il BVB, sarebbe un bene sia per lui che per il Dortmund!»
Reus, che è stato compagno di squadra di Sancho dal 2017 al 2021 e nella prima metà del 2024, ha sottolineato le sue qualità particolari: "Raramente ho giocato con un giocatore che prendesse decisioni così buone d'istinto e in situazioni difficili."
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Il Dortmund vuole riportare Sancho in squadra, ma non a qualsiasi prezzo
Da giorni si discute di un nuovo ritorno dell’attaccante. Secondo quanto riportato dal quotidiano «Bild», il BVB, in primis il presidente Hans-Joachim Watze, sarebbe interessato, ma solo a determinate condizioni. Infatti, nonostante si tratti di un trasferimento a titolo gratuito, la società non vorrebbe versare alcuna indennità e intenderebbe offrire al giocatore uno stipendio pari al massimo a cinque milioni di euro più i bonus.
Sancho era passato nel 2017 dalle giovanili del Manchester City al Dortmund, dove dal 2018 era diventato titolare. Nel 2021 è passato al Manchester United per 85 milioni di euro, ma non è mai riuscito ad ambientarsi. Nell'inverno del 2024 è tornato al BVB in prestito per sei mesi. Successivamente, il ManUnited lo ha ceduto in prestito per un anno al Chelsea FC. Nel suo ultimo anno di contratto è stato nuovamente ceduto in prestito, questa volta all'Aston Villa. Con la squadra al quarto posto in Premier League, in 31 presenze ha totalizzato solo un gol e tre assist.
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Reus potrebbe immaginare di rimanere negli Stati Uniti
Reus, che sembra essere molto amico di Sancho, è passato al LA Galaxy nel 2024. Il suo contratto con la squadra è valido fino alla fine del 2027. Una volta conclusa la carriera, ricoprirà il ruolo di ambasciatore del marchio per il BVB. In un'intervista a Sport Bild, tuttavia, ha lasciato intendere di poter immaginare anche di rimanere più a lungo negli Stati Uniti.
Reus ha dichiarato: "Al momento ci troviamo molto bene qui come famiglia. Se continueremo a vivere qui anche dopo la fine della mia carriera dipende da diversi fattori, ma in linea di massima possiamo immaginare di restare più a lungo".
Jadon Sancho: le sue statistiche nella stagione 2025/26
Interventi
31
Gol
1
Assist
3
Minuti giocati
1.520
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