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Leonardo Pavoletti Pisa CagliariDAZN
Leonardo Gualano

Il Cagliari perde, ma Pavoletti vince il suo derby: segna e mostra la ‘L’ di Livorno ai pisani

Leonardo Pavoletti si è reso protagonista di un’esultanza particolare contro il Pisa: a venire fuori è stata la grande rivalità con Livorno.

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La partita, almeno per il suo Cagliari, non è andata propriamente nel migliore dei modi, Leonardo Pavoletti tuttavia, nonostante la sconfitta patita, ha avuto modo di togliersi una soddisfazione.

Lo ha fatto sul campo di un Pisa che è stato capace di imporsi per 3-1 e di riaccendere le sue speranze di salvezza, e nell’ambito di una sfida che ha evidentemente vissuto come una sorta di derby.

La cosa è parsa evidente al 67’ quando, proprio l’attaccante rossoblù, ha siglato l’unica rete di giornata del Cagliari.

  • IL GOAL DI PAVOLETTI

    Pavoletti, che inizialmente era partito dalla panchina, è stato gettato nella mischia da Pisacane ad inizio ripresa, quando il Pisa era già avanti di una rete, ma anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Durosinmi.

    La compagine di casa è riuscita poi a dilagare portandosi sul 3-0 e ad accorciare le distanze al 67’ ci ha pensato proprio Pavoletti che, in area avversaria, è stato bravo a difendere un pallone spiovente con il fisico e poi a battere Nicolas con una conclusione in acrobazia.

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  • LA ‘L’ DI LIVORNO

    Subito dopo il goal segnato, Pavoletti si è lasciato andare ad un’esultanza molto particolare.

    Rivolgendosi verso gli spalti, con la mano ha fatto il gesto della ‘L’.

    Non una lettera qualunque, ma la prima di Livorno, ovvero la sua città, che proprio da Pisa è divisa da una storica rivalità.

    Un gesto che non è stato accolto benissimo dagli spettatori presenti sugli spalti che hanno subito iniziato a fischiare l’attaccante del Cagliari.

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  • “A LIVORNO MI FANNO SINDACO”

    Che quella contro il Pisa potesse essere per Pavoletti una partita diversa da tutte le altre, lo si è capito già mesi fa.

    A luglio, in un’intervista rilasciata a ‘Il Tirreno’, l’attaccante del Cagliari aveva parlato del suo desiderio di segnare contro i nerazzurri.

    “Se segno contro il Pisa, a Livorno mi fanno sindaco. Tre anni fa, quando eravamo in Serie B, purtroppo non sono riuscito a giocare né all’andata né al ritorno. Speriamo di riuscirci quest’anno, almeno una volta mi piacerebbe giocare lì a Pisa e magari segnarci”.

    Detto fatto, anche se il suo goal non è stato accompagnato da una vittoria. 

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