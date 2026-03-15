Il Cagliari perde, ma Pavoletti vince il suo derby: segna e mostra la ‘L’ di Livorno ai pisani

La partita, almeno per il suo Cagliari, non è andata propriamente nel migliore dei modi, Leonardo Pavoletti tuttavia, nonostante la sconfitta patita, ha avuto modo di togliersi una soddisfazione.

Lo ha fatto sul campo di un Pisa che è stato capace di imporsi per 3-1 e di riaccendere le sue speranze di salvezza, e nell’ambito di una sfida che ha evidentemente vissuto come una sorta di derby.

La cosa è parsa evidente al 67’ quando, proprio l’attaccante rossoblù, ha siglato l’unica rete di giornata del Cagliari.