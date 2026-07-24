Il Chelsea piomba su Alajbegovic, obiettivo di mercato delle italiane: i Blues trattano il talento bosniaco

Il Chelsea fa sul serio. Come riportato da Fabrizio Romano, i blues sono in contatto con il club tedesco. Le trattative vanno avanti e, pur non risultando al momento un'offerta da 34 milioni di sterline, i club italiani devono stare attenti. Il giocatore sarebbe uno dei nomi di cui la dirigenza inglese sta parlando con Xabi Alonso.

Le cifre di cui le due società stanno discutendo sarebbero più basse, ma si sa che quando una squadra inglese comincia la trattativa il budget di cui può disporre è più alto di quello delle italiane. Che, però, rimangono ancora in corsa.