Il calciomercato della Juventus si infiamma: Stones si propone, De Gea alternativa ad Alisson, sorpresa Jashari

Chi cambierà certamente squadra è Stones. Il centrale inglese lascerà dopo una vita il Manchester City, con cui è arrivato alla conclusione di un ciclo lungo e vincente. E la Juventus può essere considerata in corsa.

Secondo Tuttosport, nei giorni scorsi a Torino sono stati avvistati gli agenti di Stones. Il motivo? Proprio questo: sondare il terreno con la Juventus. La richiesta sarebbe di due anni più opzione per una terza stagione.

A pesare sono però gli infortuni che nell'ultimo periodo hanno sensibilmente complicato la sua avventura al Manchester City. Tanto da portare al mancato rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno.