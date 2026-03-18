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Pasalic AtalantaGetty Images
Lelio Donato

Il calcio italiano esce a pezzi dalla Champions: Atalanta annichilita dal Bayern Monaco, Bodo/Glimt e Galatasaray subito fuori dopo aver eliminato Inter e Juventus

Spedizione disastrosa per le italiane in Champions League: dalla prematura eliminazione del Napoli all'umiliazione dell'Atalanta contro il Bayern Monaco, in mezzo la delusione per Inter e Juventus ai playoff.

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Finita. Game over. L'eliminazione, ampiamente prevista, dell'Atalanta contro il Bayern Monaco fa uscire di scena il calcio italiano già agli ottavi di Champions League.

L'edizione 2025/2026 diventa così una delle peggiori per le nostre squadre negli ultimi anni confermando l'evidente involuzione rispetto alle big europee.

Deludente in particolare il cammino di Napoli e Inter, uscite davvero troppo presto e contro avversarie decisamente abbordabili considerato il valore delle rose di Conte e Chivu.

Male anche la Juventus a cui non è bastata la rimonta sfiorata al ritorno contro il Galatasaray dopo la figuraccia di Istanbul.

L'Atalanta invece era nettamente sfavorita contro il Bayern Monaco ma prendere dieci goal in 180 minuti è un po' troppo nonostante l'innegabile divario tecnico tra le due squadre.

  • FIGURACCIA ATALANTA

    Alzi la mano chi credeva davvero che l'Atalanta, specie quella di questa stagione, potesse davvero eliminare il Bayern Monaco.

    Aspettarsi però un'eliminazione onorevole era lecito. Invece la Dea è uscita nel peggiore dei modi tra scelte tattiche discutibili (perché il 4-4-2 dell'andata?) e una fase difensiva assolutamente rivedibile.

    Dopo le sei reti subite in casa all'andata, l'Atalanta ne ha incassate altre quattro per un totale di dieci stabilendo un nuovo record. Ovviamente negativo.

    Come riporta Opta infatti nessuna squadra italiana aveva mai subito così tanti goal in una doppia sfida a eliminazione diretta nelle coppe europee.

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  • L'INTER DOVEVA FARE DI PIÙ

    La più grande delusione del calcio italiano in Champions League non può che essere l'Inter.

    Una squadra capace di raggiungere due finali nelle ultime tre edizioni, seppure perdendo la seconda con un pesantissimo 5-0, doveva almeno qualificarsi agli ottavi di finale.

    Anche perché il Bodo/Glimt, nonostante la narrazione delle ultime settimane, resta una squadra organizzata ma tecnicamente modesta e sicuramente alla portata per l'Inter che sta dominando la Serie A.

    Lo conferma ulteriormente la rimonta dello Sporting che, dopo la sconfitta per 3-1 in Norvegia, nel ritorno degli ottavi ne ha segnati addirittura cinque a Lisbona.

    Un segnale chiaro di come la squadra di Chivu poteva e probabilmente doveva passare il turno contro i norvegesi.

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  • I RIMPIANTI DELLA JUVE

    Non mancano i rimpianti neppure per la Juventus.

    Certo i bianconeri hanno vissuto l'ennesima stagione difficile col cambio in panchina da Tudor a Spalletti. Ma il crollo del secondo tempo a Istanbul resta difficilmente giustificabile.

    Anche perché al ritorno la Juventus ha dimostrato di essere almeno allo stesso livello del Galatasaray se non superiore, sfiorando la qualificazione nonostante il 5-2 dell'andata.

    I turchi intanto hanno già salutato a loro volta la competizione incassando un pesante 4-0 sul campo del Liverpool dopo la vittoria di misura in casa.

    La Juventus, probabilmente, non aveva le carte in regola per fare molta strada in Champions League ma gli ottavi erano alla portata.

  • NAPOLI SUBITO FUORI

    E poi c'è il caso del Napoli.

    Le squadre di Antonio Conte in Champions League hanno spesso fatto fatica. Consuetudine confermata anche alla guida dei campioni d'Italia.

    Ma l'eliminazione addirittura nella fase campionato dopo aver pareggiato con Eintracht e Copenaghen, oltre a incassare un pesantissimo 6-2 sul campo del PSV Eindhoven, non ha giustificazioni.

    Anche perché in quel periodo il Napoli non era ancora stato colpito dall'emergenza infortuni fornendo pochi alibi per un cammino europeo deludente. Per non dire disastroso.

    Il calcio italiano, insomma, esce a pezzi da questa edizione della Champions League e salutando definitivamente la possibilità di ottenere il secondo posto nel ranking.

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