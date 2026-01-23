Se la stagione di Yann Sommer era già complicata prima di Inter-Pisa, a causa di qualche errore, soprattutto ad inizio campionato, ora la situazione si fa ancora più difficile per il portiere svizzero.
L'ex Bayern Monaco si è resto protagonista di un'ingenuità incredibile nel corso del primo tempo, errore che ha permesso alla squadra di Alberto Gilardino di passare sorprendentemente in vantaggio.
Ecco la ricostruzione dell'episodio e i numeri di Sommer che confermano il rendimento sotto le aspettative.