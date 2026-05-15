Il calvario di De Ligt: si opera alla schiena dopo sei mesi di stop, l'annuncio sui social e le condizioni del difensore del Manchester United

Una stagione che era iniziata sotto i migliori auspici e che invece si è trasformata in un autentico calvario.

Ogni riferimento a ciò che sta vivendo Matthijs De Ligt è ovviamente voluto. L'ex difensore della Juventus, infatti, sta vivendo un'annata complicatissima con la maglia del Manchester United, a causa di alcune problematiche di natura fisica che lo stanno costringendo ai box da diversi mesi.

E come se non bastasse, il centrale olandese, nella giornata di venerdì 15 maggio, si è sottoposto ad un intervento chirurgico, con la speranza che possa rappresentare la soluzione a tutti i problemi.