Il Chelsea licenzia l'erede di Maresca, Pep Guardiola lascia il Manchester City: le sette audaci previsioni per la seconda metà della stagione di Premier League

Nessuno crede davvero che il tecnico del Liverpool Arne Slot verrà esonerato a breve, anche perché l'olandese ha vinto il titolo della Premier League poco più di sei mesi fa. I Reds si sono anche ripresi da un periodo di forma negativo, mettendo insieme una serie di otto partite senza sconfitte in tutte le competizioni che li ha riportati in zona Champions League.

Tuttavia, nelle ultime cinque settimane non abbiamo visto nulla che suggerisca che il Liverpool stia tornando sulla strada giusta. Slot avrà anche fermato il declino, ma non ci sono segni di progresso. A dire il vero, i giocatori sembrano completamente privi di idee, il che è una situazione che si riflette negativamente sull'allenatore.

Sia Slot che la sua squadra continuano a fare e dire le stesse cose, ma per qualche motivo si aspettano ancora risultati diversi. Quindi, anche se continuiamo a credere che il Liverpool si qualificherà per la Champions League della prossima stagione, ciò è dovuto solo a due fattori: l'Inghilterra avrà quasi certamente un posto in più anche quest'anno e le rivali dei Reds per un piazzamento tra le prime cinque hanno problemi ancora più gravi di quelli attuali.

Tuttavia, l'attenzione su Slot e sulle sue tattiche si intensificherà notevolmente nella seconda metà di quella che siamo certi sarà una stagione senza trofei, perché anche se il Liverpool sta guadagnando di nuovo punti, continua a deludere ad Anfield con le sue prestazioni.