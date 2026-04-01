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Andrea Abodi Getty Images
Leonardo Gualano

Il calcio italiano in una crisi senza precedenti, il Ministro Abodi: "Va rifondato, a partire dai vertici FIGC"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, in una nota spiega: "Dispiace per una generazione che non ha provato l'emozione di vedere l'Italia ai Mondiali".

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Quello che sta vivendo il calcio italiano è senza ombra di dubbio, il momento più complicato della sua storia.

La Nazionale Azzurra infatti, perdendo ai rigori sul campo della Bosnia-Erzegovina, per la terza volta consecutiva, ha fallito l'obiettivo della qualificazione ai Mondiali.

Una debacle totale che rischia di aprire crepe profonde nel sistema calcio. Nelle ultime ore infatti, sono stati in molti ad auspicare non solo un radicale cambiamento, ma anche un rinnovamento dei vertici federali.

Tra coloro che è finito sul banco degli imputati, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina che, tuttavia, dopo la sconfitta in Bosnia, ha rimandato ogni possibile discorso legato ad eventuali dimissioni.

Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, all'indomani della sfida che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali, attraverso una nota ha parlato di un calco da rifondare.


  • "IL CALCIO NON E' SOLO UNO SPORT"

    "Il calcio è uno sport e, in un tempo di crisi militari ed economiche come questo, non va caricato di significati eccessivi. D’altra parte è innegabile che non sia solo uno sport Particolarmente in Italia, dove il calcio si fa cultura popolare, rito comunitario, prestigio internazionale".

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  • "SPIACE PER UNA GENERAZIONE DI RAGAZZI"

    "Mi dispiace pensare che ci sia un’intera generazione di bambini e ragazzi che non abbia ancora provato l’emozione di veder giocare la Nazionale in un Mondiale di calcio".

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  • "IL CALCIO ITALIANO VA RIFONDATO"

    "Ringrazio la squadra e il suo allenatore per l’impegno che hanno dimostrato anche ieri sera, ma è evidente a tutti che il calcio italiano va rifondato e che questo processo debba ripartire da un rinnovamento dei vertici della Figc”.

  • "L'ITALIA DEVE TORNARE AD ESSERE L'ITALIA"

    "Il Governo ha dimostrato concretamente, in questi anni, l’impegno a favore di tutto il movimento sportivo italiano. I nostri atleti ci hanno regalato enormi soddisfazioni in tante discipline, e io reputo obiettivamente scorretto tentare di negare le proprie responsabilità sulla terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali di calcio, accusando le Istituzioni di una presunta inadempienza e sminuendo l’importanza e il livello professionistico di altri sport. Noi continueremo, come abbiamo fatto finora, a fare ciò che compete alle Istituzioni ma serve responsabilità, umiltà e rispetto da parte di tutti. L’Italia deve tornare ad essere l’Italia, anche nel calcio mondiale”.


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