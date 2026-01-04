Pubblicità
GOAL 2026 Predictions GFXGOAL
Mark Doyle

Il Chelsea licenzia l'erede di Maresca, Pep Guardiola lascia il Manchester City: le sette audaci previsioni per la seconda metà della stagione di Premier League

Premier League giunta al giro di boa: le sette previsioni di GOAL su cosa potrebbe accadere nella seconda metà della stagione 2025/26.

Per quanto riguarda i campioni in carica del Liverpool, è difficile sapere cosa aspettarsi dagli uomini di Arne Slot, che hanno vissuto momenti difficili negli ultimi sei mesi. 

Naturalmente, l'incertezza continua a regnare sovrana al Chelsea, mentre Ruben Amorim ha la bizzarra capacità di ottenere buoni risultati ogni volta che sembra destinato all'esonero.

All'altra estremità della classifica, i Wolves sembrano destinati alla retrocessione nonostante abbiano finalmente ottenuto la loro prima vittoria sabato, ma chi scenderà con loro? Di seguito, GOAL fa le sue previsioni per la seconda metà della stagione di Premier League.

  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Continua la caduta di Arne Slot

    Nessuno crede davvero che il tecnico del Liverpool Arne Slot verrà esonerato a breve, anche perché l'olandese ha vinto il titolo della Premier League poco più di sei mesi fa. I Reds si sono anche ripresi da un periodo di forma negativo, mettendo insieme una serie di otto partite senza sconfitte in tutte le competizioni che li ha riportati in zona Champions League.

    Tuttavia, nelle ultime cinque settimane non abbiamo visto nulla che suggerisca che il Liverpool stia tornando sulla strada giusta. Slot avrà anche fermato il declino, ma non ci sono segni di progresso. A dire il vero, i giocatori sembrano completamente privi di idee, il che è una situazione che si riflette negativamente sull'allenatore.

    Sia Slot che la sua squadra continuano a fare e dire le stesse cose, ma per qualche motivo si aspettano ancora risultati diversi. Quindi, anche se continuiamo a credere che il Liverpool si qualificherà per la Champions League della prossima stagione, ciò è dovuto solo a due fattori: l'Inghilterra avrà quasi certamente un posto in più anche quest'anno e le rivali dei Reds per un piazzamento tra le prime cinque hanno problemi ancora più gravi di quelli attuali.

    Tuttavia, l'attenzione su Slot e sulle sue tattiche si intensificherà notevolmente nella seconda metà di quella che siamo certi sarà una stagione senza trofei, perché anche se il Liverpool sta guadagnando di nuovo punti, continua a deludere ad Anfield con le sue prestazioni.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'Arsenal vince facilmente il campionato

    A torto o a ragione, l'Arsenal ha la reputazione di fallire nelle partite importanti, quindi alcuni si aspettano che crolli nella fase finale del campionato. Tuttavia, anche se i Gunners potrebbero certamente iniziare a sentire il peso della ricerca del primo titolo dal 2004, non pensiamo che saranno sottoposti a particolari pressioni, almeno non dall'esterno.

    I campioni in carica del Liverpool sono già fuori dalla corsa, Manchester United, Chelsea e Tottenham non sono mai stati davvero in lizza, mentre la serie di vittorie dell'Aston Villa era destinata a rivelarsi insostenibile.

    Naturalmente, il Manchester City ha molti precedenti quando si tratta di superare l'Arsenal nel finale di stagione, ma la squadra di Pep Guardiola non ha più la forza di un tempo, con diversi acquisti recenti che non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato dai loro illustri predecessori.

    L'Arsenal, al contrario, non è mai stato così forte sotto la guida di Mikel Arteta, che è stato in grado di affrontare abbastanza comodamente una serie di infortuni durante la prima metà della stagione grazie alla profondità della rosa a disposizione.

    Se si considera inoltre che i Gunners hanno già affrontato la maggior parte dei loro principali rivali in trasferta, una vittoria schiacciante del titolo sembra più una probabilità che una possibilità.

  • Enzo Maresca Chelsea 2026Getty Images Sport

    Il Chelsea licenzia il successore di Enzo Maresca

    Enzo Maresca avrà anche vinto il Mondiale per club con il Chelsea poco più di sei mesi fa, ma il suo addio non è stato affatto sorprendente. I Blues erano usciti dalla zona Champions dopo una serie disastrosa di una sola vittoria in sette partite di campionato e la sua sorte era già segnata dal momento in cui l'italiano aveva pubblicamente criticato il club per la presunta mancanza di sostegno nelle 48 ore successive alla sconfitta in Champions League contro l'Atalanta a Bergamo. Non è nemmeno una sorpresa che Liam Rosenior sia stato scelto per sostituire Maresca alla guida della squadra, dato che già lavora per lo Strasburgo, club "satellite" del Chelsea.

    A onor del vero, l'ex terzino ha fatto un ottimo lavoro in Francia. Lo Strasburgo è attualmente settimo in Ligue 1 e si è qualificato agli ottavi di finale della Conference League come testa di serie. Tuttavia, è difficile entusiasmarsi troppo per la nomina di un uomo che non ha esperienza come allenatore - né tantomeno come giocatore - in un club europeo d'élite e che è stato licenziato dall'Hull a causa delle sue tattiche ritenute negative. Di conseguenza, è possibile immaginare che i tifosi si rivolteranno contro di lui e contro i proprietari se il Chelsea non riuscirà a qualificarsi per la Champions League, il che significa che la dirigenza dei Blues potrebbe trovarsi a cercare un altro nuovo allenatore quest'estate.

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il West Ham retrocede

    Si pensava che il West Ham United sarebbe retrocesso anche prima che venisse umiliato dal Wolverhampton sabato scorso, quindi ora può esserci una sorta di certezza.

    Ovviamente, il club sosterrà Nuno Espirito Santo nel calciomercato, con gli Hammers pronti a ingaggiare sia Pablo Felipe che Taty Castellanos per un costo complessivo di 47 milioni di sterline. Tuttavia, non c'è la convinzione che uno dei due riuscirà dove tanti altri attaccanti hanno fallito, anche perché la squadra sta giocando molto male.

    I proprietari del club, giustamente criticati, potrebbero aver fatto bene a licenziare Graham Potter alla fine di settembre - i risultati erano pessimi quanto il calcio - ma non è che le cose siano migliorate su entrambi i fronti con il suo successore portoghese.

    Il West Ham è ancora a soli quattro punti dalla salvezza e ha alcuni giocatori di qualità nella sua squadra, come Lucas Paqueta e Jarrod Bowen. Ma nessuna squadra è troppo forte o troppo grande per retrocedere, soprattutto una che subisce troppi goal senza segnarne abbastanza, il che è una ricetta sicura per la retrocessione.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pep Guardiola lascia il Manchester City

    Pep Guardiola ha recentemente sottolineato che ogni stagione gli viene chiesto se sta pensando di lasciare il Manchester City. Tuttavia, questa volta le speculazioni sul suo futuro sembrano diverse.

    Guardiola ha ancora poco meno di 18 mesi di contratto e afferma di essere perfettamente soddisfatto all'Etihad. I proprietari del club con sede ad Abu Dhabi continuano inoltre a rafforzare la squadra del catalano con ingenti investimenti, con Antoine Semenyo che potrebbe essere il prossimo acquisto.

    Tuttavia, il City ha già iniziato a cercare potenziali sostituti, con il suo obiettivo principale, Enzo Maresca, ora sul mercato dopo che l'italiano ha effettivamente - e in modo piuttosto eloquente - lasciato il Chelsea.

    Ovviamente ci sono molte altre variabili in gioco, tra cui l'esito del caso della Premier League contro il club per oltre 100 presunte violazioni delle norme finanziarie, ma come ha affermato lo stesso Guardiola, "prima o poi" si dimetterà e sospettiamo che se ne andrà dopo aver completato 10 stagioni rivoluzionarie al City.

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il Sunderland si qualifica per l'Europa

    Quello che ha fatto il Sunderland nella prima metà della stagione è stato davvero notevole. Non dimentichiamo che tutte e tre le squadre neopromosse erano ancora una volta destinate a retrocedere immediatamente.

    Certo, il Sunderland ha speso una cifra esorbitante durante il calciomercato, ma questo ha creato dei problemi all'allenatore Regis Le Bris, che ha dovuto integrare immediatamente una miriade di nuovi giocatori nella sua squadra. Non è un compito facile, basta chiedere ad Arne Slot.

    Tuttavia, Le Bris ha gestito la situazione in modo magistrale, con il Sunderland al settimo posto al momento della stesura di questo articolo, a soli quattro punti dal Liverpool, quarto in classifica.

    Ora, non pensiamo che i Black Cats abbiano la potenza di fuoco sufficiente per qualificarsi alla Champions League, ma crediamo che l'Europa sia alla loro portata perché sono un incubo da affrontare allo Stadium of Light, vantano la terza miglior difesa del campionato (solo 17 goal subiti) e solo l'Arsenal ha perso meno partite finora in questa stagione.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ruben Amorim evita l'esonero

    Ruben Amorim è estremamente fortunato a essere ancora alla guida del Manchester United. Il suo predecessore, Erik ten Hag, vincitore della FA Cup, è stato esonerato dopo un inizio negativo nella stagione 2024-25, ma la squadra non è migliorata sotto la guida del successore lusitano.

    Al contrario, lo United ha subito una regressione e ha finito per stabilire una serie di record indesiderati, ottenendo il peggior piazzamento di sempre in Premier League (15° posto) e subendo al contempo l'umiliazione di essere battuto dagli Spurs, squadra considerata solitamente perdente, nella finale di Europa League.

    A prima vista, la situazione è migliorata in questa stagione, dato che lo United è sesto in classifica, a soli tre punti dal Liverpool, quarto. Ma lottare per un posto nelle competizioni europee era il minimo che i tifosi si aspettassero dopo che durante l'estate erano stati spesi più di 200 milioni di sterline per rinnovare l'attacco, e la cruda realtà è che lo United continua a giocare male, mentre Amorim continua a lasciare perplessi con i suoi bizzarri e spesso dannosi cambi durante le partite.

    Nonostante tutto ciò, però, non crediamo che Amorim verrà esonerato da qui alla fine della stagione. Da un lato, la debolezza delle squadre che lo circondano, unita alla mancanza di competizioni europee, fa sì che lo United sia in realtà in una buona posizione per finire tra le prime sei, il che può essere venduto ai tifosi come un progresso.

    Ma forse, cosa ancora più importante, Sir Jim Ratcliffe si è messo con le spalle al muro con Amorim, investendo così tanto tempo, denaro e impegno nell'assumerlo, difenderlo e sostenerlo.

    Quindi ci aspettiamo che Amorim rimanga al suo posto anche nella prossima stagione.

