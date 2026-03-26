Il clamoroso ritorno di Jadon Sancho al BVB ha un sostenitore di spicco

Alla rivista Sport Bild, la leggenda del BVB ha dichiarato: «Il mio consiglio principale per Jadon è di cercare un posto dove possa sentirsi di nuovo a suo agio e ritrovare il suo gioco. E se questo posto fosse il BVB, sarebbe un bene sia per lui che per il Dortmund!»

Reus, che è stato compagno di squadra di Sancho dal 2017 al 2021 e nella prima metà del 2024, ha sottolineato le sue qualità particolari: "Raramente ho giocato con un giocatore che prendesse decisioni così buone d'istinto e in situazioni difficili."