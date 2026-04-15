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Matteo Ruggeri gfxGOAL
Stefano Silvestri

Il caso Matteo Ruggeri: titolare dell'Atletico Madrid e in semifinale di Champions League, ma la Nazionale lo snobba

Champions League
Atletico Madrid
M. Ruggeri
Italia

L'ex atalantino è uno dei protagonisti dell'Atletico che ha eliminato il Barcellona. E in molti si chiedono come mai Gattuso non l'abbia chiamato per le partite dei playoff.

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Anche Federico Chiesa a casa. Il che significa che, al momento, ne è rimasto solo uno: Matteo Ruggeri. Un profilo all'apparenza improbabile, ma tant'è: dopo la qualificazione del suo Atletico Madrid e in attesa di capire cosa faranno Riccardo Calafiori e l'Arsenal, è l'unico italiano in semifinale di Champions League.

Ruggeri ha dato il proprio contributo nella doppia sfida contro il Barcellona, divenuta più complicata del previsto al Civitas Metropolitano dopo il 2-0 colchonero dell'andata: i catalani sono andati a loro volta sul 2-0, hanno sognato il passaggio del turno e alla fine è stato Lookman, peraltro ex compagno di Ruggeri all'Atalanta, a regalare un soffertissimo passaggio del turno ai biancorossi di Simeone.

Ruggeri, insomma, rappresenta un tipo d'Italia che quasi non esiste più: un'Italia in corsa per qualcosa d'importante. Ed è per questo che fa specie il fatto che nell'Italia azzurra, quella intesa come Nazionale, il suo nome non abbia praticamente mai trovato spazio.

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    IL DUELLO VINTO CONTRO YAMAL

    Ruggeri se l'è dovuta vedere contro un avversario per nulla banale nei 180 minuti del derby dei quarti: Lamine Yamal. Semplicemente il miglior talento esistente in questo momento nel panorama calcistico e mondiale.

    Ebbene, l'ex atalantino ha vinto il duello personale col fuoriclasse spagnolo. Meglio all'andata, in cui ha tenuto botta contro l'avversario fornendo pure l'assist vincente per la rete di Sorloth. Più difficoltà invece al ritorno, nel quale è stato comunque il migliore di una retroguardia traballante.

    "Realizzerò domani o nei prossimi giorni - ha detto Ruggeri dopo Atletico-Barcellona, intervistato da Sky - Ringrazio le persone che mi sono sempre state vicine e hanno sempre creduto in me".

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  • LE DIFFICOLTÀ INIZIALI

    Ruggeri, che l'Atletico Madrid ha acquistato dall'Atalanta la scorsa estate, ci ha messo un po' prima di ingranare nella rosa di Simeone. All'inizio giocava e non giocava. E quando giocava, non sempre riusciva a convincere pienamente il Cholo.

    L'italiano, per dire, nel settembre del 2025 ha collezionato quattro partite consecutive di Liga senza vedere il campo neppure per un minuto. Poi è stato rispolverato per altre tre, poi altre due panchine di fila. E così via.

    Il motivo? Semplice, come spiegato dallo stesso calciatore in un'intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche mese fa: le difficoltà iniziali - logiche, scontate - nell'adattarsi alle richieste di Simeone, ben diverse rispetto a quelle di Gasperini all'Atalanta.

    "Che difficoltà ho incontrato? Sulla parte difensiva, che il mister cura molto. Come il Gasp, ma si può difendere in modi diversi, c’è una differenza di modulo e dovevo capire cosa voleva Simeone, far miei alcuni concetti. Mi sono sempre allenato forte, perché alla fine tutto passa da lì".

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  • SEMPRE PIÙ IMPORTANTE

    Ruggeri, alla fine, ha capito le richieste di Simeone. Oggi gioca a quattro, da terzino puro, diversamente dai tempi bergamaschi in cui faceva il quinto a tutta fascia. Ma si è saputo adattare, diventando un elemento sempre più importante nei meccanismi del proprio allenatore.

    Sono 39 le presenze complessive messe assieme dall'ex nerazzurro in questa stagione. Il goal non è ancora arrivato, e del resto non è quello il suo mestiere. Gli assist sì, ci sono: ben 7, di cui 3 in Liga e 3 in Champions League, l'ultimo proprio quello per Sorloth nell'andata vinta al Camp Nou.



    Non sempre Ruggeri ha giocato titolare negli ultimi mesi. Qualche panchina l'ha dovuta digerire anche nella seconda parte dell'annata. Ma intanto Simeone gli ha dato fiducia dall'inizio alla fine in tutte e 6 le partite della fase a eliminazione diretta di Champions League: le due col Barça, ma in precedenza anche le due col Bruges e quelle col Tottenham. Un motivo ci sarà.

  • Matteo Ruggeri ItaliaGetty Images

    SNOBBATO DA GATTUSO

    E così, la domanda sorge spontanea: ma perché Gattuso ha completamente ignorato un titolare dell'Atletico Madrid, decidendo di puntare su altri elementi per la doppia sfida dei playoff Mondiali, poi persi dall'Italia in Bosnia?

    Ruggeri sarebbe stato ideale per il 3-5-2 dell'ex ct, come alternativa a Dimarco sulla sinistra. Ma la verità è che non ha mai fatto parte del gruppo azzurro nell'ultimo anno: l'unica convocazione risale alla doppia sfida di Nations League del marzo 2025 contro la Germania, nella quale l'ex atalantino non è sceso in campo. Ma il commissario tecnico azzurro, ai tempi, era ancora Luciano Spalletti.

    Gattuso ha ruotato diversi elementi durante il breve ciclo alla guida della Nazionale. Ma Ruggeri no, non ha mai trovato spazio. Rino ha preferito Spinazzola, peraltro ottimo al Napoli, come vice Dimarco. E così lo spazio a sinistra è diventato nullo.

    Sarebbe servito uno come Ruggeri in Bosnia? Parlare e scrivere col senno di poi è sempre molto facile, ma il dubbio rimane. Specialmente alla luce delle condizioni fisiche poco brillanti di Dimarco, completamente sulle gambe nel secondo tempo di Zenica. Fermo restando che non è per un esterno di fascia o l'altro che si decide una qualificazione ai Mondiali.

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  • FUTURO AZZURRO?

    Ora che Gattuso non c'è più, e che il grido di "largo ai giovani" ha già (ri)cominciato a spandersi lungo la Penisola dopo l'ennesimo scempio nazionale, anche Ruggeri è destinato ad avere una chance. A prescindere da chi sarà il nuovo ct. Lui stesso, martedì sera a Sky, ha confessato di sperare in una chiamata.

    "Penso solo a lavorare, penso solo a migliorarmi. La Nazionale è una cosa che viene di conseguenza. Il mister ha fatto le sue scelte, io penso solo a migliorare ed allenarmi giorno dopo giorno per cercare di raggiungere l'azzurro".

    Il nuovo commissario tecnico, intanto, è Silvio Baldini. Sarà lui, seppure a interim e in attesa di capire chi prenderà in mano le disastrate redini azzurre, a guidare l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Ruggeri, che ha già indossato l'azzurro nelle giovanili, spera di far parte delle nuove convocazioni. Magari con una Champions League in tasca.

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