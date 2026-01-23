Pubblicità
Sommer Inter Pisa
Andrea Ajello

Il clamoroso errore di Sommer in Inter-Pisa: pallone regalato a Moreo che segna dalla distanza

Prosegue la stagione negativa di Sommer, protagonista in negativo contro il Pisa: il portiere svizzero perde palla e manda l'Inter in svantaggio.

Se la stagione di Yann Sommer era già complicata prima di Inter-Pisa, a causa di qualche errore, soprattutto ad inizio campionato, ora la situazione si fa ancora più difficile per il portiere svizzero.

L'ex Bayern Monaco si è resto protagonista di un'ingenuità incredibile nel corso del primo tempo, errore che ha permesso alla squadra di Alberto Gilardino di passare sorprendentemente in vantaggio.

Ecco la ricostruzione dell'episodio e i numeri di Sommer che confermano il rendimento sotto le aspettative. 

  • L'ERRORE DI SOMMER IN INTER-PISA

    Al minuto 11, il Pisa segna e passa in vantaggio a San Siro con un goal molto bello di Stefano Moreo, da grande distanza. Tutto nasce però da un errore in costruzione di Sommer.

    Il portiere svizzero, in posizione molto avanzata, riceve un lancio da Mkhitaryan, riesce a controllare senza problemi ma poi decide di servire Zielinski, che era marcato. Passaggio però sbagliato e pallone regalato a Moreo che con la porta lasciata vuota decide giustamente di calciare e trova il goal. 

  • LA 'CRITICA' DI CHIVU

    Chivu in panchina cerca di capire come sia stato possibile regalare un goal del genere e come raccontato da DAZN, il tecnico in particolare non era soddisfatto della scelta presa da Sommer, che invece di rischiare il passaggio su Zielinski avrebbe dovuto allargare il pallone in sicurezza. 

  • I NUMERI DI SOMMER

    I numeri stagionali di Sommer confermano ed evidenziano le difficoltà del portiere svizzero in questi ultimi mesi. 

    Sommer è 19esimo come goal evitati, in difetto di 1,3. Una differenza colossale ad esempio con il portiere del Milan Mike Maignan, il migliore, che ha sventato quasi 8 goal.

    Inoltre Sommer, oltre a non aver "evitato" neanche un goal, ne ha presi 1,3 in più di quelli 'attesi'. Lo svizzero è 18esimo per parate effettuate in totale e sedicesimo per percentuale di parate.

