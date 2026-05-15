Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Il calvario di De Ligt: si opera alla schiena dopo sei mesi di stop, l'annuncio sui social e le condizioni del difensore del Manchester United

Premier League
Manchester United

Il difensore olandese del Manchester United non gioca una partita ufficiale dallo scorso 30 novembre: "Dopo 6 mesi di trattamenti e di lavoro duro per tornare in forma, l'operazione è stata l'unica opzione rimasta".

Pubblicità

Una stagione che era iniziata sotto i migliori auspici e che invece si è trasformata in un autentico calvario.

Ogni riferimento a ciò che sta vivendo Matthijs De Ligt è ovviamente voluto. L'ex difensore della Juventus, infatti, sta vivendo un'annata complicatissima con la maglia del Manchester United, a causa di alcune problematiche di natura fisica che lo stanno costringendo ai box da diversi mesi.

E come se non bastasse, il centrale olandese, nella giornata di venerdì 15 maggio, si è sottoposto ad un intervento chirurgico, con la speranza che possa rappresentare la soluzione a tutti i problemi.

  • L'ANNUNCIO DI DE LIGT: SI È OPERATO

    Attraverso il proprio profilo Instagram, De Ligt ha interrotto un lungo silenzio social facendo chiarezza sulla sua situazione:

    "Dopo 6 mesi di trattamenti e di lavoro duro per tornare in forma, l'operazione è stata l'unica opzione rimasta. Sono deluso di non essere riuscito ad aiutare la squadra negli ultimi 6 mesi e ovviamente di non poter partecipare alla Coppa del Mondo, ma mi aspetto di fare di tutto per tornare in campo davanti ai tifosi e sentirmi meglio di nuovo".



    • Pubblicità

  • FUORI DA 6 MESI

    Come specificato dallo stesso De Ligt all'interno del post apparso sul suo profilo Instagram, il difensore olandese è fermo ai box addirittura da sei mesi.

    L'ex centrale di Ajax, Juventus e Bayern Monaco ha infatti accusato un problema alla schiena lo scorso novembre e da quel momento è letteralmente sparito dai radar, impossibilitato a recuperare da un problema che di fatto ha vanificato tutta la seconda parte di stagione.

    Dopo aver giocato 14 partite su 14 da titolare, tra Premier League e FA Cup, De Ligt ha giocato la sua ultima gara il 30 novembre scorso prima di fermarsi ai box.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE SUE CONDIZIONI

    Le problematiche alla schiena che hanno afflitto De Ligt, l'hanno costretto all'intervento chirurgico come opzione risolutiva e per ritrovare la tanto agognata luce in fondo al tunnel.

    Lo stesso calciatore ha infatti specificato nel suo messaggio come "l'intervento chirurgico fosse l'unica opzione rimasta". La sua stagione, ovviamente, è già finita ma la speranza è che il decorso post operatorio possa rappresentare un nuovo punto di partenza per presentarsi in perfette condizioni in vista della prossima annata.

  • NIENTE MONDIALI

    Oltre ad aver interrotto la stagione con il Manchester United, De Ligt non potrà prendere parte anche ai Mondiali che scatteranno il prossimo 11 giugno in Canada, Messico e Stati Uniti. Un boccone amaro che giunge al culmine di una stagione, quantomeno dal punto di vista personale, assolutamente da dimenticare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO