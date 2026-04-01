Il calcio italiano in una crisi senza precedenti, il Ministro Abodi: "Va rifondato, a partire dai vertici FIGC"

Quello che sta vivendo il calcio italiano è senza ombra di dubbio, il momento più complicato della sua storia.
La Nazionale Azzurra infatti, perdendo ai rigori sul campo della Bosnia-Erzegovina, per la terza volta consecutiva, ha fallito l'obiettivo della qualificazione ai Mondiali.
Una debacle totale che rischia di aprire crepe profonde nel sistema calcio. Nelle ultime ore infatti, sono stati in molti ad auspicare non solo un radicale cambiamento, ma anche un rinnovamento dei vertici federali.
Tra coloro che è finito sul banco degli imputati, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina che, tuttavia, dopo la sconfitta in Bosnia, ha rimandato ogni possibile discorso legato ad eventuali dimissioni.
Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, all'indomani della sfida che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali, attraverso una nota ha parlato di un calco da rifondare.