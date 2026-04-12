Il calvario di Schuurs dopo l'infortunio: "Una sera ho detto alla mia ragazza: spero di non svegliarmi più"

Perr Schurrs, che da qualche settimana ha lasciato il Torino per completare la riabilitazione in Olanda, ha rilasciato un'intervista molto sentita e sincera al De Telegraaf partendo da un presupposto: "Il motivo per cui sono qui ora è perché sto di nuovo bene".

Il difensore olandese, arrivato al Toro dall'Ajax nell'estate del 2022 per sostituire Bremer appena passato alla Juventus, si è visto gettare addosso chili e chili di sfortuna. Tutto è legato alla rottura del crociato avvenuta nell'ottobre 2023, in una partita persa in casa contro l'Inter: da quel momento - sono passati due anni e mezzo - non è più rientrato in campo, tra operazioni, ricadute e misteri.

Sì, è stato davvero un calvario per Schuurs. E nell'intervista il suo sentimento di dolore e sofferenza traspare in maniera chiarissima.