Il caso Matteo Ruggeri: titolare dell'Atletico Madrid e in semifinale di Champions League, ma la Nazionale lo snobba

Ruggeri, alla fine, ha capito le richieste di Simeone. Oggi gioca a quattro, da terzino puro, diversamente dai tempi bergamaschi in cui faceva il quinto a tutta fascia. Ma si è saputo adattare, diventando un elemento sempre più importante nei meccanismi del proprio allenatore.

Sono 39 le presenze complessive messe assieme dall'ex nerazzurro in questa stagione. Il goal non è ancora arrivato, e del resto non è quello il suo mestiere. Gli assist sì, ci sono: ben 7, di cui 3 in Liga e 3 in Champions League, l'ultimo proprio quello per Sorloth nell'andata vinta al Camp Nou.









Non sempre Ruggeri ha giocato titolare negli ultimi mesi. Qualche panchina l'ha dovuta digerire anche nella seconda parte dell'annata. Ma intanto Simeone gli ha dato fiducia dall'inizio alla fine in tutte e 6 le partite della fase a eliminazione diretta di Champions League: le due col Barça, ma in precedenza anche le due col Bruges e quelle col Tottenham. Un motivo ci sarà.