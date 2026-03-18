Il calcio italiano esce a pezzi dalla Champions: Atalanta annichilita dal Bayern Monaco, Bodo/Glimt e Galatasaray subito fuori dopo aver eliminato Inter e Juventus

Alzi la mano chi credeva davvero che l'Atalanta, specie quella di questa stagione, potesse davvero eliminare il Bayern Monaco.

Aspettarsi però un'eliminazione onorevole era lecito. Invece la Dea è uscita nel peggiore dei modi tra scelte tattiche discutibili (perché il 4-4-2 dell'andata?) e una fase difensiva assolutamente rivedibile.

Dopo le sei reti subite in casa all'andata, l'Atalanta ne ha incassate altre quattro per un totale di dieci stabilendo un nuovo record. Ovviamente negativo.

Come riporta Opta infatti nessuna squadra italiana aveva mai subito così tanti goal in una doppia sfida a eliminazione diretta nelle coppe europee.