Il Chelsea licenzia l'erede di Maresca, Pep Guardiola lascia il Manchester City: le sette audaci previsioni per la seconda metà della stagione di Premier League

Ruben Amorim è estremamente fortunato a essere ancora alla guida del Manchester United. Il suo predecessore, Erik ten Hag, vincitore della FA Cup, è stato esonerato dopo un inizio negativo nella stagione 2024-25, ma la squadra non è migliorata sotto la guida del successore lusitano.
Al contrario, lo United ha subito una regressione e ha finito per stabilire una serie di record indesiderati, ottenendo il peggior piazzamento di sempre in Premier League (15° posto) e subendo al contempo l'umiliazione di essere battuto dagli Spurs, squadra considerata solitamente perdente, nella finale di Europa League.
A prima vista, la situazione è migliorata in questa stagione, dato che lo United è sesto in classifica, a soli tre punti dal Liverpool, quarto. Ma lottare per un posto nelle competizioni europee era il minimo che i tifosi si aspettassero dopo che durante l'estate erano stati spesi più di 200 milioni di sterline per rinnovare l'attacco, e la cruda realtà è che lo United continua a giocare male, mentre Amorim continua a lasciare perplessi con i suoi bizzarri e spesso dannosi cambi durante le partite.
Nonostante tutto ciò, però, non crediamo che Amorim verrà esonerato da qui alla fine della stagione. Da un lato, la debolezza delle squadre che lo circondano, unita alla mancanza di competizioni europee, fa sì che lo United sia in realtà in una buona posizione per finire tra le prime sei, il che può essere venduto ai tifosi come un progresso.
Ma forse, cosa ancora più importante, Sir Jim Ratcliffe si è messo con le spalle al muro con Amorim, investendo così tanto tempo, denaro e impegno nell'assumerlo, difenderlo e sostenerlo.
Quindi ci aspettiamo che Amorim rimanga al suo posto anche nella prossima stagione.