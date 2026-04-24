Il calciomercato della Juventus si infiamma: Stones si propone, De Gea alternativa ad Alisson, sorpresa Jashari

Un occhio al campo, un altro al mercato. Come sempre accade quando la stagione sta arrivando al rettilineo finale. E alla Juventus non fa differenza.
Il club bianconero programma già il mercato estivo, con diversi nomi nel radar. Un ventaglio che copre tutti i ruoli o quasi della rosa: dalla porta al centrocampo, passando per la difesa.
I profili nuovi sono tre: John Stones del Manchester City, Ardon Jashari del Milan e David De Gea della Fiorentina. Tutti entrati nel mirino della Juventus per la prossima annata.