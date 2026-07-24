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Redazione Goal

Il Chelsea piomba su Alajbegovic, obiettivo di mercato delle italiane: i Blues trattano il talento bosniaco

Calciomercato
Chelsea
K. Alajbegovic
Bayer Leverkusen
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Atalanta
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Il Chelsea sta intensificando i contatti con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: i club italiani rimangono in corsa.

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C'è ancora grande incertezza intorno al futuro di Kermi Alajbegovic. L'esterno d'attacco bosniaco classe 2007 è al centro del mercato e ha attirato su di sé l'interesse di diverse squadre italiane e straniere. Il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen non ha ancora deciso dove giocherà, anche se non gli dispiacerebbe un'avventura in Serie A.

Dopo una stagione da protagonista con il Salisburgo, il Bayer Leverkusen ha esercitato il diritto di recompra a 8 milioni di euro, ma potrebbe ripartire subito. Le italiane interessate - Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Fiorentina - devono però fare i conti con il forte inserimento del Chelsea.

  • CONTATTI CHELSEA-BAYER LEVERKUSEN

    Il Chelsea fa sul serio. Come riportato da Fabrizio Romano, i blues sono in contatto con il club tedesco. Le trattative vanno avanti e, pur non risultando al momento un'offerta da 34 milioni di sterline, i club italiani devono stare attenti. Il giocatore sarebbe uno dei nomi di cui la dirigenza inglese sta parlando con Xabi Alonso.

    Le cifre di cui le due società stanno discutendo sarebbero più basse, ma si sa che quando una squadra inglese comincia la trattativa il budget di cui può disporre è più alto di quello delle italiane. Che, però, rimangono ancora in corsa.

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  • LA SITUAZIONE DELL'ATALANTA

    Il calciatore aveva aperto sia all'Atalanta che alla Roma, con i nerazzurri che in questi giorni hanno intensificato i contatti con il Bayer Leverkusen per cercare di diminuire la distanza tra la domanda e la cifra che sarebbe disposto a mettere sul piatto Giuntoli. Al momento è complicato perché non c'è un accordo.


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  • ROMA, JUVENTUS, MILAN E FIORENTINA

    I giallorossi lo avevano messo in stand-by perché concentrati sull'affare Summerville, mentre alla Juventus sarebbe stato proposto tramite l'intermediario Miralem Pjanic.

    Piace molto anche al Milan, che ha avuto qualche contatto con l'agente, mentre la Fiorentina ha fatto un sondaggio, ma senza affondare il colpo.

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