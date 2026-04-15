Il caso Matteo Ruggeri: titolare dell'Atletico Madrid e in semifinale di Champions League, ma la Nazionale lo snobba

Anche Federico Chiesa a casa. Il che significa che, al momento, ne è rimasto solo uno: Matteo Ruggeri. Un profilo all'apparenza improbabile, ma tant'è: dopo la qualificazione del suo Atletico Madrid e in attesa di capire cosa faranno Riccardo Calafiori e l'Arsenal, è l'unico italiano in semifinale di Champions League.
Ruggeri ha dato il proprio contributo nella doppia sfida contro il Barcellona, divenuta più complicata del previsto al Civitas Metropolitano dopo il 2-0 colchonero dell'andata: i catalani sono andati a loro volta sul 2-0, hanno sognato il passaggio del turno e alla fine è stato Lookman, peraltro ex compagno di Ruggeri all'Atalanta, a regalare un soffertissimo passaggio del turno ai biancorossi di Simeone.
Ruggeri, insomma, rappresenta un tipo d'Italia che quasi non esiste più: un'Italia in corsa per qualcosa d'importante. Ed è per questo che fa specie il fatto che nell'Italia azzurra, quella intesa come Nazionale, il suo nome non abbia praticamente mai trovato spazio.