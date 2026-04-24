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Stones Jashari De GeaGetty Images
Stefano Silvestri

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Stones si propone, De Gea alternativa ad Alisson, sorpresa Jashari

Calciomercato
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Impegnata nella corsa a un posto in Champions League, la Juve continua a programmare il mercato della scorsa stagione. E prova a rinforzare tutti i reparti della rosa.

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Un occhio al campo, un altro al mercato. Come sempre accade quando la stagione sta arrivando al rettilineo finale. E alla Juventus non fa differenza.

Il club bianconero programma già il mercato estivo, con diversi nomi nel radar. Un ventaglio che copre tutti i ruoli o quasi della rosa: dalla porta al centrocampo, passando per la difesa.

I profili nuovi sono tre: John Stones del Manchester City, Ardon Jashari del Milan e David De Gea della Fiorentina. Tutti entrati nel mirino della Juventus per la prossima annata.

  • DE GEA ALTERNATIVA AD ALISSON

    Il Corriere dello Sport oggi in edicola rivela l'interesse della Juventus per De Gea. Il portiere della Fiorentina vanta un contratto di altri due anni con i viola e andrà in scadenza il 30 giugno del 2028.

    De Gea è un'alternativa ad Alisson, il prescelto della Juve per raccogliere l'eredità di Di Gregorio. A Torino sperano che il Liverpool liberi il brasiliano a zero, ma al momento la richiesta dei Reds è di 20 milioni, senza contare il ricco ingaggio che l'ex giallorosso percepisce in Premier League.

    I costi dell'ex Manchester United sono inferiori: 5 milioni per il cartellino, 3 di ingaggio. Ed è per questo che anche lui è entrato nell'orbita bianconera.

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  • STONES SI PROPONE

    Chi cambierà certamente squadra è Stones. Il centrale inglese lascerà dopo una vita il Manchester City, con cui è arrivato alla conclusione di un ciclo lungo e vincente. E la Juventus può essere considerata in corsa.

    Secondo Tuttosport, nei giorni scorsi a Torino sono stati avvistati gli agenti di Stones. Il motivo? Proprio questo: sondare il terreno con la Juventus. La richiesta sarebbe di due anni più opzione per una terza stagione.

    A pesare sono però gli infortuni che nell'ultimo periodo hanno sensibilmente complicato la sua avventura al Manchester City. Tanto da portare al mancato rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno.

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  • SORPRESA JASHARI

    Quanto a Jashari, piaceva alla Juventus già quando giocava nel Bruges. E ora l'occasione potrebbe essere propizia per celebrare un matrimonio sfumato in un primo momento per l'intervento del Milan.

    Secondo la Gazzetta dello Sport, anche il nome di Jashari è finito sotto attenta valutazione alla Continassa. Il motivo è semplice: Spalletti vuole in rosa un altro regista oltre a Locatelli, il titolare, in modo da avere maggiori alternative a disposizione.

    Jashari in questa stagione ha giocato appena 13 partite, di cui 10 in campionato. Un rendimento lontano dalle attese estive, anche e soprattutto a causa del serio infortunio rimediato all'inizio della stagione. Per questo l'ipotesi di un nuovo trasferimento dopo appena un anno non è da scartare.

  • QUANTE IDEE

    La volontà della rosa di irrobustire la rosa in vista del 2026/2027, del resto, è evidente da diverso tempo. Tanti i nomi finiti sotto la lente d'ingrandimento negli ultimi mesi: ancora una volta, profili trasversali da ruolo a ruolo.

    Il più caldo in mezzo al campo è quello di Bernardo Silva, ma occhio a Goretzka. Rudiger resta in ballo per la difesa, Lewandowski è il sogno per l'attacco (ma c'è anche il Milan). Oltre ai vari Celik e Lorenzo Pellegrini, entrambi in scadenza con la Roma.

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