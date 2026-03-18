Il calcio italiano esce a pezzi dalla Champions: Atalanta annichilita dal Bayern Monaco, Bodo/Glimt e Galatasaray subito fuori dopo aver eliminato Inter e Juventus

Finita. Game over. L'eliminazione, ampiamente prevista, dell'Atalanta contro il Bayern Monaco fa uscire di scena il calcio italiano già agli ottavi di Champions League.
L'edizione 2025/2026 diventa così una delle peggiori per le nostre squadre negli ultimi anni confermando l'evidente involuzione rispetto alle big europee.
Deludente in particolare il cammino di Napoli e Inter, uscite davvero troppo presto e contro avversarie decisamente abbordabili considerato il valore delle rose di Conte e Chivu.
Male anche la Juventus a cui non è bastata la rimonta sfiorata al ritorno contro il Galatasaray dopo la figuraccia di Istanbul.
L'Atalanta invece era nettamente sfavorita contro il Bayern Monaco ma prendere dieci goal in 180 minuti è un po' troppo nonostante l'innegabile divario tecnico tra le due squadre.