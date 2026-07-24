Il Chelsea piomba su Alajbegovic, obiettivo di mercato delle italiane: i Blues trattano il talento bosniaco

C'è ancora grande incertezza intorno al futuro di Kermi Alajbegovic. L'esterno d'attacco bosniaco classe 2007 è al centro del mercato e ha attirato su di sé l'interesse di diverse squadre italiane e straniere. Il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen non ha ancora deciso dove giocherà, anche se non gli dispiacerebbe un'avventura in Serie A.
Dopo una stagione da protagonista con il Salisburgo, il Bayer Leverkusen ha esercitato il diritto di recompra a 8 milioni di euro, ma potrebbe ripartire subito. Le italiane interessate - Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Fiorentina - devono però fare i conti con il forte inserimento del Chelsea.