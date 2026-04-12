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Schuurs TorinoGetty Images
Stefano Silvestri

Il calvario di Schuurs dopo l'infortunio: "Una sera ho detto alla mia ragazza: spero di non svegliarmi più"

Serie A
Torino
P. Schuurs
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Perr Schurrs, che da qualche settimana ha lasciato il Torino per completare la riabilitazione in Olanda, ha rilasciato un'intervista molto sentita e sincera al De Telegraaf partendo da un presupposto: "Il motivo per cui sono qui ora è perché sto di nuovo bene".

Il difensore olandese, arrivato al Toro dall'Ajax nell'estate del 2022 per sostituire Bremer appena passato alla Juventus, si è visto gettare addosso chili e chili di sfortuna. Tutto è legato alla rottura del crociato avvenuta nell'ottobre 2023, in una partita persa in casa contro l'Inter: da quel momento - sono passati due anni e mezzo - non è più rientrato in campo, tra operazioni, ricadute e misteri.

Sì, è stato davvero un calvario per Schuurs. E nell'intervista il suo sentimento di dolore e sofferenza traspare in maniera chiarissima.

  • "MAI SCOPERTA LA CAUSA DEI MIEI DISTURBI"

    “In realtà sembrava molto semplice: la riabilitazione era prevista per nove mesi. Sembrava che tutto fosse andato bene, ma dopo una settimana ho avuto una reazione sul lato esterno del ginocchio. Il dolore era insopportabile. Invece di quattro settimane, ho camminato con le stampelle per quattro mesi. È stato allora che mi sono suonati tutti i campanelli d'allarme".

    "C'era del liquido all'esterno dell'osso. Ho visto i migliori ortopedici di Inghilterra, Francia, Italia e Paesi Bassi. Ma la causa dei miei disturbi non è stata trovata. Il legamento crociato era stato riposizionato e tutte le altre parti del ginocchio erano a posto. Tutti gli esperti dicevano all'unisono la stessa cosa: che l'intervento era stato eseguito bene. Mi hanno fatto risonanze magnetiche, TAC, scansioni 3D... Potevano semplicemente guardare dentro il mio ginocchio. Ho pensato: ora devono trovare la causa. Ma neanche così, non l'hanno scoperta".

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  • "SPERO DI NON SVEGLIARMI PIÙ"

    "Sono precipitato dall'apice della mia carriera e dalla fase più bella della mia vita privata nel baratro più profondo, di cui non sospettavo nemmeno l'esistenza. Il calcio è la mia vita; quando ti infortuni e ti ritrovi in ​​una situazione disperata, sei mentalmente distrutto".

    "Avevo crisi di pianto e rabbia immensa. Una sera, quando non ce la facevo più, ho detto alla mia ragazza: dormi bene, io spero di non svegliarmi più. La mia ragazza, Roos, si è resa conto che avevo bisogno di un aiuto professionale immediato e ha lanciato l'allarme. Abbiamo cercato urgentemente uno psicologo, cosa che non avrei mai pensato di dover fare".

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  • "NON SO CHE PIEGA AVREBBE PRESO LA MIA VITA"

    "Non ho mai pensato di farla finita. Amo troppo la mia ragazza e la mia famiglia per farlo. Ma quei pensieri mi hanno attraversato la mente. Non avrei potuto ricevere un segnale più chiaro per chiedere aiuto. Altrimenti, non so che piega avrebbe preso la mia vita".

    "Non sono una persona che parla molto, ma di certo non volevo far vedere ai miei genitori quanto fossi in conflitto con me stesso. Alla fine, però, ho dovuto farlo e ho avuto una conversazione a quattr'occhi con mio padre, carica di emozioni. Ho capito che anche lui stava soffrendo, proprio come la situazione stava influenzando tutte le persone a me care".

    "Durante le cene in famiglia, la mia mente era spesso altrove. Ero costantemente preoccupato per quel ginocchio. Inoltre non volevo più uscire di casa, perché tutti mi avrebbero chiesto come stavo. Mi sono chiuso in me stesso. Dei cinque mesi trascorsi a Londra per la riabilitazione, sono uscito di casa solo due volte, a parte per gli allenamenti. Preferivo stare a letto con le tende chiuse. Ero scioccato dalla persona che ero diventato; non ero più me stesso da due anni. Non mi sentivo più nemmeno un calciatore, il che è stato molto difficile da accettare".

  • "NON HO DOLORE DA SETTIMANE"

    "I colloqui con lo psicologo? Sono venute alla luce cose che non avrei mai immaginato mi stessero turbando. Se mi dicessero ora che non posso più giocare a calcio, riuscirei ad accettarlo più facilmente. È anche per questo che ci si rivolge a uno psicologo. Non si tratta solo di ciò che si desidera disperatamente sentirsi dire, ma anche di confrontarsi con la realtà".

    "Hanno esaminato il ginocchio per tutto questo tempo. Ma a quanto pare, in sostanza, il segnale inviato al ginocchio non era corretto. Non ho dolore da settimane e mi sento sempre meglio. Vedremo quanto tempo sarà passato. Credo di essere destinato a farcela. Voglio fare il miglior ritorno di sempre".

    "Ora sono di umore molto migliore. Ho riunito intorno a me un team di specialisti della riabilitazione e mi sto concentrando per essere in perfetta forma entro la fine di giugno. Poi inizierò a cercare una squadra. Un nuovo legamento crociato si rinforza con il tempo. Dopo la mia infinita riabilitazione, quello è completamente bloccato. Il ritorno in campo? Quando ci penso, mi vengono le lacrime agli occhi. D'altra parte, è doloroso che sia solo un sogno. Come se non avessi vissuto per due anni e mezzo".

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